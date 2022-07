Het medicijntekort heeft al voor veel patiënten uit Twente vervelende gevolgen. Zij maken zich zorgen of hun goed werkende medicijn nog wel beschikbaar komt. 'Mijn dagelijks functioneren lijdt er onder.'

Vorige week stuurden de Twentse apothekers een brandbrief naar de zorgverzekeraars en het ministerie voor gezondheidszorg. Zij krijgen steeds vaker te maken met boze en verdrietige patiënten, die lijden onder het inmiddels zeer nijpende medicijntekort. Het gaat intussen ook om heel veel middelen. De gevolgen voor patiënten kunnen groot zijn.

Zenuwpijn

Één van de gedupeerden is de Rekkense Anje Zuurbier. De reumapatiënte gebruikt tramadol tegen ernstige zenuwpijnen. De juiste dosering vinden is maatwerk. Dat was gelukt. Daardoor bleef de pijnstilling gedurende de dag op een gelijkmatige medicijnspiegel. Maar door de tekorten moet ze nu noodgedwongen meerdere keren per dag lagere doseringen gebruiken, die echter ook maar een kortere tijd werken.

"Ik heb een slecht lijf. Maar desondanks kon ik met mijn medicatie wel een aantal kilometers wandelen. Maar nu moet ik na 500 meter al even zitten en bijkomen. Ik heb veel meer pijn, overdag en 's nachts. Dat betekent - los van het wandelen - dat ik gedurende de dag sowieso echt veel minder kan. Het tast mijn kwaliteit van leven erg aan. Wat ik nu slik is echt een noodoplossing. Maar de apotheek heeft geen zekerheid of mijn goed werkende middel en dosering nog terugkomt."

Vanwege ondraaglijke pijn heeft Myrcka Spanjer speciale medicatie nodig. Ineens is het juiste middel niet meer beschikbaar Vanwege ondraaglijke pijn heeft Myrcka Spanjer speciale medicatie nodig. Ineens is het juiste middel niet meer beschikbaar Foto: Reinier van Willigen

Alleen nog hogere dosering

Ook plaatsgenoot Myrcka Spanjer is de dupe van de schaarste. Zij lijdt aan ernstige pijn door een complex ziektebeeld. Zo nu en dan heeft ze een slaapmiddel nodig om de pijn te kunnen doorstaan, diazepam. Maar door haar ziekte kan ze dat niet oraal innemen en moet dat via een zetpil. Nu is ineens haar vertrouwde pil en dosering niet meer leverbaar: alleen een sterkere dosering.

'Ik voel me suffer'

"Daar ben ik niet gelukkig mee. Het middel is erg verslavend, dus ik probeer het al zo min mogelijk te gebruiken in een zo laag mogelijke sterkte. Maar helemaal zonder lukt me niet, dus ik moet nu wel die hogere dosering gebruiken. Sinds ik dat doe, merk ik het overdag zeker. Het werkt langer door. Ik voel me suffer. Ik maak me al zorgen over mijn medische toestand, maar dit komt er dan wel bij."

Machteloos

De Twentse apothekers delen de zorgen van hun cliënten en snappen hun frustraties, maar staan machteloos, vertelde eerder Frank van Tiggele uit Losser. Hij steunde de brandbrief. Veel grondstoffen voor medicijnen moeten uit Azië komen, maar de toevoer hapert. De corona lockdowns in Aziatische landen zijn streng, waardoor productie stagneert. En wat er wel geproduceerd wordt, kan moeilijk worden vervoerd. Door de toenemende wereldhandel zijn zeecontainers voor de tocht naar Europa peperduur.

Het moet goedkoop

Daarbij komt dat Nederland zelf paal en perk stelt aan de prijzen van medicijnen. Het zogenoemde preferentiebeleid. Als er voor dure medicijnen goedkopere middelen beschikbaar zijn met dezelfde werking, dan wordt in principe de goedkope variant aan de patiënt geleverd. Dat heeft tot gevolg gehad dat sommige fabrikanten Nederland hebben geschrapt als klant. Of ons land staat achterin de rij voor het uitleveren van de voorraad.

En tot slot speelt nog een rol dat de Europese Unie de kwaliteitseisen voor medicijnproductie heeft aangescherpt. Daardoor worden er vaker partijen afgekeurd. De apothekers kunnen mede daardoor ook niet meer zelf medicijnen produceren, zoals vroeger.

Het is niet de eerste keer dat een medicijnschaarste Nederland treft. De landelijke apothekersorganisatie wil dat Den Haag met een structurele oplossing komt. Door regelgeving aan te passen, maar bijvoorbeeld ook door een grotere voorraad medicijnen aan te leggen.

Myrcke en Anje hopen dat de brandbrief van de apothekers wordt gehoord en dat er op korte termijn maatregelen worden genomen.