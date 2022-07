Zuid-Europa kreunt onder de bosbranden. In Frankrijk werden maar liefst 6.000 kampeerders geëvacueerd. Zo ook brandweerman Dieter Bonte (43) uit Brugge. In het holst van de nacht moest hij met zijn gezin de camping aan Dune du Pilat verlaten. 'Het vuur verspreidde zich enorm snel', zegt hij. Een getuigenis uit eerste hand.

Meer dan 1.700 hectare dennenbos vernield in amper 12 uur tijd. In de Gironde, een departement in Zuid-Frankijk, lopen honderden brandweermannen de benen van onder het lijf om de bosbranden onder controle te krijgen. De grootste brand woedt bij Landiras, op een veertigtal kilometer van Bordeaux. Daar werden al 500 bewoners geëvacueerd.

Maar de meeste toeristen zijn getroffen aan de Dune du Pilat -de grootste duin van Europa. Langs de kustlijn bevinden zich tal van campings. Zo'n 6.000 kampeerders zijn er inmiddels in veiligheid gebracht. Zo ook Evi Van den Broek (33) en haar man Dieter Bonte (43) uit Brugge. "Om drie uur 's nachts zijn we wakker gemaakt", getuigt Evi.

Samen het hun zoontje Jesse (3) en vriendin Katia Somers (34) sloeg de jonge mama zaterdag haar tent. Nog tot zaterdag wilden ze blijven voor een gezellig weekje zon, zee en strand. Al draaide dat anders uit. "Gisteren (dinsdag, red) zag ik de eerste rookpluim al rond 16 uur opstijgen", weet Dieter. "Het vuur verspreidde zich enorm snel. Rond 18.30 uur vlogen de eerste blusvliegtuigen al boven ons hoofd. Indrukwekkend om te zien."

Voor Dieter kriebelde het om ook de mouwen op te stropen. Al sinds zijn achttiende is hij aan de slag bij de Brugse brandweer. "Mochten ze hulp nodig gehad hebben, ik was zeker ingesprongen", zegt hij dapper, "maar ik hou er zelf niet van als anderen mij komen zeggen wat ik moet doen. Daarnaast hebben we in Vlaanderen weinig ervaring met bosbranden. Elk zijn specialiteit. En het moet gezegd: de evacuatie was tip-top geregeld."

Dieter schoot zelf enkele beelden van de branden.

In allerijl lieten Evi en Dieter hun spullen achter op de camping.

Foto: AFP Foto: AFP

Blusvliegtuigen scheppen water uit de zee en strooien het daarna uit over de bossen die nog niet in brand staan.

'Niet aan ons hart laten komen'

Dat het gezin plots in het holst van de nacht moest opkramen, heeft volgens Dieter te maken met de wind. "Onze camping lag het dichtst bij de brandhaard. Ik had vlak voor het slapengaan het weerbericht nog eens bekeken en de wind waaide weg van het kampeerterrein. 's Nachts moet die echter gedraaid zijn. Sommige gasten hebben de vlammen tot op enkele meters van hun camper gezien."

Hun tent en al het ander kampeermateriaal moesten ze achterlaten. "We weten niet of onze spullen de brand overleefd hebben", zegt Evi. "Maar eerlijk? We gaan dit niet aan ons hart laten komen." Terwijl Dieter alle praktische zaken in orde bracht, trokken Katia en Evi met Jesse richting een pretpark in buurt. "Mijn zoontje heeft deze ochtend voor het eerst gezegd dat hij zelf later ook brandweer wil worden", glundert Evi. "Ik blijf positief en geniet van mijn congé."

Wel één klein puntje van kritiek: de reisverzekering kan beter aldus Evi en Dieter. "Blijkbaar was er een tijdelijk opvangcentrum opgezet, maar daar wisten wij niet van. We zijn dus 's nachts richting een hotel getrokken, een eenvoudige IBIS. Dat heeft ons 270 euro gekost, maar het wordt blijkbaar niet vergoed. Natuurrampen vallen blijkbaar buiten onze verzekering. Waarom betalen we dat dan al die jaren braaf?"

Verdoken Levi's-reclame of bijbels tafereel? Bosbranden in Portugal leveren iconisch beeld op

Foto: ANP Foto: ANP

Niet enkel in Frankrijk zijn de jongste dagen bosbranden uitgebroken. Ook in Spanje en Portugal is het -met temperaturen boven de 40 graden- snikheet. Zo zijn in het Portugese district Leiria, in het midden van het land, drieduizend brandlieden in de weer om de vlammen onder controle te krijgen. Inwoners slaan op de vlucht, zoals deze man in het dorpje boa Vista. Met zijn schaap in de nek zoekt de jongeman betere oorden op. Net voordien maakte hij het dier met twee vrienden nat om het van de uitdroging te redden. Op het beeld kijkt het schaap recht in de lens. De man kan dan weer zo solliciteren als model bij onderbroekenmerk Levi's. Kortom, veel schoonheid in het haast bijbelse tafereel. Ware het niet dat het er inmiddels al meer 30 Portugezen gewond raakten bij de branden en honderden hectares bos in rook opgingen. Portugal hoopt een herhaling van 2017 te vermijden. Toen lieten bij bijzonder zware bosbranden meer dan 100 mensen het leven.