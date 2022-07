Nergens in Nederland is een gewonere buurt te vinden dan het oudere deel van het dorp Westervoort. Dat heeft het Delftse Bureau Louter bepaald op basis van objectieve gegevens. De meest bijzondere buurt is de Spuistraat-Zuid in Amsterdam.

Het deel van Westervoort dat gebouwd is voor de jaren tachtig is de meest gemiddelde buurt van Nederland. Dat heeft het bureau van onderzoeker Peter Louter berekend door alle 7877 buurten van het land met vijfhonderd inwoners of meer in te delen aan de hand van 81 zeer diverse criteria.



Zo is gekeken naar de gemiddelde woningwaarde, het aantal zelfstandigen en kinderen, de hoeveelheid burenruzies, het gemiddelde opleidingsniveau, het aanbod van medisch zorg, maar ook naar de hoeveelheid vrijwilligerswerk, het percentage sporters en langdurig zieken en de politieke oriëntatie. Al deze data geven een beeld van het leven van de inwoners.

Armoede en sociale problemen

De buurt van Westervoort die als het meest gemiddeld geldt, dateert grotendeels van voor de groeikernperiode uit de jaren tachtig. Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Klapstraat en de Liemersallee en boven de Hamersestraat door de Rivierweg.



Westervoort als geheel staat doorgaans te boek als een gemeente met relatief veel armoede en sociale problemen, maar dit oudere, noordwestelijke deel van het dorp heeft daar minder mee te maken dan de latere nieuwbouwwijken. "In elk geval weet ik zeker dat de sociale samenhang hier veel sterker is dan in de nieuwere wijken", zegt CDA-wethouder Peter Pennekamp.

Kleine buurten en buurten met bijzondere bebouwing doen niet mee

In 2015 bepaalde het bureau voor ruimtelijke economie Louter op dezelfde manier al de meest bijzondere gemeente (Amsterdam) en de meest gemiddelde gemeente (Dongen). Nu heeft het zijn onderzoek verfijnd door alle buurten van het land onder de loep te nemen.

Alleen kleine buurten tot vijfhonderd inwoners en buurten met een specifieke bebouwing (als een studentenflat of een asielzoekerscentrum) zijn buiten beschouwing gebleven.



Opvallend is dat zo goed als alle bijzondere (want van de rest afwijkende) buurten te vinden zijn in de grote steden in het westen des lands. Bij de eerste tien zijn zeven Amsterdamse en drie Utrechtse buurten. Gemiddelde buurten zijn doorgaans in kleinere plaatsen te vinden, vooral in de periferie van het land. Na Westervoort volgen Soest (Zoombuurt), Boxtel (Boxtel-Oost) en Wormerland (Plaszoom).

De Rijnstraat is de meest bijzondere Arnhemse buurt

De meest bijzondere van de 69 Arnhemse buurten is de Rijnstraat. Dit is de op 38 na meest bijzondere buurt van het land. De gewoonste buurt van Arnhem is Rijkerswoerd-Midden (7.583 buurten in het land zijn meer bijzonder).



In Nijmegen (36 buurten) geldt het stadscentrum als de meest bijzondere buurt. Dit staat op nummer 65 van de lijst van meest afwijkende buurten van het land. Het meest gemiddeld is 't Broek (7.348).



De minst gemiddelde van de 38 Doetinchemse buurten is Centrum-Zuid, maar deze moet in het land wel 1.520 meer bijzondere buurten laten voorgaan. Het gewoonst is Oosseld en Vijverberg-Zuidwest (positie 7.825).



Het 52 buurten tellende Ede heeft als meest bijzondere buurt Meulunteren/De Valk (positie 2.016), als meest gewone Beatrixpark (positie 7.429).

In het oude Westervoort wonen rijk en arm door elkaar

Rijke straten, arme straten, jarendertighuizen, gloednieuwe appartementen. Het oude deel van Westervoort is een ratjetoe. Het Nederland van voor de nieuwbouwwijk. Hier wonen zoveel verschillende mensen bij elkaar, dat het al met al gemiddeld is.



Deze mengelmoes moet wel het geheim zijn van de nieuwe status van het oude Westervoort: dat het gewoon zou zijn. Want Mieke van de Schepop (58) woont met haar man André aan de Zuidelijke Parallelweg niet bepaald in een doorsnee huis.



Het is een knots van een villa met een zwembad in de tuin. André houdt van sleutelen aan zijn cabrio's en is hoofd kwaliteit bij Heinz Europa. Mieke is assistent-inkoper bij voedingsmiddelenbedrijf Synerlogic in Duiven. "We zijn net terug van een weekje Spanje met onze volwassen kinderen. Dat was heerlijk."

'Er wordt op ons neergekeken'

Amper 200 meter verderop, om het hoekje in de Vaalmanstraat, zit Patricia Derksen (41) met Ingrid van Wolveren (58) in de bestrate voortuin van een buurvrouw. Ze wonen alle drie in kleine sociale huurwoningen uit de jaren '50 met een lange tuin erachter, die indertijd bedoeld was als moestuin.



Derksen en Van Wolveren hebben geen baan, leven van een uitkering en hebben het niet breed. "Er wordt op ons neergekeken'', zegt Derksen, die een alleenstaande moeder is. Maar met elkaar hebben ze het naar hun zin, al participeert niet de hele straat in de gezelligheid. "Er zijn hier veel burenruzies.''

Westervoort is een allegaartje, een ratjetoe

Zo is Westervoort een allegaartje. Jeroen Smits is monteur en zijn vrouw Josette van Zuijlen werkt in een bloemenzaak. Heel gewoon.



Maar hun huis aan de oude straat Het Slag is om van te watertanden: ze bewonen de sfeervolle jarendertigwoning waarin Josette is opgegroeid. "Als hier in de straat een een huis te koop komt, is het meteen weg'', zegt Smits.



Van wat in Nederland heel gewoon is, kunnen ze in veel andere landen alleen maar dromen. Neem nu oud-spoorwegman Herman van den Hoek (73), die samen met zijn vrouw Zwaantje een appartement bewoont aan de nieuwe straat Beekenoord.



Bij mooi weer gaan de fietsen achterop de auto en trekken ze erop uit. Tussendoor biljarten en legpuzzels leggen. "En straks gaan we een weekje naar een hotelletje in Groenlo'', zegt Van den Hoek. "Gewoon is zo gek nog niet."