De aanpak van de problemen in Rotterdam-Zuid oogst alom bewondering. Behalve... in Rotterdam. Maandag verscheen een langverwacht rapport. Hoe gaat het nu echt met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid?

Wie een positief verhaal over Rotterdam-Zuid wil vertellen, neemt het Annie M.G. Schmidtplein als decor. Tien jaar geleden zag je hier alleen voorbijrazende bussen. Nu rennen aan de ene kant kinderen het prachtige nieuwe zwembad in en uit, en wandelen aan de andere kant gezinnen het prachtige Theater Zuidplein in, of de bibliotheek ernaast. Ertussen zitten jonge stelletjes aan vrolijk gekleurde tafels op het terras van het hippe restaurant Lisa. Zelfs de stoeptegels hebben vrolijke kleuren.

Wie een negatief verhaal over Rotterdam-Zuid wil vertellen, moet naar de Tweebosbuurt, een paar kilometer verderop. Van de volksbuurt van weleer is niets meer over. Overal ligt puin, restanten van de vijfhonderd sociale huurwoningen die plaats moesten maken voor koophuizen. De bewoners die lang tegen de sloop streden, hebben het opgegeven. Over een reclamedoek van het sloopbedrijf is met een spuitbus gespoten: 'FUCK YOU!'

Wat is het ware beeld van Rotterdam-Zuid? En wat zijn de effecten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)? Komende maandag geeft oud-minister Martin van Rijn het antwoord. Hij onderzocht de voortgang van het NPRZ, het enorme, twintig jaar durende programma waarin gemeente, Rijk, corporaties, scholen en andere partijen proberen Rotterdam-Zuid met enorme investeringen op te krikken naar het gemiddelde niveau van de vier grote steden.

Het programma geldt inmiddels als voorbeeld van hoe je een achterop geraakt stadsdeel weer tot leven kunt wekken. In het kantoortje van het NPRZ, in de plint van een grauwe flat in de Tarwewijk, lopen bestuurders van andere steden de deur plat om inspiratie op te doen. Op hun verzoek is er inmiddels zelfs een nationaal programma voor de twintig wijken met de grootste problemen in ons land. Met het NPRZ als voorbeeld.

Mislukt

Unanieme lof dus - behalve in Rotterdam zelf. Hier klinkt ook stevige kritiek. Bijvoorbeeld in de raadzaal, waar in december nog flink werd uitgehaald door de oppositie. Het idee achter het NPRZ was goed, zei Ellen Verkoelen (50PLUS). "Maar de uitvoering is volkomen mislukt en fout ingevuld. In plaats van kansen creëren, zijn mensen gestigmatiseerd en langzaamaan als verstotene behandeld." Denk-raadslid Faouzi Achbar - inmiddels wethouder - kwam zelfs met een motie waarin hij opriep tot 'een nieuwe visie, koers en gedachtegang' van het NPRZ. De motie haalde het overigens niet.

Steeds terugkerend punt in de kritiek: de sloop van de Tweebosbuurt. Bedoeld om de bevolkingssamenstelling van de Afrikaanderwijk meer te 'differentiëren'. Maar de Tweebosbuurt werd symbool voor stadsvernieuwing op de verkeerde manier: grootschalige sloop zonder inspraak van bewoners. Hoewel de sloop een besluit van het college was, blijft de kritiek vooral aan het NPRZ plakken: het draait vooral om stenen, klinkt het, niet om mensen.

