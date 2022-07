Door aanhoudend droog en zonnig weer in het hele stroomgebied van de Rijn blijft de waterstand in de IJssel de komende weken sterk dalen. Laagterecords komen in beeld. Rijkswaterstaat gaat er niet vanuit dat we straks - zoals bij de Po in Italië - lopend over de rivierbodem kunnen oversteken, maar houdt verder met alle scenario's rekening.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Het ziet er niet veelbelovend uit. Hier zitten we echt niet op te wachten'', zegt Fiona Oomen uit Zutphen, regiocoördinator van brancheorganisatie BLN-Schuttevaer. Zij en haar man Rein Schut varen vrijwel dagelijks van Hengelo naar Rotterdam en passeren daarbij de IJssel en Waal. "Het water staat al niet hoog en als het lang droog en warm blijft, wordt het heel snel minder.''

Voor de Rijn verwachten experts dat de afvoer rond 15 juli is gezakt naar 1000 kubieke meter per seconde. In perioden van hoogwater stroomt er 15.000 kuub per seconde ons land binnen. Een klein deel van het Rijnwater gaat via de IJssel naar het IJsselmeer.

Vaarverboden

Volgens Vincent Beijk, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), houden alle betrokken partijen nadrukkelijk de vinger aan de pols. "We kunnen een beetje bijsturen, bijvoorbeeld met de stuw bij Driel, maar uiteindelijk houdt alles op en dan zijn maatregelen als vaarverboden, eenrichtingsverkeer en wachttijden nodig. Zeker op de IJssel, want die rivier is vrij smal en bochtig.''

Voor de scheepvaart zijn er nu al gevolgen. Beijk weet dat schippers rekening houden met lagere waterstanden en minder vracht laden. "Ze willen voorkomen dat ze aan de grond lopen en kijken daarom dagen vooruit. Schepen in Duitsland die deze kant op moeten, worden afgeladen op de waterdiepte die vijf dagen later wordt verwacht.''

Verschillen

Rijkswaterstaat gaat uit voorzorg vaker op verschillende locaties de diepte in de IJssel meten. Dat is nodig, omdat een enkele ondiepte bepalend is voor de mogelijkheden op de hele rivier. "Die ondieptes kunnen per dag verschillen, daarom moeten we ook voortdurend meten om problemen te voorkomen.''

Volgens schippers speelt daarbij een opvallend fenomeen op de IJssel. De oude berekeningen voor laagwater kloppen niet meer. De IJssel is bij lage aanvoer ondieper dan vroeger. Dat komt waarschijnlijk omdat de bodem van de Waal is gezakt, waardoor er meer water naar de Waal gaat dan vroeger. Rijkswaterstaat kan dat niet beïnvloeden.

De waterdiepte op de IJssel is het minst op het traject tussen tussen Nederrijn en Zutphen/Eefde. Als daar nog maar 1,80 meter staat, ruim een meter minder dan normaal, schommelt het tussen Zwolle en Kampen altijd nog tussen 1,95 en 2,60 meter.

Voor schippers, zeker degenen die niet bekend zijn op de IJssel, betekent het opletten. Een kleine fout kan fataal zijn omdat de speelruimte komende weken steeds kleiner wordt. Oomen: "De IJssel is echt de lastigste rivier van het land. Je moet daar goed weten wat je doet.''

Records

Water in de rivieren wisselt voortdurend van niveau en de aanvoer van water verschilt ook enorm. Er is in het stroomgebied van de Rijn echter al lang zo weinig regen gevallen en ook nog eens minder aanvoer van (smelt)water uit de Alpen dat dit keer wel eens records kunnen worden gebroken. Dan komen vergelijkingen met een jaar als 1921 in beeld, schetst Alphons van Winden van Bureau Stroming de situatie.

'Zo lage afvoeren in deze tijd van het jaar komen maar weinig voor. 1000 m3/s of minder in de tweede helft van juli kwam tot nu toe voor in 1921, 1949, 1964 en 1976'. In 2018 daalden de waterstanden in de rivieren ook extreem, maar toen kwam de afvoer pas in augustus onder de 1000 m3/s, omdat het voorjaar in dat jaar relatief nat was.

Oomen zal 2018 nooit vergeten. "Dat was echt dramatisch. Toen duurde het vier, vijf maanden voordat het peil weer een beetje normaal was. Het lijkt wel of het steeds extremer wordt.'' Voor de binnenvaart is laagwater in het begin vooral lastig, bijvoorbeeld omdat elke trip langer duurt. Dat komt overigens niet alleen door de wachttijden. "Hoe minder water, hoe minder vaart we kunnen maken.''

Schippers krijgen een laagwatertoeslag om te compenseren dat ze minder lading kunnen meenemen. "Als het heel lang gaat duren, kost het ons ook veel geld en is het slechte reclame voor onze branche. Dan gaan bedrijven alternatieven zoeken.''

De vraag is bovendien volgens Oomen of er voldoende capaciteit is in de zomer om de vraag op te vangen. "Als we minder kunnen laden, zijn meer schepen nodig. Maar schippers hebben ook vakantie en personeel is al moeilijk te krijgen.''

Penibel

Lopend over de rivierbodem de IJssel oversteken, zit er dus voorlopig niet in. "Misschien lopend van schip naar schip'', grapt Beijk. "Het zal drukker worden als schepen minder kunnen laden.'' Als het klimaat verandert en er langere perioden van droogte zijn, komt er een dag dat schepen helemaal niet meer kunnen varen. "Dat is denkbaar, maar vooralsnog ver weg. Vanaf 600 kuub Rijnwater per seconde wordt het penibel."

Waterkraan en regenton

Cruciaal voor de verdeling van Rijnwater over andere rivieren in ons land zijn de twee opvallende vizierschuiven in de Nederrijn bij Driel. Samen met soortgelijke stuwen bij Amerongen en Hagestein zorgt 'Driel' ervoor dat Nederrijn, Lek en IJssel zo lang mogelijk voor de scheepvaart bevaarbaar blijven.

De werking van de stuw is tot op zekere hoogte te vergelijken met een waterkraan. Als de Rijn te weinig aanvoert, gaan de kolossale schuiven van de stuw naar beneden en stroomt er meer water via de IJssel.

Het grootste deel van het Rijnwater stroomt via rivier de Waal naar Rotterdam, het andere deel gaat via de Nederrijn verder. De Nederrijn heeft nabij Westervoort de IJssel als aftakking. Die rivier vult uiteindelijk het IJsselmeer, de nationale regenton van Nederland en tevens belangrijke zoetwatervoorraad.

Voor de zekerheid heeft Rijkswaterstaat voor de tweede keer in korte tijd (in mei gebeurde het ook) besloten het peil van het IJsselmeer 5 centimeter te verhogen om meer water op voorraad te hebben als de droogte blijft voortduren