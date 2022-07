Hybride werken hoeft niet alleen vanaf de keukentafel, het kan ook vanaf je vakantiebestemming. Dit wordt ook wel een workation genoemd. Maar hoe regel je zo'n werkvakantie en waar moet je rekening mee houden voordat je op het vliegtuig stapt?

Dit artikel is afkomstig uit het AD Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een workation verschilt niet veel van het thuiswerken tijdens de coronalockdowns, vertelt Janel Gerritsen (29) uit Amsterdam. "Toen werkten we ook op afstand en dat ging goed. Een workation is eigenlijk hetzelfde, alleen de afstand is wat groter."

Gerritsen is afgelopen april voor twee maanden naar Thailand geweest, waarvan ze vijf weken besteedde aan haar workation. Zo'n langdurig verblijf in het buitenland kon ze goed combineren met haar baan als communicatieadviseur bij Snappet, een bedrijf dat leerkrachten ondersteunt bij lesgeven. "Mijn meetings zijn meestal online, dus ik kan normaal gesproken eigenlijk al op elke gewenste locatie werken."

Of je op workation kan gaan hangt voor een groot deel af van je functie, vertelt Willem Bos, creatief directeur bij recruitmentbureau Pro Contact uit eigen ervaring. Zijn bedrijf experimenteert sinds een jaar met workations. "We merken dat werknemers die veelal online communiceren met klanten of collega's makkelijker een workation kunnen boeken dan diegenen die dagelijks klanten in het echt moeten ontmoeten."

In zijn eigen werkveld ziet Bos dat de workation steeds populairder wordt, vooral onder jonge werknemers. "Het past denk ik bij de trend van flexibel werken. Jongeren willen volgens mij steeds meer zeggenschap over hun eigen werktijden. Daarnaast is het ook een mooie manier om op vakantie te gaan, zonder in te leveren op vakantiedagen." Volgens Bos is een workation niet alleen voordelig voor de werknemer. Hij merkt zelf als werkgever ook voordelen. "Het is een krachtig middel om werknemers te behouden of aan te trekken. De wensen van werknemers verschuiven en zeker bij een krappe arbeidsmarkt moet je hier als werkgever mee experimenteren."

Dealbreaker

Michelle den Boer (36), marketing- en communicatiecoördinator, werkt sinds januari bij Flexhub Flexhub, een backofficedienstverlener voor arbeidsbemiddelingsbureaus. Ze gebruikte de workation in haar arbeidsonderhandelingen. "Mijn man en ik hadden al plannen om samen met ons kindje naar Spanje te gaan. Het was echt een dealbreaker geweest als mijn werkgever niet akkoord ging. Maar het tegenovergestelde gebeurde: hij stimuleert zijn werknemers om de grenzen op te zoeken."

Michelle den Boer ging op workation. Foto: Jan Kok Michelle den Boer ging op workation. Foto: Jan Kok

Ook Gerritsen kreeg weinig tegenspraak bij haar verzoek tot een workation. "In deze krappe arbeidsmarkt moet een werkgever wel met de tijd meegaan." Toch twijfelde haar werkgever nog wel even. "Ik was de eerste uit het bedrijf dat op workation wilde gaan. Tijdens de coronaperiode had ik bewezen dat ik op afstand goed zelfstandig kan werken. Dus hij vertrouwde erop dat het goed kwam en ik mijn afspraken nakwam."

Een workation werkt namelijk niet alleen op vertrouwen, zegt Bos. "Wij willen graag van tevoren goede schriftelijke afspraken maken met de werknemer, zoals over de duur van de workation, hoe je te bereiken bent en hoe je het mogelijke tijdverschil wil overbruggen." Dan weet iedereen, van werkgever tot klant, waar ze aan toe zijn. "Het moet namelijk wel een workation zijn en niet een vacation."

Vijf uur vroeger

Welke afspraken er precies gemaakt moeten worden hangt deels af van de bestemming. Den Boer zat in Spanje, dus zij kon dezelfde uren werken als haar Nederlandse collega's. Bij Gerritsen lag dit wat ingewikkelder, want in Thailand is het vijf uur vroeger dan in Nederland. "Ik werkte volgens de Thaise tijden. Dat beviel me goed, want dan kon ik 's ochtends in alle rust werken en rond het middaguur werden mijn collega's in Nederland wakker. Mijn meetings hield ik dus 's middags", vertelt Gerritsen. "Soms kreeg ik 's avonds ook een appje of een werkmail. Maar de prachtige omgeving compenseert de extra uren wel."

Den Boer en Gerritsen konden beiden tussendoor in het zwembad duiken, lunchen in lokale restaurantjes en buiten de werktijd om genieten van hun vakantie. Den Boer had ook speciaal wat extra vakantiedagen opgenomen tijdens haar workation. "Ik werk normaal drie dagen per week, maar kon het nu zo regelen dat ik gemiddeld 1,5 dag per week écht moest werken." Ze had dus van tevoren goede afspraken gemaakt met haar collega's over wanneer ze te bereiken was.

Juiste apparatuur

In het contact met het werkfront is internet van groot belang. Den Boer adviseert om eerst goed uit te zoeken hoe sterk de internetverbinding is. "Zorg dat je dit van tevoren weet, want dan kan je hier op anticiperen door bijvoorbeeld wifiversterkers mee te nemen." Ze kwam er op haar workation achter dat de wifi het alleen deed in het woonverblijf. "Mijn man, 9 maanden oude zoontje en bezoekende vrienden waren hier ook. Dat is soms onhandig als je in een zoommeeting zit of even wil concentreren. Je kan je niet even wegtrekken in een thuiskantoor"

Zorg ook dat je op vakantie de juiste apparatuur bij je hebt, benadrukt Bos. "Stel je werkt met zware programma's, dan moet je niet met een laptop met een te klein vermogen op het vliegtuig stappen. Je werk moet op een workation wel op de eerste plaats blijven staan."

Houd er ook rekening mee dat werken tijdens een workation echt anders is dan thuis, zegt Gerritsen. Ze adviseert om de eerste week van de workation een paar dagen vrij te nemen. "Dan kan je wennen aan de nieuwe omgeving, de temperatuur en dit geeft je ook genoeg ruimte om een eventuele jetlag uit te slapen. Dan kan je daarna vol energie aan je werkdagen beginnen."

En zijn er ook nadelen aan de workation? "Vooral dat je een paar weken je collega's niet ziet", zegt Gerritsen. "Je bent wel écht op afstand. Je kan niet even kletsen bij het koffiezetapparaat." Den Boer heeft hier een oplossing voor: "Hou zoveel mogelijk digitaal contact met je collega's. Stuur leuke vakantiefoto's. Sommigen zullen misschien jaloers worden, maar daar kan jij niets aan doen."