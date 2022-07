Dat Thijs Slegers geen progressie meer boekte tijdens het hardlopen, bleek niets te maken te hebben met tegenwind in de herfst. Eind 2020 werd bij de perschef van PSV acute leukemie vastgesteld. Inmiddels is hij weer aan het werk. "Mensen doen er schamper over, maar PSV ís een familieclub."

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een doordeweekse dag in De Verlenging, de befaamde brasserie in het stadion van PSV. De zon schijnt, dus staan de deuren open. Thijs Slegers is nog niet binnen, of hij heeft al een knuffel te pakken van het bedienend personeel. Hij loopt nog wat moeizaam, de communicatieman. Maar verder voelt-ie zich goed, zegt hij. In zijn gedrag is Slegers op het eerste oog weinig veranderd. Zelfverzekerd, praat voor tien, soms wat zelfspot.

"Maar ik ben kwetsbaarder geworden", zo analyseert hij. "Ik zat laatst naar een optreden van Paul McCartney te kijken op Glastonbury. Dan zit ik gewoon te janken aan de keukentafel. Op hetzelfde moment komt m'n vrouw thuis. Die zegt: 'Wat zit jij nou te doen?' Ja, ik ben sneller emotioneel dan vroeger."

Van primeur naar primeur

Slegers (45), bakkerszoon uit Heeze, liet zich de afgelopen jaren door helemaal niemand afstoppen. Zijn carrière begint hij bij het Eindhovens Dagblad, als verslaggever in het amateurvoetbal. Daarna maakt hij al snel de stap naar Voetbal International (VI).

Als vrijgezelle twintiger crosst hij heel Nederland door. Hij bezoekt zo veel mogelijk wedstrijden om maar z'n gezicht te kunnen laten zien, aan spelers, makelaars en bestuurders. Want een netwerk is goud waard. Als voetbaljournalist - hij werkt ook nog jaren voor De Telegraaf - weet hij met grote regelmaat zijn collega's af te troeven.

Slegers hopt van primeur naar primeur, en wordt zo zijn eigen merk. Zijn bestseller Geen Genade, over het hobbelige leven van Andy van der Meijde, draagt alleen maar bij aan die bekendheid. In de zomer van 2015 komt hij in dienst bij PSV, op verzoek van Toon Gerbrands.

Lachend: "In achttien jaar bij VI ben ik geen dag ziek geweest. Bij PSV ligt dat wat anders." In 2017 incasseert Slegers ook al een herseninfarct. "Er is geen oorzakelijk verband met de ziekte die ik daarna opliep. Ik heb het niet zien aankomen."

'Ik ben maar gestopt met googelen'

Op 25 oktober 2020 verliest PSV, uit bij Vitesse. In de kleedkamer, vóór de wedstrijd, kijkt Nick Viergever wat bezorgd naar zijn perschef. "Hij zei: 'Hey Thijs, heb je klappen gehad of zo?' Ik keek in de spiegel en zag een donkere vlek onder mijn rechteroog. Vlak daarvoor had Sylvia, mijn vrouw, ook al een soortgelijke plek gezien op mijn bovenbeen."

Doktersbezoek dus. En daarna volgt al snel het telefoontje. "Ze vroeg of ik kon gaan zitten, omdat ze geen leuke boodschap had. Acute leukemie. Ik was net uit een vergadering met het managementteam weggelopen. Ik vertelde het in eerste instantie alleen aan de clubarts. Die trok wit weg. Ik ben zelf ook maar heel snel gestopt met googelen. Achteraf begrijp ik ook waarom ik met hardlopen geen progressie meer boekte. Ik deed vaak 21 minuten over 5 kilometer, maar dat haalde ik echt niet meer."

'Donyell Malen kwam met Kerst langs'

Slegers vertelt makkelijk over het voortraject. Chronologisch zet hij uiteen hoe diagnose en behandelplan elkaar opvolgen. Het verdriet komt als hij denkt aan het moment dat de spelersgroep wordt ingelicht over zijn ziekte. "Maar een paar mensen bij PSV wist ervan. De selectie werd pas op de hoogte gebracht ná het uitduel met Omonia Nicosia. Er moest op Cyprus ook gepresteerd worden. Ik was niet mee afgereisd, maar ik heb een video opgenomen voor de groep en gezegd dat ik er een tijd niet bij zou zijn. Terwijl ze op het vliegveld stonden te wachten, kwam hij binnen via de groepsapp."

Na een korte pauze: "Mensen doen weleens schamper of cynisch als het gaat over de familieclub PSV. Ik kan je vertellen: het ís een familie. Ik kreeg steun van mensen uit de fanstore, vanuit de raad van commissarissen en alles wat daar tussen zit. Ik ben door iedereen omarmd, ook door het team."

"Kijk, met spelers en staf reizen we de halve wereld over, we zitten een heel jaar bij elkaar op de lip. Als je zo nauw met elkaar samenwerkt, onder grote druk, dan ontstaat er ook een hele speciale band. Voetballers worden op een voetstuk geplaatst, maar het blijven mensen hè. Sommige jongens ken ik al jarenlang. Donyell Malen bood aan om bij mij te komen koken, om maar íets te kunnen doen. Jorrit Hendrix stond ineens op de stoep met een maaltijd. Dat soort acties heeft me geëmotioneerd."

