'Waarom scheert u de vagina van een jong meisje?' De voorzitter van de rechtbank in Almelo probeert het met een directe vraag. De 49-jarige E.K. ontweek alle eerdere vragen met een 'ik weet het niet'. Hij wordt verdacht van jarenlang misbruik van zijn minderjarige stiefdochter en dochter in onder andere Hengelo en Goor. Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar cel tegen de man.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De meisjes van toen zijn nu jonge vrouwen. Sandra* is 21 jaar en Gemma* is net 20 geworden. Vanaf de publieke tribune van de Almelose rechtbank zien zij donderdagmiddag hun vader zitten. De man die ze volgens de verdenking jarenlang heeft misbruikt, vanaf zeer jonge leeftijd.

Kalende man in een poloshirt

Sandra vertelde bij de politie dat het misbruik op haar zesde begon in 2006, toen ze in Goor woonden. Haar stiefvader stopte toen ze zestien was. Gemma is K.'s dochter uit een eerder huwelijk. In haar aangifte staat dat K. bij haar in 2011 begon. Gemma was acht. Op haar achttiende zou hij haar voor het laatst hebben verkracht. K. was toen weer gescheiden en woonde inmiddels in Helmond, naast zijn geboortestad Eindhoven.

Als het aan Sandra en Gemma ligt zien ze hun vader vandaag voor de laatste keer, vertellen ze tijdens hun slachtofferverklaring. In het midden van de zittingszaal zien ze een kalende, dikke man zitten in een blauw poloshirt. Als een van de drie rechters een lastige vraag stelt, is K. lang stil. Hij knijpt zijn ogen dicht en haalt zijn grijsrode sik door zijn vuist. En nog eens. Alsof hij de antwoorden in zijn baard vindt. Tevergeefs.

Ik weet het niet

"Ik weet het niet", zegt K. weer. "Laat ik u helpen", zegt de voorzitter. "Bij de politie zei u dat Sandra vroeg om haar vagina te scheren. Klopt dat?" K. denkt na. "Zou kunnen. Als ik dat toen zei, dan zal dat wel." Weer is het stil. "Als dat al zou kloppen, roept dat niet de vraag op of een vader dat moet doen bij een jong meisje?" vraagt de voorzitter. " Achteraf misschien beter van niet", antwoord K. afgemeten.

Bij de politieverhoren was het makkelijker om antwoorden te geven dan hier, vertelt de man. Hij maakt met zijn rechterhand een cirkelbeweging in de lucht, gebarend naar de mensen in de zittingszaal. Daar zitten de twee slachtoffers, hun partners, zijn twee zoons met partner en pasgeboren baby, zijn ex-vrouwen en zijn zussen.

Familie geloofde Sandra niet

Sandra was de eerste die aangifte deed tegen haar stiefvader, in de herfst van 2021. Dat was een lastige stap voor haar. Maar niemand in de familie geloofde dat K. zijn stiefdochter jarenlang had misbruikt. K. noemde het een valse beschuldiging. Een van de zoons noemde het fantasie. Tot Gemma het verhaal over haar vader hoort. Zij geloofde Sandra wel. "Bij mij is ook zoiets gebeurd", vertelde ze bij de politie.

Als de rechters kritische vragen stellen, klapt K. dicht. Maakte hij filmpjes van hun onder de douche? Stilte. Had hij een vibrator voor Sandra gekocht of blijft hij erbij dat ze dat zelf had gedaan op negenjarige leeftijd? Plukt aan sik. Gebruikte hij een paar jaar later dezelfde voor Gemma? "Weet ik niet." Tot ergernis van de rechtbank.

"U hoeft van mij niet te bekennen, maar ik vraag van u om te vertellen wat er volgens u is gebeurd", probeert de voorzitter nog eens. "De aangiftes zijn erg specifiek. U kunt zeggen, 'dat klopt' of 'dat is niet waar'. Maar ik begrijp niet dat u steeds zegt, 'dat weet ik niet', als het over zoiets heftigs gaat."

Spijt wordt niet gevoeld

Het maakt de vlakke antwoorden van K. niet anders. Hij zegt tegen de rechters dat het hem spijt en dat hij zijn best doet, maar door de stress niet goed kan antwoorden. De spijt wordt in de zaal niet gevoeld. Ook de psychiater die hem onderzocht concludeerde dat er van diepere schaamte of schuldgevoelens geen sprake was.

"Ik snap dat niet", zegt K. "Ik zeg toch dat ik spijt heb. Hoe moet ik dat dan doen?" De voorzitter vertelt hem dat mensen zijn woorden ervaren als oppervlakkig. "U zegt alleen 'ik heb spijt'. Maar daar zit niets onder. U richt zich bijvoorbeeld niet tot uw dochter en zegt waar u spijt van heeft. Kunt u zich dat voorstellen?"

Nooit vergeten of vergeven

De dochters zijn voor het leven getekend. Gemma vertelde dat ze hoop had. Ze hoopte elke keer dat het de laatste keer zou zijn. "Maar nee, helaas. Nooit was het genoeg. Hield je wel echt van mij? Van je dochter? Of was de liefde van het misbruiken groter?" Ze zal het nooit vergeten of vergeven, zei ze. Net als Gemma heeft ook Sandra vaak nachtmerries. Bij haar is PTSS vastgesteld. Ze vragen beiden om een schadevergoeding van 30.000 euro.

Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs om de man te veroordelen voor het jarenlange seksuele misbruik van zijn dochters. Hun verklaringen zijn betrouwbaar en gedetailleerd, zij twijfelt niet aan de geloofwaardigheid. Ze houdt er rekening mee dat K. verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar omdat het gaat om jarenlang misbruik van hele jonge meiden eist ze een gevangenisstraf van zeven jaar en een verplichte behandeling.

Gefaald als vader

K. vertelt dat het niet door de beugel kan wat hij heeft gedaan. "Ik hou natuurlijk van allebei mijn dochters, van al mijn kinderen. Ze moeten het ook kunnen verwerken op hun manier. Ik zou het heel jammer vinden als ik ze nooit meer zou zien, omdat ik van ze hou. Maar ik heb gefaald als stiefvader en vader."

Zijn advocaat benadrukt dat zijn cliënt heel veel spijt heeft. Hij laat het oordeel aan de rechtbank. Die vonnist over twee weken.

*De namen zijn gefingeerd, de echte namen zijn bekend bij de redactie.