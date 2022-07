Voor het eerst heeft Nederland een aparte minister voor Armoedebeleid. Een van de maatregelen die het kabinet wil nemen om armoede en de gevolgen daarvan terug te dringen, is zorgen dat kinderen op school weer terecht kunnen bij de tandarts.

Één op de vijf kinderen gaat nooit naar de tandarts, ook al is mondzorg tot 18 jaar gratis. Vooral kinderen in arme gezinnen slaan het tandartsbezoek over, waardoor ze in hun latere leven op kosten kunnen worden gejaagd. Daarnaast leidt een slecht gebit tot schaamte en minder zelfvertrouwen, stelt minister Carola Schouten (Armoedebeleid).

Ze wil daarom dat de tandarts weer scholen bezoekt. Dat kan volgens de ChristenUnie-minister op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een tandartsbus zoals die vroeger ook scholen aandeed. Over de vormgeving is ze nog in gesprek met de minister van Volksgezondheid.

Bang voor de tandartsrekening

Schouten zegt dat ze het afgelopen half jaar tijdens werkbezoeken veelvuldig is gewezen op gebrekkige mondverzorging. De relatie met armoede is volgens haar groot: ,,Er zijn mensen die niet meer naar de tandarts gaan, omdat ze het niet kunnen betalen. Die zijn niet bang voor de tandarts maar voor de rekening van de tandarts. Hun kinderen gaan vervolgens ook niet naar de tandarts.”

Behalve het bevorderen van tandartsbezoek neemt Schouten ook maatregelen die moeten leiden tot een beter inkomen. Zo gaat vanaf volgend jaar in drie stappen het minimumloon omhoog met 7,5 procent en stijgen ook de uitkeringen mee.

Daarnaast wil ze actief gaan voorkomen dat mensen die moeite hebben om rond te komen geld laten liggen waar ze wel recht op hebben. Er zijn volgens haar heel veel regelingen die onvoldoende bekend zijn bij de doelgroep. De overheid moet actief de boer op om die mensen op het bestaan te wijzen. Als eerste gaat dit gebeuren bij mensen die geen volledige AOW hebben opgebouwd.

Rijen voor de voedselbank

Hoewel Nederland nu dus voor het eerst een aparte minister voor Armoedebeleid heeft, is de kans is groot dat onder Carola Schouten de armoede toeneemt. En hoewel de minister óók te doen heeft met de mensen die urenlang op Schiphol staan te wachten voor hun vlucht naar een zonnig vakantieoord, zegt ze wel: tegelijkertijd groeit óók de rij voor de voedselbank.

Dát contrast, tussen de Nederlanders die het nog best goed hebben en de 1,2 miljoen huishoudens die volgens het Centraal Planbureau financieel door het ijs dreigen te zakken, dáár zou het best wat meer over mogen gaan, vindt Schouten. ,,Wij leven met elkaar samen. De overheid kan niet alles oplossen. Iedereen kan een bijdrage leveren.”

Het interview vindt plaats na een werkbezoek aan de Geldzaak in de binnenstad van Utrecht. Schouten heeft zojuist gesproken met mensen die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen en de moed bijeen hebben geraapt om hulp te vragen. Vooral het verhaal van Valerie heeft indruk gemaakt.

De alleenstaande moeder heeft na een moeilijke periode werk gevonden voor 24 uur per week. Maar alles is duurder geworden, en ze verdient net te veel om in aanmerking te komen voor de energietoeslag van 800 - en straks zelfs 1300 euro - die mensen op of net boven bijstandsniveau krijgen. ,,Ik weet niet hoe ik straks de koelkast moet vullen”, vertelt Valerie.

Dan breekt haar stem. ,,Ik heb als moeder steeds het gevoel dat ik tekortschiet. Ik faal, terwijl ik zo mijn best doe. Dat vréét aan me.” Schokschouderend valt ze de minister in de armen. ,,Ik vind het heel dapper dat je dit erkent”, troost Schouten.

U komt als minister vaker mensen tegen als Valerie. Wat kunt u voor haar doen?

,,Het is soms heel ingewikkeld om een pasklaar antwoord te hebben. Er zijn mensen met een uitkering die het moeilijk hebben, en er zijn ook mensen die werken voor wie dat geldt. En voor allen moet je wat doen. Dus kijken we nu: zijn de uitkeringen hoog genoeg? En is werken wel lonend genoeg?”

U gaat heel veel uitzoeken en bekijken, viel me op in uw Aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Terwijl de nood nu hoog is.