Stil op Instagram

De steun voor Slegers komt uit elke denkbare richting. Tachtig supporters van PSV trekken naar de woning van Slegers in Veldhoven, om hem met Bengaals vuurwerk op te beuren. De familie ontvangt zoveel bloemen dat er vazen bij de kringloop moeten worden ingeslagen. Vanuit de club wordt fysieke en mentale begeleiding aangeboden, op initiatief van Gerbrands. Maar op de Instagram-pagina van de PSV-manager wordt het daarna lange tijd stil. De chemobehandelingen zijn zwaar, de vooruitzichten onzeker.

"Ik dacht alleen maar: 'Ik moet zo fit mogelijk blijven'. Hardlopen ging niet meer, maar ik ben elke dag 10 kilometer gaan wandelen." De chemo en de immuuntherapie moeten ervoor zorgen dat de bloedwaarden in het lijf van Slegers weer op een bepaald niveau komen, maar de behandeling slaat uiteindelijk onvoldoende aan.

In april 2021 ondergaat de Veldhovenaar noodgedwongen een stamceltransplantatie. Andere opties zijn er niet. "In het ziekenhuis zeiden ze dat het de meest onvriendelijke ingreep is die er bestaat, nog erger dan een harttransplantatie. Ik dacht: 'Daar heb ik gelukkig geen ervaring mee'. Dus ik kon me er helemaal geen voorstelling van maken. Ik ging er best wel wel monter in."

Dat raakt me zo

Slegers vertelt over 'algehele bestralingen in foetushouding', nieuwe chemo en beenmergpuncties. "Laatst hoorde ik van een vrouw die ook leukemie kreeg. Dat raakt me dan zo, omdat ik weet wat voor traject ze moet afleggen."

Op het moment dat hij naar huis mag, krijgt de veertiger weer enkele klappen te verwerken. Afstotingsziektes zijn het gevolg van de zware ingreep. Hij loopt onder meer een dubbele longontsteking op en valt kilo's af. Op het dieptepunt weegt hij nog 51 kilo. In de maanden waarin hij denkt te kunnen gaan revalideren, wordt hij nog eens thuis met een ambulance opgehaald. Terugkeren in het ziekenhuis van Maastricht voelt bijna traumatisch. Nog altijd kan hij de maaltijden in het hospitaal ruiken.

"15 procent van de mensen die een dergelijke behandeling krijgen, overleeft het niet", zegt Slegers. "Hoewel ik altijd positief ben gebleven, voer je ook gesprekken, die eigenlijk helemaal niet wil voeren. Ik moest versneld mijn testament opmaken, je begint dingen op papier te zetten. Gek genoeg denk je daar op donkere momenten over na. Zo van 'dat moet ik nog overdragen'."

Achttien uur slapen per dag

Hij voelt ergens 'de verantwoordelijkheid' om zijn verhaal te delen. Als 'ze' hem ergens tegenkwamen, dan werd Slegers geadviseerd om een boek te schrijven over zijn ervaringen. "Maar dat vind ik bijna aanmatigend. Ik vind het in een interview wél belangrijk om duidelijk te maken dat ik niet alleen ziek was. Syl, mijn kinderen Sid en Jools; ook zij zijn anderhalf jaar ziek geweest. Mijn lieve vrouw heeft vrij van haar werk genomen, om me maandenlang te verzorgen en te wassen. Ik sliep soms achttien uur op een dag."

De oudste, Sid, zat in groep acht. Hij had één doel en dat was tweetalig onderwijs volgen op havo-vwo-niveau. "Het is hem gelukt, dat vervult me met trots. Hij gaat nu naar de tweede."

Beetje bij beetje ging het beter met Slegers, toen de feestdagen begonnen te naderen. Na achttien maanden binnen zitten wilde hij maar wat graag weer aan het werk. De bedrijfsarts had daar ook zo haar ideeën over. "Zij wilde eerst in gesprek met mijn hematoloog. Maar die had ik al een beetje bewerkt. Ik begon met drie keer twee uur werken in de week. Nou, elke dag was ik blij als ik mijn bank zag. Ik wilde meteen liggen en slapen."

Poel van jolijt

Inmiddels is Slegers weer echt aan de bak bij PSV. Nu is dat voor 32 uur in de week, op korte termijn draait hij weer fulltime mee in de voetbalwereld. "Jaja, de poel van jolijt, zoals Leo Beenhakker het ooit noemde. Mijn rol wordt wel iets anders. Ik ga me minder met de a-selectie bemoeien, maar meer met de ontwikkeling die de club in de breedte doormaakt. Dat plan lag er overigens al. PSV heeft nog genoeg verhalen te vertellen. We zijn veel meer dan een voetbalclub. Dat heb ik zelf natuurlijk ook mogen ervaren."