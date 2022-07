Oorlog, pandemie en klimaatverandering culmineren in een ongekende voedselcrisis. Maar het Wereldvoedselprogramma moet de hulp juist terugschroeven.

Meer conflicten betekent meer honger, en dus heeft het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties ook meer geld nodig om de ergste nood te lenigen. Maar het omgekeerde is het geval: de inkomsten uit donaties van rijke landen blijven dit jaar ver achter bij de begroting van 22,2 miljard dollar. "We komen nog 10 miljard dollar tekort", zegt Margot van der Velden, directeur crisismanagement van het Wereldvoedselprogramma (WFP).

Die schaarste zal verdeeld moeten worden. "We kijken waar we kunnen bezuinigen en veel gebieden gaan op rantsoen." Alleen de vijf landen waar de nood het hoogst is, worden niet gekort: Tigray in Ethiopië, Somalië, Zuid-Soedan, Jemen en Afghanistan.

"De situatie in Tigray, waar een burgeroorlog woedt, is om te huilen", zegt Van der Velden. "Er zitten daar 400.000 mensen op de rand van de hongerdood. We krijgen nu eindelijk, na anderhalf jaar, meer dan honderd vrachtwagens met voedsel per dag het gebied in. Het is nog steeds te weinig. Van de oogst in Tigray is vorig jaar 90 procent verloren gegaan. Verder is aan alles een schromelijk tekort: van elektriciteit tot brandstof voor vrachtwagens."

Giftige cocktail

Wat ook niet helpt, is dat heel Ethiopië kampt met een extreme droogte, net als de rest van de Hoorn van Afrika. Dat is maar een van de vele factoren die overal in de wereld tot een toename van honger leidt. "Er is nu een giftige cocktail ontstaan van toenemende conflicten, klimaatverandering, de coronapandemie en stijgende kosten", zegt ze. "Het is een negatieve spiraal die steeds meer landen en mensen raakt. Alles wordt duurder: tarwe, kookolie, groenten, vlees en benzine. Maar dat geldt ook voor het WFP. We zijn nu al zeventig miljoen dollar per maand meer kwijt aan voedsel en logistiek dan de afgelopen jaren. We zijn deels overgeschakeld van tarwe, dat door de oorlog in Oekraïne schaarser en veel duurder is geworden, naar rijst. Maar de prijs van rijst stijgt nu ook flink."

Van der Velden zoekt oplossingen. Ze komt net uit Burkina Faso. Door de jihadistische opstand in de landen van de Westelijke Sahel is er een desastreuze situatie ontstaan. Vorig jaar waren er circa vijf miljoen mensen gevlucht en hongerig, nu zijn dat er al dertien miljoen, legt Van der Velden uit. Het WFP heeft voedsel genoeg in de regio, maar hoe bereik je al die mensen? "Wij kunnen met vrachtwagens niet verder komen dan 15 kilometer van Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Daarbuiten is het levensgevaarlijk. Eigenlijk kunnen we om voedsel te transporteren alleen nog helikopters gebruiken, maar we vliegen meestal met Russische heli's. Om die te huren met de huidige sancties tegen Rusland is weer een nieuw obstakel."

Hongerhotspots

Het WFP heeft inmiddels tachtig projecten wereldwijd en het aantal is groeiende. De hoop is gevestigd op de rijke Golfstaten om geld te doneren voor Somalië, waar de situatie dramatisch is door de jarenlange droogte als gevolg van klimaatverandering en het conflict met de jihadistische terreurgroep Al Shabaab. "Negen gebieden zijn daar helemaal uit het zicht en onbereikbaar geworden voor ons." Ook spreekt het WFP met de olielanden uit het Midden-Oosten over extra geld voor Jemen, waar velen verhongeren door de langdurige burgeroorlog.

"En dan zijn er landen met nauwelijks functionerende regeringen, zoals Haïti, Myanmar en Syrië, die zomaar nieuwe hongerhotspots kunnen worden. Het is dweilen met de kraan open: steeds minder geld, steeds meer conflicten en steeds meer honger in de wereld."