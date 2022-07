27 jaar na de genocide van Srebrenica heeft het Nederlandse kabinet maandag de 'diepste excuses' aangeboden aan de nabestaanden. De manier waarop dat excuus werd geformuleerd, leidt echter tot kritiek. 'De kern blijft onbenoemd.'

Er verstreek meer dan een kwarteeuw sinds de mannen en jongens bij Srebrenica werden gescheiden van vrouwen en kinderen, met de onbeschrijflijke moordpartij als gevolg, en nu zijn er twee Nederlandse excuses in amper een maand tijd. Op 18 juni bood premier Rutte op de kazerne in Schaarsbergen zijn spijtbetuiging aan de veteranen van Dutchbat aan. Zij waren op pad gestuurd 'met een opdracht die gaandeweg onuitvoerbaar bleek'. En gisteren, exact 27 jaar nadat de moord op achtduizend mannen en jongens een aanvang nam, volgde minister Ollongren van Defensie met haar 'diepste excuses' aan de nabestaanden.

Die timing is geen toeval. De excuses van Schaarsbergen hadden kwaad bloed gezet in Srebrenica. Liesbeth Zegveld, acht jaar lang advocaat van de nabestaanden, gaf een woedend interview in NRC. Ze kon niet geloven dat Rutte naar de militairen van Dutchbat ging om excuses te maken, en niet naar de nabestaanden. De manier waarop Rutte zijn woorden inkleedde, deugde volgens Zegveld bovendien niet. Hij negeerde volgens haar de uitspraak van de Hoge Raad uit 2013.

Excuses alleen binnenskamers

In dat jaar besliste de Hoge Raad dat Dutchbat moslimmannen willens en wetens de dood in had gestuurd, en dat Nederland excuses aan de nabestaanden moest maken. Die excuses kwamen toen alleen binnenskamers, door toenmalig minister Jeanine Hennis-Plasschaert, tijdens de schadeonderhandelingen met betrokken families

Gisteren klonken de excuses dus wel, in Potocari, bij de jaarlijkse Srebrenica-herdenking. De schuld lag volgens Ollongren bij de Nederlandse politiek, maar ook bij de internationale gemeenschap als geheel. 'De internationale gemeenschap faalde in de bescherming van de mensen van Srebrenica. Als onderdeel van deze gemeenschap deelt de Nederlandse regering de politieke verantwoordelijkheid voor de situatie waarin dit falen kon gebeuren. Daarvoor bieden wij onze diepste excuses aan.'

Discussie over woordgebruik

Nederland is altijd uiterst onhandig geweest met het maken van excuses. Jarenlang kreeg de regering het woord moeilijk over de lippen. Het Indonesische Rawagede was het eerste geval waarin Nederland zich gedwongen zag dat wel te doen, vanwege een goed gedocumenteerde massamoord in 1949. Het duurde tot 2011 voordat de Nederlandse ambassadeur een zorgvuldig in Den Haag gecomponeerde tekst mocht voorlezen. De weduwen kregen ieder 20 1.000 euro. De gevreesde golf van schadeclaims bleef uit.

Aan de excuses was een jarenlange discussie over het woordgebruik voorafgegaan. De voorkeur van de Nederlandse regering ging uit naar 'spijt'. Daaraan kleefden minder juridische bezwaren dan een het zwaardere 'excuses'. En aan spijt kon je geen schadeclaim ophangen. Dat is op zijn minst een deel van de denkwereld waaruit de Nederlandse huiver voor excuses voortkwam, of het nu voor Rawagede was of voor Srebrenica.

Vertragen en tegenstribbelen is de manier waarop Nederland dit soort zaken regelt. Zelfs nu valt er nog iets af te dingen op de woorden van Ollongren. 'De internationale gemeenschap faalde', zei ze. Daarmee spaarde ze Nederland en de militairen. Die laatsten kregen in de excuses aan de nabestaanden een extra steuntje in de rug. Ollongren sprak over de 'grote machteloosheid' van Dutchbat III, dat slecht bewapend en slecht voorbereid tegenover een veel sterkere tegenstander was gezet.

'Excuses gaan niet over het pijnpunt'

Het schiet advocaat Zegveld wederom in het verkeerde keelgat, vertelt ze. 'Ik zou blij willen zijn, maar ik ben het niet. Ze maken de diepste excuses, en vervolgens komt er een tekst die niet gaat over het grote pijnpunt: het wegsturen van mannen van de compound.'

In zijn oordeel oordeelde de Hoge Raad tien jaar geleden dat het wegsturen van de mannen fout was geweest. Twee van hen hadden volgens de rechters zeker overleefd als Dutchbat anders had besloten. Voor een andere groep mannen werd die overlevingskans op 10 procent gesteld. Zegveld: 'Dat klinkt misschien weinig, maar als het gaat om leven of dood, is het aardig wat. Daar gaat het om, daar ligt de pijn, en daarover wordt in de excuses niets gezegd. Excuses maak je niet over het VN-debacle of over de politiek, maar daarover. En dat blijft onbenoemd.'

De excuses in Srebrenica zijn opnieuw zo zorgvuldig opgesteld, dat het ingewikkeld zal zijn er het recht op een schadeclaim aan te ontlenen. Dat blijft een belangrijk onderdeel van Nederlandse excuses: de vraag wat het kan kosten.

