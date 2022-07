We doen het allemaal wel eens: een soepje bijkruiden op restaurant, of extra zout over de frietjes strooien. Maar deze onschuldige gewoonte kan kwalijke gevolgen hebben, suggereert een nieuwe studie bij 500.000 Britten.

Altijd zout toevoegen aan tafel doet de levensverwachting bij mannen dalen met twee jaar, en bij vrouwen met anderhalf jaar, zo stelden onderzoekers vast. De kruiden die tijdens het koken al worden toegevoegd, zijn hierbij niet meegerekend.

De bevindingen zijn gebaseerd op de gegevens van meer dan 500.000 Britten, die gemiddeld negen jaar gevolgd werden. Onderzoekers van de Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine in New Orleans bekeken bij deze mensen de relatie tussen het toevoegen van extra zout en vroegtijdig overlijden.

Ze ontdekten dat degenen die altijd zout aan hun eten toevoegden, 28 procent meer risico liepen om vroegtijdig te sterven dan de mensen in de studie die zelden of nooit extra zout toevoegden.

De studie, die vandaag verschenen is in European Heart Journal, verduidelijkt dat andere factoren hierbij niet definitief uitgesloten kunnen worden. Zo is het mogelijk dat mensen die altijd zout toevoegen aan hun maaltijden er over het algemeen een minder gezonde levensstijl op nahouden.

Toch vindt het onderzoeksteam het bewijs overtuigend genoeg om mensen te adviseren het extra bijkruiden van maaltijden achterwege te laten. "Zelfs een kleine vermindering van de zoutinname zal waarschijnlijk resulteren in een aanzienlijk gezondheidsvoordeel", zegt professor Lu Qi, die het onderzoek leidde.

Volgens Qi is bij de westerse bevolking ongeveer 70 procent van de zoutinname afkomstig van bewerkte en bereide maaltijden, en 8 tot 20 procent van zout dat aan tafel wordt toegevoegd.

Verhoogde bloeddruk

Zout volledig bannen is niet mogelijk en ook niet aan te raden. Het menselijk lichaam heeft zout nodig voor het goed opnemen en afvoeren van vocht, voor het prikkelen van zenuwen en het samentrekken van spieren. Hiervoor is ongeveer 1 tot 3 gram zout per dag nodig. De gemiddelde Belg krijgt echter zo'n 10,5 gram zout binnen.

Te hoge zoutgehaltes kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals een verhoogde bloeddruk, wat weer een risicofactor is voor hart- en vaatziekten. De Hoge Gezondheidsraad adviseert voor volwassenen een dagelijkse inname van maximaal 5 gram - een theelepel - per dag.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat zelfs een reductie van 1 gram zout per dag een aanzienlijk positief effect kan hebben op de gezondheid. Geen extra zout toevoegen aan bereide maaltijden, is een gemakkelijke manier om de zoutinname te verminderen.