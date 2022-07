Vakantie, vergeet het maar. Dominique Brienen-Keijzer (34) rijdt deze zomer van hot naar her. En wel om katten te verzorgen. Nu de dierenpensions vol zitten, komt zij met haar thuisservice bijna om in het werk.

Vol ongeloof, bijna sceptisch zijn mensen als Dominique Brienen-Keijzer vertelt over haar beroep: dierenoppas aan huis. Dat je met 'zo'n luizenleven' een goede boterham kunt verdienen, kunnen zij zich niet voorstellen.



De vrouw uit Hoek van Holland, die ook in Westland en Den Haag werkt, lacht waarna ze vertelt dat ze inderdaad de leukste baan van de wereld heeft. Maar een luizenleven? Dat allesbehalve.

Het mag dan wel aan huis zijn. Het is niet zo dat zij in andermans huis verblijft om de beestjes te verzorgen en de rest van de dag niets zit te doen. Nee. Iedere dag heeft zij talloze adresjes bij wie zij langsgaat. Het is route-rijden, zeven dagen per week, vooral in deze vakantieperiode waarin de dierenpensions amper plek hebben. "De beestjes moeten eten. Een dagje vrijnemen is geen optie, dat komt na de zomervakantie wel weer."

Dat Dominique dit zou worden, is een 'geluk bij een ongeluk'. De afgestudeerd dierenartsassistent werkte twaalf jaar lang in een praktijk. Volgens haar eveneens een fantastisch beroep, maar de toegenomen discussies met baasjes over behandelkosten gingen haar steeds meer tegenstaan. "Hoe vaak ik niet heb gedacht: voor wie doe ik dit eigenlijk? Natuurlijk voor de dieren, maar ik werd er zelf niet meer heel blij van."

Omdat zij als dierenartsassistent zo vaak gevraagd werd of zij een goede vakantie-oppas voor de beestjes wist, begon steeds meer het idee te leven om op dat gebied iets te beginnen. Aangemoedigd door haar vader, nam ze afgelopen najaar ontslag en begon ze met 'Dier & Zorg aan huis' volledig voor zichzelf.

Een gouden zet. Discussies over geld zijn verdwenen. "Mijn basistarief is 18,50 euro per dag. Mensen willen dat betalen. En wel om zelf onbezorgd op vakantie te kunnen gaan. Ze zijn blij met mijn werk. Net als de diertjes, vrijwel altijd katten. Op het moment dat ik de sleutel in het sleutelgat stop, staan ze al klaar. Een warm onthaal is de standaard."

Karakterkatjes

Dat mensen er voor kiezen om Dominique in te schakelen, komt omdat zij zich bezwaard voelen om iemand anders ermee te belasten. Daarnaast willen zij het beste voor hun dieren, vertelt de Hoekse. "Uitzonderingen daargelaten, maar de buurvrouw geeft eten en drinken en is weer weg. Ik reserveer echt tijd. Ook weet ik precies hoe ik met al die karakterkatjes om moet gaan."

En dat is niet door ze op dag één te overladen met aandacht. "Ik negeer ze. Dat klinkt heel onaardig, maar daar maak je een kat het meest gelukkig mee. Mezelf opdringen in 'hun huis' doe ik absoluut niet. De uitdrukking 'de kat uit de boom kijken' bestaat niet voor niets. Als je het even geeft, komen ze vanzelf. Ook de katten die zich bij de buren twee weken lang niet laten zien. Met twee dagen heb ik ze op schoot."

Niet alleen elk beestje is anders. Hetzelfde geldt voor de huizen waar Dominique komt. "Ik werk overal en ergens. Van de kleinste appartementjes tot de meest grote villa's. Soms zet ik mijn bedrijfsauto bewust niet voor de deur van zo'n kast van een huis om te voorkomen dat kwaadwillenden zien dat de bewoners op vakantie zijn."

Meer dan eens kreeg Dominique de vraag om fulltime bij iemand thuis op te passen. En daar dus zelfs te slapen. "Daar begin ik niet aan. Ik heb thuis een zoontje, twee honden en konijnen. O ja, en ook nog een man."