Hij liep het op tijdens een festival: ondraaglijk oorsuizen. Het leven werd daardoor voor Tom Parijs (34) een ware nachtmerrie. Een behandeling in Zuid-Korea is nu zijn laatste hoop. 'Ik heb mijn euthanasiewens al ingestuurd bij de levenseindekliniek.'

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij leek het allemaal voor elkaar te hebben; een leuke vrouw met wie hij samen zoontje Thomas (2) heeft, een dak boven zijn hoofd en een fijne groep familie en vrienden. Het geluk lachte levensgenieter Tom Parijs toe. Maar dat veranderde vorig jaar november allemaal na een avondje festivallen met zijn vrienden.

Grootste nachtmerrie

"Twee dagen later begon de woonkamer ineens te bewegen'', zo blikt hij terug. Parijs had de ooraandoening tinnitus opgelopen. "Maar dan in een vorm die erger is dan je grootste nachtmerrie. In mijn linkeroor hoor ik een soort straaljagermotor met een kracht van negen uit tien, en in mijn rechteroor zit een piep die vergelijkbaar is met een tandartsboor. Dat gaat dag en nacht door. Ik heb nooit meer rust. Het is een grote marteling in mijn hoofd.''

Gehoorbescherming droeg hij nooit als hij naar festivals ging. Daar heeft Parijs nu spijt van als haren op zijn hoofd. "100 procent dat dit daardoor voorkomen had kunnen worden. Ik zou de tijd wel terug willen draaien. Er zijn zoveel jongeren die op festivals geen bescherming dragen. Wat dat betreft ben ik het perfecte voorbeeld bij wie het helemaal mis is gegaan. Ik wil anderen daarom aansporen om het wel te doen, mensen er bewust van maken wat oorsuizen met de kwaliteit van je leven kan doen.''

Want die kwaliteit is voor Parijs helemaal weg. Hij slaapt zonder medicatie niet meer, kan stiltes niet meer verdragen, harde geluiden zijn ook een opgave en ontspannen is er niet meer bij. "Alles is loodzwaar. Ik eet alleen om te overleven en adem om niet dood te gaan. Het leven gaat helemaal aan je voorbij. Ook het vaderschap. Bij de geboorte beloof je er altijd voor je zoontje te zijn, maar deze ziekte maakt je zo kapot. Dat breekt je.''

Parijs ging al allerlei specialisten af, maar tot nu toe sloeg nog geen enkele behandeling aan. In Nederland is hij dan ook uitbehandeld. Hier houd je nog maar één optie over. "Ik heb mijn euthanasiewens al ingestuurd bij de levenseindekliniek. Zo heftig zijn de suizen. Dat kun je gewoon niet uitleggen.''

Binnen een dag 35.000 euro

Zijn hoop is nu gevestigd op een nieuwe behandeling in Zuid-Korea, waarbij naalden in zijn zenuwen worden geprikt om blokkades tegen de oorsuizen op te werpen. Dat doen ze drie maanden lang, waarna het moet afnemen. Aankomende augustus vertrekt hij naar Zuid- Korea. Zo'n behandeling kost veel geld, zo'n 35.000 euro. Daarom zijn Parijs en zijn vrouw een inzamelingsactie gestart. "Binnen twaalf uur was dat streefbedrag al opgehaald. Dat zorgt wel voor kippenvel en extra hoop dat de behandeling aanslaat.''

Volgens Chris van den Dries van Stichting Hoormij voor mensen met gehoorproblemen, is er niets te zeggen over hoe waarschijnlijk het is dat de Koreaanse aanpak gaat werken. "Wereldwijd wordt heel veel onderzoek gedaan naar behandelingen om tinnitus te verminderen of helemaal te laten verdwijnen. Het blokkeren van zenuwsignalen wordt al langer onderzocht. De resultaten van al deze onderzoeken zijn op dit moment nog niet zo dat er duidelijk een breed toepasbare therapie uit voortkomt.''

Van den Dries wil dan ook nog niet spreken over een doorbraak. "Maar dat wil niet zeggen dat een positief resultaat niet mogelijk is. Gezien de ernst van zijn tinnitus is het ook voor Tom te hopen, en kan ik me voorstellen dat je iedere strohalm aangrijpt om de tinnitus te verhelpen.''

Maar wat als zijn klachten niet afnemen? "Dat is het meest slechte scenario'', zo vertelt Parijs. "Dit is mijn laatste hoop. Maar hoop doet leven, zo merk ik de afgelopen tijd. Ik wil mijn zoontje zien opgroeien.''

Wat is tinnitus?

Iemand met tinnitus of oorsuizen hoort geluiden als fluiten, suizen, piepen, brommen en zoemen. Deze geluiden kunnen variëren van hard tot zacht, van hoog tot laag, van continu tot af en toe. Ze kunnen hoorbaar zijn in één oor of in beide oren. Er zijn verschillende varianten. 'Tinnitus disco' wordt veroorzaak door blootstelling aan lawaai. Meestal zijn klachten tijdelijk, maar soms zijn ze blijvend.