De één zweert bij een haarloos bestaan, de ander houdt het enkel in de zomer bij. Je kunt gewoon scheren, maar waxen en laseren worden steeds populairder.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

70 procent van de Nederlandse vrouwen scheert regelmatig oksels, benen of ­bikinilijn. Daarmee is scheren de meest geliefde (want makkelijk zelf te doen) methode om ongewenste haargroei te verwijderen. Ook epileren is populair. Maar de professionele ontharingssalon is flink in opmars. In het straatbeeld verschijnen steeds meer vestigingen waar je zo'n beetje alles kunt laten waxen of, nog rigoureuzer, weg laten laseren.

Laseren is definitief

Scheren is makkelijk; het is niet duur en zo gepiept. Nadeel: je snijdt alleen het haartje af, wat relatief snel weer aangroeit. Bovendien krijg je stoppels en heb je kans op irritatie. Naast scheren is ook epileren populair. Je kunt het zelf doen en een elektrische epilator is een eenmalige aanschaf. Haartjes blijven minstens twee weken weg, doordat je met dit apparaat zowel de haarschacht als de -wortel verwijdert.

Wie geen zin heeft in doe-het-zelven en voor een langere periode van ongewenste haargroei verlost wil zijn, kan zich laten laseren. Laserontharing legt de haargroei volledig stil. De licht- of laserbehandeling vernietigt de haarzakjes door middel van lichtpulsen. Pigmenten in de haarwortel nemen dit licht op. Hierdoor kan een nieuwe haar niet meer groeien. Alle plekken kun je apart laten laseren, van grotere zones (rug) tot het puntje van je kin of enkel je grote teen.

Wat is wat?

• De Sfinx of Hollywood: een volledige onthaarde schaamstreek

• Brazilian: al het schaamhaar weg, op een driehoekje op de venusheuvel na

• Landingsbaan: het schaamhaar wordt teruggebracht tot een rechte smalle streep

Cosmetisch of medisch

Huidtherapeut Marlous Soesbergen van Huidzorg Klinieken, gespecialiseerd in laserbehandelingen, ziet de vraag jaarlijks toenemen. "De keuze voor laseren kan verschillende beweegredenen hebben. Uit cosmetisch oogpunt, zowel voor vrouwen als mannen, is laseren dé manier om die plek niet meer telkens te hoeven epileren, harsen, waxen of scheren.''

Maar laseren kan ook een oplossing zijn voor medische problemen. "Van extreme overbeharing in het gezicht of op de rug tot mensen die zo'n sterke, stugge haargroei hebben dat de haartjes voortdurend ingroeien en ontstekingen veroorzaken'', zegt de huidtherapeut. "Dat gebeurt vaak bij overactieve haarzakjes op de benen of in de liesstreek, maar ook bij mannen die last hebben van sinus pilonidalis, dat is een haarnest-cyste in de bilnaad. Ook cliënten die in transitie zijn voor een geslachtsverandering komen bij ons voor laserbehandelingen.''

Ga naar een professional

Laseren is veilig en niet schadelijk voor de huid, zolang het maar een ervaren specialist doet. Soesbergen: "Het komt helaas voor dat we mensen met complicaties krijgen als gevolg van onprofessionele behandelingen, zoals verbrandingen met littekens tot gevolg.''

Maar hoe weet je als leek of je aan het juiste adres bent? Soesbergen: "Kies een behandelaar die huidtherapeut is: dat betekent dat hij of zij paramedisch geschoold en BIG-geregistreerd is. Laat je ook niet verleiden tot goedkope behandelingen of mooie beloftes dat je bijvoorbeeld al na één keer haarloos bent. Een haar groeit in diverse fases en bij een laserbehandeling kun je alleen de haren verwijderen die in de actieve groeifase zitten. Aangezien zo'n 30 procent van de haren op het moment van de behandeling in doe groeifase zit, zijn altijd meerdere behandelingen nodig om alle haartjes te kunnen bereiken.''

Dat komt gemiddeld neer op zes tot soms wel vijftien behandelingen, afhankelijk van de zone, de mate van haargroei, het aantal haren op die plek, de haarkleur en de structuur. Maar ook je medische achtergrond speelt mee.

Blond haar: minder kans

Om te kunnen laseren is het bovendien belangrijk dat het haar pigment bevat. Met zeer blonde, rossige of witte haren heb je minder kans van slagen, want door minder pigment heb je slechte of geen geleiding van de lichtenergie naar het haarzakje. "Informeer vooraf of jouw huid,- en haartype überhaupt wel geschikt is voor een laserbehandeling'', adviseert Soesbergen.

Het is ook niet zo dat je na enkele laserbehandelingen voorgoed van ongewenst haar verlost bent. Soesbergen: "Hoe vaak iemand moet terugkomen in de loop der jaren verschilt. Voor de één is eenmaal per vijf jaar voldoende, de andere moet gedurende het jaar enkele behandelingen ondergaan.''

Onthaarde rug

Naast laseren is waxen ook een populaire methode om de haargroei af te remmen. Sophie van den Haak richtte, geïnspireerd door soortgelijke salons in Aziatische steden, in 2011 The Wax Bar op. Inmiddels heeft ze zes filialen door heel Nederland.

"Het voordeel van waxen ten opzichte van laseren is, dat het voor elke haarkleur, elke huidskleur en alle huidtypen geschikt is. Dus ook voor een hele lichte of een gevoelige huid met blonde haartjes.

Bij ons komen bijvoorbeeld veel sporters zoals wielrenners, voetballers en zwemmers die de benen graag spiegelglad willen hebben. Voor vrouwen blijft de 'brazilian wax' van de bikinilijn de meest gevraagde behandeling. Bij mannen is het waxen van de rug populair. Vaak op verzoek van de partner trouwens. Vrouwen houden blijkbaar niet van een behaarde rug en sturen hun man naar ons voor een behandeling.''

Waxen is pijnlijk maar snel

De wax wordt eerst verwarmd, zodat deze vloeibaar wordt. Vervolgens brengt de behandelaar de substantie met een houten spatel aan. Eenmaal op de huid, koelt de wax snel af en hecht aan de haartjes. 'Wax technicians', zoals de specialisten bij The Wax Bar heten, verwijderen vervolgens het goedje in een snelle beweging. Dat voel je natuurlijk wel. Toch is waxen minder irriterend voor je huid dan epileren, scheren of (koud) harsen met strips. Van den Haak: "Onze hot wax hecht enkel aan de haartjes, niet aan de huid.''

Na iedere waxbeurt kun je enkele weken genieten van supergladde benen. De haartjes komen wel terug, maar zijn zachter en dunner. Wie op tijd begint, heeft dus babyzachte zomerbenen.