De vrouw die vorige maand in een supermarkt in Haarlem werd aangevallen door haar buurman, bekend van het SBS6-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak, is aan de dood ontsnapt. Dat zegt haar advocaat Ronald Vessies tegen deze site. 'Als er niet was ingegrepen door omstanders dan had dit veel erger kunnen aflopen. Het geweld was onthutsend.'

De al bijna twintig jaar durende burenruzie tussen Tineke en Frans en hun buurman Peter kwam vorige maand tot een kookpunt. Terwijl Tineke in de rij stond te wachten voor de kassa van de DekaMarkt, werd ze plotseling van achteren aangevallen. "Een man kwam achter haar staan, haalde een hamer uit zijn Albert Heijn-tas en sloeg zo vol op het hoofd van mijn cliënte", zegt advocaat Vessies. Op bewakingsbeelden is te zien dat personeelsleden en klanten tussenbeide springen en de belager overmeesteren.

Al snel wordt duidelijk dat het om Peter gaat, de man met wie Tineke al ruim twintig jaar in onmin leeft. Hij wordt verdacht van poging doodslag dan wel zware mishandeling en riskeert een fikse gevangenisstraf. Televisiekijkend Nederland leerde de buurman begin 2020 kennen in het populaire SBS6-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak, waarin hij zijn beklag deed over de grote eik die zijn buren in de voortuin hadden geplaatst. Het akkefietje over de boom bleek slechts een onderdeel van een veel groter conflict dat toen ook al uit de hand dreigde te lopen.

'De hel op aarde'

Peter woont sinds 1987 in de woning in Haarlem. Zijn buren zijn in 2000 naast hem komen wonen. Er ontstaat al snel een conflict dat alsmaar erger wordt. "Het is de hel op aarde", omschreef Tineke zelf. Sinds 2003 veroorzaakt Peter conflicten waarbij sprake is van overlast en treiterijen, waaronder het veroorzaken van ernstige geluidsoverlast, vernieling, schreeuwen, schelden, (dieren)mishandeling en het voortdurend contact zoeken met zijn buren, zo constateert ook de voorzieningenrechter.

Spraakmakend is het fragment waarin Peter schoorvoetend toegeeft dat hij de kat van zijn buren heeft opgesloten in een vuilcontainer. Het dier was drie dagen spoorloos. "Nee, hoogstens tien minuten, een kort poosje", aldus Peter. De buren reageerden geschokt. "Je gooit toch geen kat in de kliko?! Dan ben je echt een bruut!"

In 2009 werd Peter nog door de politierechter veroordeeld tot een geldboete van 200 euro wegens het beledigen van Tineke. In 2018 is Peter zelf in het gezicht geslagen door zijn buurman Frans. In het programma verdedigde hij zich door te stellen dat 'het genoeg was na jaren van treiteren'. Peter was zich van geen kwaad bewust. "Ik vind het een stelletje hufters, een stelletje kwallen. Ze zitten mij gewoon uit te lokken. Ik kan er niet meer tegen zoals zij leven." De zaak tegen Frans is uiteindelijk geseponeerd.

Bij verhuurder Ymere, de wijkagent en de gemeente Haarlem is door beide partijen over en weer geklaagd, maar tot een echte oplossing kwam het nooit.

Straatverbod

De eik waar de uitzending grotendeels om draaide, mocht van tv-rechter Frank Visser blijven staan, omdat deze gezond was en niet voor heel veel overlast zorgde. In zijn uitspraak kwam Visser tot de conclusie dat het 'vooral Peter is geweest, die door zijn sociaal onaangepaste gedrag de in deze procedure bedoelde burenruzie heeft veroorzaakt en deze, door het voortdurend blijven zoeken van de confrontatie met Frans en Tineke, gedurende bijna achttien jaar is blijven voortzetten'. "Het onnodig veroorzaken van herrie (vooral het verwerken van oude metalen), het bonken op muren, het vernielen, het schelden en het pesten zijn zonder twijfel aan te merken als hoogst onrechtmatig", oordeelde Visser.

Een wederzijds contactverbod moest een einde maken aan de slepende burenruzie. Het werd beide partijen met onmiddellijke ingang verboden om contact met elkaar te hebben, te zoeken of op te nemen op straffe van een boete van 100 euro per keer, met een maximum van 10.000 euro. Ook werd het verboden te schelden, dreigen, vernielen en/of mishandelen op straffe van een boete van 200 euro, met een maximum van 20.000 euro.

"Maar zoals dat gaat in burenruzies: je hebt af en toe een rustige periode, en dan gaat het weer mis. En zoals we allemaal weten: hier is het heel erg misgegaan", aldus advocaat Vessies. Met succes dwong hij deze week via een kort geding een straatverbod af. Hierdoor mag Peter na beëindiging van zijn voorlopige hechtenis niet meer in de buurt komen van zijn buren. "Daar is mijn cliënte heel erg opgelucht over", reageert Vessies. Tineke en Frans vreesden voor hun leven als de man weer naast hen zou komen wonen. "Hun hoop is nu gevestigd op de uiteindelijke verhuizing van Peter. Dat is de enige oplossing voor dit probleem."

Verhuizing

Tijdens de zitting werd het voor Peter duidelijk dat de oplossing ligt in een verhuizing. Hij heeft hiervoor alleen tijd nodig. Er is volgens hem zicht op een mogelijke woningruil, maar het realiseren daarvan is lastig omdat hij in voorlopige hechtenis zit. Het straatverbod geldt echter niet voor zijn echtgenote, waardoor zij nu een verhuizing kan realiseren. Als Peter zich niet houdt aan het verbod, moet hij een dwangsom betalen van 250 euro, met een maximum van 25.000 euro.

De strafzaak tegen Peter wordt in oktober inhoudelijk behandeld. Door Tineke is aangifte gedaan van zware mishandeling. Verhuurder Ymere is op de hoogte van de zaak, maar wil in verband met de privacy niet reageren.

De advocaat van Peter was niet in de gelegenheid een reactie te geven.