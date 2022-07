Rina Stam is er een beetje beduusd van. Het boek 'Welke dag is het vandaag?' trekt meer geïnteresseerde lezers dan ze vooraf had durven dromen. Het thema dementie is voor veel mensen herkenbaar.

Niet alleen waren er eind mei al tweehonderd bestellingen in de voorverkoop waardoor er snel een tweede druk kwam en het aantal verkochte exemplaren nu op 350 ligt. Ook wordt Stam gevraagd voor lezingen over haar boek, onder meer donderdag 14 juli in de brasserie van boekhandel Waanders in de Broeren in Zwolle.

'Welke dag is het vandaag?' is een op waarheid gebaseerd verhaal over hoofdpersoon Francis, die dementie heeft, en haar dochter Stella. De moeder van Stam kreeg dementie toen ze bij haar en haar drie kinderen inwoonde in Belt-Schutsloot. Ze vroeg in het beginstadium van de ziekte steeds vaker 'Welke dag is het vandaag?'. Dertien jaar woonde zij in een verpleeghuis in Schiphorst, waar ze in maart dit jaar overleed.

De geboren en getogen 'Beltiger' Rina Stam (54) was medewerkster van de gemeente Zwolle, schreef voor verschillende lokale media en had een eigen onderneming in levensverhalen schrijven. Ook runde ze een bed en breakfast. Dat drukke bestaan verruilde ze voor een rustiger leven in Frankrijk waar ze besloot het boek te schrijven.

Ogen

Stam schreef het eerste deel van het boek in perspectief van haar dementerende moeder. "Ik deed mijn ogen dicht en vroeg haar, hoe was het nu voor jou? Want ze heeft nooit verteld over haar ervaringen met dementie. Het lijntje met haar was altijd al goed. Ik praatte in gedachte met haar, dat ging als vanzelf. In vijf maanden vloog het boek uit mijn vingers.''

Smeekbede

De lezer ervaart zo wat Francis meemaakt; van het niet meer weten welke dag het is en waar ze eigenlijk naartoe fietst, tot haar smeekbede aan God haar te helpen. Want ze kent het aftakelingsproces van haar eigen moeder en grootmoeder. Wanneer zij te ziek wordt om te vertellen wat er in haar hoofd omgaat, vertelt dochter Stella in het tweede boekdeel verder over het aftakelingsproces van haar moeder.

Het levert een indringende tekst op over het pijnlijke verlies van contact, dat veel mensen aanspreekt. Tientallen reacties kreeg de auteur inmiddels in haar mailbox van lezers waarvan het overgrote deel mantelzorger is of was. "Het raakt mensen en er is veel herkenning. Er zijn mensen die zeggen dat ze hun moeder nu wat meer begrijpen en mensen die het boek even aan de kant hebben moeten leggen, omdat het te dichtbij kwam.''

Het rustige leven dat ze in Frankrijk leeft is er daarom nu een vol hectiek geworden. Stam toert rond met boeken in de achterbak van haar auto waarmee ze langs boekhandels rijdt, geeft her en der in het land boekpresentaties en heeft contact met instanties als Alzheimer Nederland en het Centraal Boekenhuis.

"Het is een rollercoaster waarin ik ben beland. Ik heb me het nooit zo beseft dat dit boek zo ging aanslaan. Ik praat altijd open over dingen. Blijkbaar hebben mensen behoefte aan een boek waarin wordt benoemd zoals het is. Het is denk ik ook vrij uniek dat de persoon die dementie heeft dat zelf vertelt. Het thema dementie komt nu ook wat meer uit de taboesfeer. Kijk maar naar de documentaireseries over afscheid bij dementie van Adelheid Roosen en Hugo Borst en Restaurant Misverstand van Johnny de Mol.''

De boekpresentatie in Waanders in de Broeren, donderdag, begint om 19.30 uur. Andere lezingen die gepland staan in deze regio zijn onder meer op 5 september in restaurant MaGreet in Kampen en op 21 september in de Stadkamer in Zwolle.