De gesloten jeugdzorg gaat op de schop. Voortaan moeten uithuisgeplaatste kinderen in kleinschalige voorzieningen worden opgevangen. Bij stichting Het Vergeten Kind weten ze hoe dat moet. In hun Heppie (t)Huis worden kinderen niet doorgeplaatst, opgesloten of tegen de grond gewerkt.

Begeleider Luuk Trommelen en orthopedagoog Ellen van der Hulst geloofden eigenlijk zelf niet dat het kon, toen ze drie jaar geleden begonnen aan een baan in een huis dat op poten werd gezet door Stichting Het Vergeten Kind. De stichting komt op voor kinderen die het moeilijk hebben, doordat er thuis problemen zijn. Heppie (t)Huis moest een liefdevol thuis worden voor uit huis geplaatste kinderen, waar ze op één plek stabiliteit en zekerheid vinden, als het moet tot ze maar liefst 23 jaar oud zijn. Acht kinderen, die uit de buurt komen, met steevast drie begeleiders om zich toe te wenden zouden laten zien: zo kan het óók.

Te mooi om waar te zijn, dacht Luuk. Ellen hield er rekening mee: dit kan wel eens gaan mislukken.

Geen overbodige luxe

Nu laten ze de twijfel achter zich. Want het gaat goed in het Heppie (t)Huis, waar de vorderingen die worden gemaakt ook worden gevolgd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), zodat de resultaten na vijf jaar ook wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd. Directeur Margot Ende - van den Broek van Het Vergeten Kind weet dat dat geen overbodige luxe is. "Onze stichting laat zien waar de problemen in jeugdzorg liggen. Maar we wilden ook in de praktijk laten zien dat het écht beter kan, door te doen."

Want nog vaak wordt binnen jeugdzorg gedacht: zoals het nu gaat, zo moet het wel gaan, want het kan niet anders. Wat dat in de praktijk betekent? Dat uit huis geplaatste kinderen vaak in een heel ander deel van het land terechtkomen dan hun familie, waardoor ze niet alleen thuis, maar ook de voetbalclub en schoolvriendjes kwijtraken. Dat blijkt veelal onvervangbaar: Luuk zag in zijn vorige baan met lede ogen aan hoe een jonge niet meer kon spelen, simpelweg omdat er geen vervoer was.

uit huis geplaatste kinderen moeten normaliter ook veel verhuizen, gemiddeld vier keer, soms tientallen keren, vanwege hun leeftijd, of omdat elders wél passende hulp is, maar niet op de plek waar ze zijn gaan wonen. Pijnlijk: elke verhuizing brengt extra trauma met zich mee, en in de jeugdzorg geldt ook: hoe meer problemen, hoe moeilijker het is een passende plek te vinden voor een kind.

Kinderen die agressief worden, kunnen door medewerkers in gesloten instellingen tegen de grond worden gewerkt ('gefixeerd') of in een isoleercel worden geplaatst. Die 'jeugdzorg plus' is een afvoerputje geworden, waar kinderen met de moeilijkste problemen worden weggestopt.

Hetzelfde regime

Staatssecretaris Maarten van Ooijen wil het ook anders, maakte hij vrijdag bekend. In 2030 moeten kinderen niet meer in gesloten jeugdhulp terechtkomen. Dat betekent dat wordt teruggedraaid wat in de jaren negentig in werking werd gezet. Toen werden kinderen met ingewikkelde problemen voor het eerst in jeugdgevangenissen geplaatst, waar plek over was. Margot: "Op een zeker moment verbleven daar meer kinderen zonder dan met een strafblad." Maar het regime waaronder ze leefden, was voor iedereen hetzelfde. Kinderen die niets hadden gedaan kregen in feite straf. Uiteindelijk werden de kinderen zonder strafblad gescheiden van de jeugddelinquenten, maar ze werden veelal alsnog ondergebracht in leegstaande jeugdgevangenissen, waar hetzelfde personeel de scepter zwaaide - en er voor de kinderen dus weinig veranderde.

Eigen schuld

Ellen zag in haar vorige werk in de jeugd-ggz hoe er van kinderen die 'in het systeem' terechtkwamen uiteindelijk weinig overblijft. "Ze geven zichzelf de schuld, van wat ze overkomt." Ze krijgen het gevoel niks waard te zijn, wat alleen maar versterkt wordt door de flexwerkers, die worden ingezet door geld- en personeelstekort, en het aan de vloer vastgeklonken bed met plastic matras, waarin ze 's avonds gaan liggen om te slapen.