,,Ho ho. We gaan het minimumloon verhogen vanaf 1 januari. Dat is écht, daardoor stijgen ook de uitkeringen. We hebben voor dit jaar al bijna 7 miljard euro uitgetrokken voor lagere energiebelasting en accijnzen en de energietoeslag voor de laagste inkomens. Dat is niet niks. En ik wil dat inkomensregelingen die al bestaan beter worden benut. Want we kunnen niet telkens allemaal nieuwe regelingen blijven maken.”

Hoeveel mensen laten geld liggen waar ze wel recht op hebben?

,,We weten dat het niet-gebruik in sommige gevallen nu op een derde ligt. Het probleem is dat mensen die recht hebben op een aanvulling, zelf een aanvraag moeten indienen. Maar we hebben zoveel regelingen, dat mensen de weg niet weten. En de overheid zegt: we wachten wel tot u zich meldt. We zouden die mensen gericht moeten benaderen. Dat gaan we nu doen bij mensen die geen volledige AOW hebben opgebouwd. Die hebben soms recht op ondersteuning via de AIO. De Sociale Verzekeringsbank gaat hen benaderen.”

Speelt ook mee dat mensen geen aanvraag doen, omdat ze de overheid niet vertrouwen?

,,Ja. Er zijn mensen die bang zijn dat ze straks heel veel geld moeten terugbetalen en dus een aanvraag maar laten zitten. Die angst is zó jammer, maar door de toeslagenaffaire wel begrijpelijk.”

Wat gaat u daar aan doen?

,,Daar ligt dus echt een taak voor ons. Als ik mensen spreek die zwaar in de schulden zitten, vallen me twee dingen op: ze zijn heel veerkrachtig en verwachten niet zoveel meer van de overheid. Dat raakt me. Daar moeten wij, de regering, wat aan doen. In ons stelsel gaan we te veel uit van wantrouwen in mensen. Terwijl het moet gaan om medemenselijkheid. Je moet mensen niet het gevoel geven dat ze telkens moeten bewijzen dat ze deugen.”

In 2015 groeiden 315.000 kinderen op in armoede. U heeft de opdracht dat aantal in 2025 te halveren. Is dat doel wel realistisch nu zoveel gezinnen in problemen raken?

,,Ik heb die ambitie bewust laten staan, want je kunt niet zeggen: dat lukt toch niet. De afgelopen jaren is de kinderarmoede afgenomen, maar ik verwacht dat dit jaar niet. Sterker, ik denk dat de kinderarmoede zelfs gaat toenemen. Dat zeg ik niet om mezelf in te dekken. De ambitie blijft staan, maar wel met oog voor de realiteit.”

U wilt meer kinderen naar de tandarts sturen. Hoezo past dat in het armoedebeleid?

,,In mijn eerste maanden hoorde ik overal waar ik kwam mensen beginnen over de mondzorg. Ik dacht zelf ook: waarom springt dat thema er nu uit? Maar ik kwam tot het besef dat een slecht gebit op je gezondheid kan slaan, maar ook tot minder zelfvertrouwen of zelfs tot schaamte kan leiden. Er zijn mensen die niet meer naar de tandarts gaan, omdat ze het niet kunnen betalen. Die zijn niet bang voor de tandarts, maar voor de rekening van de tandarts. Hun kinderen gaan vervolgens ook niet naar de tandarts, ook al is de mondzorg tot 18 jaar gratis. Terwijl: als je twee keer per jaar gaat, kun je veel hogere kosten op latere leeftijd voorkomen.”

U wil met de minister van VWS kijken naar wat scholen kunnen doen.

,,Vroeger kwam bij mij gewoon de schooltandarts langs. Met de hele klas werden we de bus ingestuurd. Het stigmatiseert dan ook niet: iedereen die er is, moet langs. In Zoetermeer laten ze al een tandarts langskomen voor alle kinderen die dat willen. Dus dat kun je veel breder opzetten. Die kinderen zijn immers verzekerd. Hoe je dat vormgeeft, of het met zo’n bus moet of dat de tandarts op school komt, daar kunnen we het over hebben. Maar als dat maakt dat kinderen later niet meer de angst of schaamte hebben voor een slecht gebit, dan is dat het waard.”

U bent de allereerste minister voor Armoedebeleid, terwijl de armoede aan het einde van uw periode misschien wel groter is dan ervoor.

,,In het begin werd mij de vraag nog gesteld: waar hebben we zo’n minister nou voor nodig? Nu niet meer. Dat geeft wel aan dat er veel meer mensen aan de oppervlakte zijn gekomen die het eerst nog net wel volhielden en nu door het ijs zakken. Dat ligt niet aan die mensen zelf. Het betekent wel dat we een robuuster stelsel nodig hebben. Ik vind het een erezaak te voorkomen dat nog meer mensen in een welvarend land als Nederland het slechter krijgen.”