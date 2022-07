Een deel van de Tweede Kamerleden houdt zich niet aan de eigen gedragsregels ten aanzien van geschenken. Dit blijkt uit onderzoek van Het Parool. Experts zijn kritisch. 'Het getuigt van een gebrekkig moreel kompas.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool.

Het geschenkenregister van de Tweede Kamer is als een rondleiding door een rariteitenkabinet: je kijkt vooral verwonderd om je heen. Mustafa Amhaouch van het CDA kreeg twee Limburgse vlaaien (abrikozen én kersen), zijn fractiegenoot Henri Bontenbal twee flessen gin. Struinend door het openbare register kom je vooral boeken en vrijkaartjes tegen: tickets voor toneelvoorstellingen, gala's en sportwedstrijden.

Giften aan politici liggen gevoelig. Kamerleden moeten immers het algemeen belang voor ogen houden. Daarom zijn integriteitsregels belangrijk. Maar hoe kan je onderzoeken of Tweede Kamerleden geschenken registreren? Als een Kamerlid een gift niet aangeeft in het openbare register, kan ook niet worden gecontroleerd of zij of hij dat heeft ontvangen: wat men niet weet, kan men niet controleren.

Uitgeverij Noordhoff bood onbedoeld een ideale mogelijkheid om de naleving van de gedragscode van de Tweede Kamer te controleren. Eind maart kregen alle Kamerleden een exemplaar van de nieuwe editie van De Grote Bosatlas, een geschenk ter waarde van 69,95 euro. Alle giften met een waarde hoger dan 50 euro moeten uiterlijk een week na ontvangst worden gemeld bij de griffie.

63 geschenken niet gemeld

In totaal hebben 63 van de 150 Kamerleden de Bosatlas niet in het geschenkenregister laten opnemen. Dat is ruim 40 procent van het totale aantal leden van de Tweede Kamer. Uit navraag bij Noordhoff blijkt dat circa 15 exemplaren zijn teruggestuurd. GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, JA21, Denk en SGP hebben de gift gemeld, bij andere fracties hebben sommigen dat niet gedaan.

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid namens de Socialistische Partij, legt uit dat zijn fractie het geschenk collectief heeft geweigerd. "Wij van de SP zijn niet zo van de cadeautjes." Daarom heeft de gehele fractie het geschenk ook niet gemeld. "Zo zijn bij mijn weten de formele regels. Maar mocht uit een discussie blijken dat de regels dat wel vragen, dan gaan we dat zeker doen."

Dat de huidige regels ruimte openlaten voor eigen interpretatie, blijkt uit wat voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) en Eelco Heinen (VVD) met hun cadeau hebben gedaan. Beiden meldden het bij de griffie en schonken het vervolgens aan respectievelijk de fractiebibliotheek en de Centrale Bibliotheek in Den Haag.

Vragen bij de fractie van D66 leveren een opvallend resultaat op. Op 2 juni, ruim twee maanden na ontvangst van de gift, hadden slechts 2 van de 24 Kamerleden (onder wie Kamervoorzitter Vera Bergkamp) melding gemaakt in het geschenkenregister.

Na enkele algemene hierover vragen van Het Parool ('Heeft de fractie van D66 voor geschenken een eigen beleid?') gaven 21 Kamerleden van D66 alsnog het geschenk op bij de griffie, alvorens er antwoord werd gegeven op de gestelde vragen. 'Op initiatief van de fractie zelf staan Kamerleden met regelmaat samen stil bij dit soort verantwoordelijkheden in gesprekken over integriteit,' aldus de fractievoorlichter van de partij.

'Slager keurt eigen vlees'

Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit, is kritisch als de cijfers aan hem worden voorgelegd. "Volksvertegenwoordigers zouden juist het goede voorbeeld moeten geven. Ik vind het zeer kwalijk dat zij dat niet doen."

Volgens Van Eijbergen is dit voorbeeld exemplarisch van hoe er in Nederland wordt gekeken naar integriteit in de politiek. "Het zegt alles over de Nederlandse politieke cultuur. Politici hebben een gebrekkig moreel kompas en zijn zich blijkbaar niet bewust van hun voorbeeldfunctie." Hij pleit voor scherper toezicht.

Van Eijbergen is niet de enige die kritisch is op hoe Kamerleden omgaan met geschenken. Greco, de anticorruptiewaakhond van de Europese Unie, dringt er sinds 2013 op aan dat er meer transparantie moet komen over integriteit van leden van het parlement. Dit heeft geleid tot een nieuwe gedragscode van de Tweede Kamer in 2021, waar Greco 'verheugd' mee is. Uit getoonde cijfers blijkt echter dat deze blijdschap voorbarig is - en de gedragscode deels een papieren tijger.

"Momenteel keurt de slager zijn eigen vlees," concludeert Bart Vollebergh van Transparency International Nederland, een internationale ngo die strijdt tegen corruptie. "Kamerleden moeten toezien op hun eigen integriteit en elkaar sanctioneren, terwijl zij ook elkaars coalitiepartners en partijgenoten zijn. Dat maakt dat de regels willekeurig kunnen worden toegepast. Voor het vertrouwen in regelgeving is juist een gelijke behandeling noodzakelijk." Vollebergh ziet daarom graag een onafhankelijke toezichthouder om dit probleem op te lossen.

Cultuuromslag nodig

Als de cijfers worden voorgelegd aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer, wijst zij erop dat zij geen bevoegdheid heeft om op te treden bij het niet naleven van de geschenkenregels. "Daar is het College van onderzoek integriteit voor opgericht." Bergkamp zal als voorzitter de Kamerleden vooral blijven attenderen op het bestaan van het register.

Vollebergh van Transparency International ziet in die reactie juist dat de huidige integriteitsregels onvoldoende zijn. "Het schort aan controle- en handhavingsmechanismen." Daarbij vindt hij dat er ook een cultuuromslag moet plaatsvinden. "We moeten toe naar een cultuur waarin het normaal wordt om registers in te vullen."

Of die verandering er gaat komen blijft in het ongewisse - maar dankzij De Grote Bosatlas staat integriteit in ieder geval weer op de kaart.