Vaak wordt gezegd dat het niet te betalen is om drie vaste begeleiders - bij Heppie (t)Huis heten en zíjn ze opvoeders - voor acht kinderen aan te stellen. Margot: "Maar het is de vraag of het op de lange termijn niet veel duurder is dat niet te doen." Een groot deel van dakloze jongeren komt uit de jeugdzorg. Velen blijven zorgbehoevend. En trauma's worden van generatie op generatie doorgegeven.

Heppie (t)Huis wil dat voorkomen, zo veel mogelijk samen met de ouders. Ellen: "We zijn zo geneigd een schuldige aan te wijzen, in onze maatschappij. Maar wij zeggen: hier zitten gewone kinderen met een ingewikkeld verhaal, die daardoor ingewikkeld gedrag laten zien. Ze hebben pech gehad waar hun wieg stond, vaak net als hun ouders, die veelal getraumatiseerd zijn, door bijvoorbeeld misbruik of mishandeling in hun eigen verleden. En ook al nemen ouders zich voor het anders te doen, vaak zie je dat dat niet lukt. Hier willen we met zijn allen om een kind heen gaan staan, in een gewoon huis, om het verder te helpen."

Beschikbare bedden

Doordat zo veel mogelijk samen met ouders wordt gedaan, is de drempel om kinderen terug te plaatsen ook lager. Wat helpt, legt Margot uit, is dat dit huis door gemeente wordt gefinancierd op basis van beschikbare bedden, in plaats van per bezet bed, zoals in jeugdzorg gebruikelijk is. "Op andere plekken zie je dat het wegvallen van een bezet bed ook financiële consequenties heeft." Dat betekent niet dat er uithuisgeplaatst wordt om geld te verdienen, wel dat het systeem zorgt voor het in stand houden ervan. "Ouders zijn op afstand geplaatst, fysiek, maar ook als mensen die niet voor hun kind kunnen zorgen. En een leeg bed leidt tot minder geld om zorg te bieden." Een verkeerde prikkel is de financiering dan op zijn minst.

Maar hier in Geldrop wordt met kinderen én ouders overlegd, ook over die gewone dingen. Neem verjaardagsfeestjes. Die kunnen bij ouders thuis, of bij Heppie (t)Huis in de ruime tuin of woonkamer (er is ook een huishond) - met familie, met vrienden. Vaders en moeders kunnen ook mee om meubilair uit te zoeken bij IKEA, en helpen de boel in elkaar te zetten. Het is een vaste pijler, die als het samen gebeurt ook een goed begin van een nieuwe start is. Ellen: "Kinderen blijven altijd loyaal aan hun ouders, wat er thuis ook is gebeurd. Als ouders instemmen met een uithuisplaatsing, geeft dat veel meer mogelijkheden kinderen verder te helpen."

De spullen blijven van de kinderen, ook als ze hier weggaan. Op zijn laatst als ze 23 jaar oud zijn, zonder tussendoor te verkassen. En ja, ook als ze zulk moeilijk gedrag vertonen dat ze normaal gesproken in een gesloten instelling zouden moeten worden geplaatst. Uitzoeken hoe dat moet, gaat met vallen en opstaan, zegt Luuk. En gepaard met twijfel, vult Ellen aan, of het echt wel kan. "Bijvoorbeeld als complex gedrag heel lang blijft aanhouden. Maar dat zoeken we bij onszelf, niet bij het kind."

Zij moeten de sleutel vinden, die zorgt dat het beter gaat. Dat lukt, durven ze nu te zeggen. Ook bij de kinderen die heel moeilijk gedrag vertonen, en normaal gesproken kandidaat zouden zijn om in een gesloten instelling te worden geplaatst. Dat betekent dat Luuk soms ook te maken krijgt met de agressie, die in een andere instelling reden zou kunnen zijn een kind te fixeren. "Dan neem ik afstand. Soms kan dat betekenen dat er een deur tussen ons inzit. Of ik kom wél dichtbij. Dan ik sla mijn armen om iemand heen, die 'uit zijn raampje gaat', zoals we dat noemen, zodat die niet meer kan uithalen. Dat is heel anders, dan wanneer twee medewerkers op je duiken."

Zo vangen ze wat er ook gebeurt met zo veel mogelijk 'professionele liefde' op. Want ze weten: voor deze kinderen is het vaak veilig en vertrouwd, om met hun negatieve gedrag afwijzing op te zoeken. Dat is wat ze kennen. Maar ook wat moet worden doorbroken. En hoe beter dat lukt, hoe meer het Heppie (t)Huis bewijst: zo kan het ook.