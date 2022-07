In de VS doen 550 vrouwen aangifte tegen Uber vanwege seksueel geweld. Hoe zit het in Nederland met veiligheid van vrouwen in taxi's?

'Als je 's avonds laat alleen naar huis moet, pak dan maar een taxi.' Veel mensen zullen het weleens tegen een dierbare hebben gezegd, of het nu om een partner, vriendin of kind ging. Liever achter in een auto dan alleen over straat.

Maar toch is niet elke taxi een veilige plek, vooral voor vrouwen. In Amerika doen nu 550 vrouwen aangifte tegen Uber. Ze zeggen te maken te hebben gehad met verkrachting, aanranding, misbruik, ontvoering en stalking, of anderszins te zijn lastiggevallen door Uber-chauffeurs.

De taxiapp kwam in juni zelf met cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag door chauffeurs. Uber stelde toen dat het in 2019 en 2020 3.824 meldingen van aanranding had ontvangen. Er werd een stuk minder gereden vanwege corona; het aantal ritten nam af van 1,4 miljard tripjes in 2019 tot 650 miljoen in 2020. Toch betekende het aantal meldingen een afname van 38 procent ten opzichte van 2018, aldus het bedrijf.

Uber is niet het enige taxibedrijf waar chauffeurs weleens over de schreef gaan. Het Amerikaanse taxibedrijf Lyft stelde eerder dat er tussen 2017 en 2019 ook vierduizend meldingen van seksueel geweld waren binnengekomen.

In Nederland zijn er geen exacte cijfers over hoe vaak passagiers te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zegt Hilbert Michel van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. "Er is geen aparte categorie voor dit soort klachten. En we hopen eigenlijk dat je als je dit overkomt naar de politie stapt."

Een taxi speciaal voor vrouwen

Ingrid Wölcken begon vijf jaar geleden met Taxi Ingrid haar eigen vrouwentaxi. "Ik merk dat vrouwen het fijn vinden als ik ze 's nachts kom halen. Als ze mijn naam zien, dan geeft dat al een goed gevoel."

In totaal rijdt Wölcken al vijftien jaar in de taxi. "Mannen bellen me of ik hun vrouw wil thuisbrengen na een avond uit, en net nog had ik een vader aan de lijn of ik zijn dochter van Schiphol wil halen. Ik vervoer mensen naar het ziekenhuis maar ook naar bruiloften, naar festivals. Het is een heerlijk vak."

Ze hoort weleens van vrouwelijke passagiers over vervelende ervaringen. "Soms hebben chauffeurs je privéadres of je telefoonnummer. Het komt een hele enkele keer voor dat zo iemand dan een passagier lastigvalt."

Ze vervoert soms ook mannen, ook 's nachts, maar heeft in haar hele carrière geen problemen gehad. "Mannen zijn weleens verbaasd dat ik een vrouw ben. En er wordt ook weleens gesjanst natuurlijk. Maar ik kan heel goed mijn grenzen aangeven. Als ze m'n nummer vragen, krijgen ze de 06 van mijn taxi."

Dat je als passagier aangifte doet, is belangrijk omdat taxichauffeurs een ver­kla­ring om­trent het ge­drag-bewijs (vog) moeten hebben, legt Michel uit. Wordt er aangifte gedaan en een politieonderzoek gestart, dan wordt de vog meteen ingetrokken en kan de chauffeur niet meer op de taxi rijden.

Daar zit echter ook een probleem, zegt Hedy Borreman, directeur van Taxicentrale Amsterdam (TCA), de grootste taxicentrale van Nederland die net als Uber met zelfstandigen werkt. Slachtoffers gaan vaak niet naar de politie. En dan kan een chauffeur die zich misdragen heeft gewoon blijven werken.

Bij een ander bedrijf gaan rijden na aangifte

Het kan zijn dat een passagier wel haar beklag doet bij het taxibedrijf. "Als wij een melding krijgen van zoiets ernstigs als seksueel grensoverschrijdend gedrag volgt een royement. Dan kan iemand niet bij ons werken", zegt Borreman. Maar bij alleen een melding bij TCA zonder aangifte bij de politie blijft de vog van kracht. Dan kan de chauffeur bij een ander bedrijf gaan rijden; TCA mag de melding niet doorgeven aan andere taxibedrijven omwille van privacy.

Een aangifte is dus nodig, benadrukt Borreman. "Ik snap natuurlijk dat dat ook lastig en vervelend kan zijn. Maar zonder aangifte is het moeilijk om dit soort mensen te weren uit de business."

Borreman zegt overigens recent geen meldingen te hebben gekregen van seksueel wangedrag in haar taxi's in Amsterdam. "Al hoeft dat niet te betekenen dat het ook niet is voorgekomen. Ik vind dat het in deze beroepsgroep niet zou mogen gebeuren, maar helaas worden dit soort zaken niet altijd zichtbaar. Meldingen zijn daarom heel belangrijk, want dan kunnen we de rotte appels eruit halen."