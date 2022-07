Het aantal wethouders in colleges dijt uit door de versplintering in gemeenteraden. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zijn er dik 1300 wethouders benoemd. Dat zijn er zo'n tachtig meer dan na de vorige onderhandelingen, blijkt uit onderzoek van het AD. "Het is potsierlijk: iedereen wil een eigen poppetje in het college."

Voor het onderzoek is gekeken naar benoemde wethouders en naar de voorgedragen wethouderskandidaten in de 333 gemeenten waar op 16 maart verkiezingen waren.



Directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging wijt de groei 'aan het politieke landschap dat steeds meer versnipperd is'. "Om daaraan tegemoet te komen moet je bredere coalities smeden en de deelnemende partijen willen allemaal een plekje in het college.'' Ook directeur van de Vereniging van Griffiers Hester den Oudsten noemt de toegenomen versplintering 'de meest voor de hand liggende verklaring'.

Toenemend takenpakket met energietransitie en stikstofmaatregelen

Volgens de griffiers heeft het ook te maken met 'het toenemende takenpakket' van gemeenten. "Er komt een hoop op gemeenten af, zoals de energietransitie en stikstofmaatregelen.'' Zo moeten gemeenten bij het ruimtelijke ordeningsbeleid rekening houden met de nieuwe stikstofplannen.



Deskundige in lokale politiek John Bijl is kritisch. "Het is potsierlijk: iedereen wil een eigen poppetje in het college", zegt de directeur van het Periklesinstituut, dat gemeenteraden, wethouders en burgemeesters begeleidt.

Toenemende loonkosten en bijkomende kosten

Als het aantal wethouders op inhoudelijke gronden wordt uitgebreid, valt daar volgens de expert wel wat voor te zeggen; bijvoorbeeld omdat er een groot aantal nieuwbouwwoningen bijkomt. "In de Noordoostpolder komt er een aanmeldcentrum bij voor asielzoekers. Daar zou je apart iemand voor kunnen benoemen. Maar wat ik kwalijk vind, is dat het er vaak om gaat dat iedereen zijn eigen wethoudertje moet hebben.''

Loonkosten nemen door de extra benoemingen ook toe. Zo krijgt het 150.000 inwoners tellende Amersfoort een recordaantal van acht wethouders. In vier jaar tijd kosten die zo'n 4,1 miljoen euro aan salaris. Extra reiskosten, verhuiskosten, eventueel extra woordvoerders en ambtenaren, en andere bijkomende kosten zijn dan niet meegerekend. In het vorige college waren dat er zeven, het college daarvoor vijf. Bijl: "Het kost veel meer geld, niet alleen nu, als deze ploegen afzwaaien heeft ook iedereen recht op wachtgeld.''

Wethouder om partijen over te halen

Nog nooit stelde de stad Amersfoort zó veel wethouders aan als voor de komende coalitieperiode. Waren er tot 2018 nog vijf wethouders, nu worden dat er acht. Ter illustratie: dat is één meer dan in grote broer Utrecht.



Fractievoorzitter Tahsin Bülbül van oppositiepartij Denk heeft er geen goed woord voor over dat er in zo'n korte tijd zo veel bestuurders bij zijn gekomen. "Het is gewoon belachelijk, dit kun je niet maken'', reageert hij onthutst. "Deze mensen zijn niet aangenomen omdat ze nodig waren, maar om tegemoet te komen aan de wensen van de coalitiepartners. Dit kost miljoenen, terwijl iedereen op de centen moet letten.''



Hij krijgt bijval van fractievoorzitter Menno Fausert van Amersfoort 2014. Deze lokale partij verliet de coalitieonderhandelingen en pleitte voor een maximum van zes wethouders. "Afgelopen periode zag je al dat sommige domeinen onder twee of drie wethouders vielen. Daardoor werd het onduidelijk wie wat doet en werkte het zelfs tegen.''

Meer partijen nodig door versnippering

Het college in Amersfoort is zeker niet het enige college dat het breed laat hangen. Tot dusver zijn er circa tachtig wethouders meer benoemd dan in 2018, en dat is nog maar een tussenstand. In dertien plaatsen zijn zelfs twee wethouders extra aangesteld vergeleken met de vorige collegeperiode, bijvoorbeeld in Maastricht, Dordrecht, Vlaardingen en Heerenveen.

Versnippering leidt ertoe dat in veel gemeenten meer partijen nodig zijn om een college te vormen dat op een meerderheid in de raad kan rusten. En om partijen over te halen mee te doen wordt vaak een eigen wethouder in het vooruitzicht gesteld.

Zo ging het ook in Alkmaar. Daar is deze week een coalitie gesmeed van zeven partijen. De ChristenUnie en de SP behaalden slechts één zetel in de gemeenteraad, maar worden toch met een wethouderspost beloond, waardoor het aantal wethouders in de kaasstad toeneemt van vijf naar zeven.

Daar moet wel bij worden gezegd dat lang niet al die wethouders fulltime werken. Oud-Kamerlid Joël Voordewind gaat in Alkmaar aan de slag als wethouder voor 0,8 fte, ofwel vier dagen per week. "De grotere partijen zijn kleiner geworden en daardoor heb je meer partijen nodig om tot een meerderheid te komen'', verklaart hij. "Maar met een raad van 39 zetels mogen wij volgens de wet 8 fte (voltijdsbanen) hebben, daar zitten we met 6,3 fte nog ruim onder.'' In Amersfoort zijn acht wethouders samen goed voor 7,6 fte.

Het kan ook anders, bewijzen ze in Heerlen: daar groeit het aantal coalitiepartijen van vijf naar acht, maar gaat het aantal wethouders van zes naar vijf.

Meningen zijn verdeeld onder griffiers

Onder griffiers - die de spil vormen tussen raad en college - zijn de meningen verdeeld over meer of minder wethouders, stelt directeur Hester den Oudsten van de Vereniging van Griffiers. "De een zegt: er moet een kiesdrempel komen, want het is handiger als je een klein aantal grotere fracties hebt. De ander zegt: nee, het is juist fijn dat iedereen zich kan herkennen in de volksvertegenwoordiging.''



Jeroen van Gool pleit als directeur van de Wethoudersvereniging juist voor het afschaffen van het deeltijdwerk. "Ik zie dat de werkdruk voor wethouders enorm is toegenomen: weken van zestig tot zeventig uur zijn geen uitzondering. Soms worden mensen die zo veel werken maar 24 uur uitbetaald.''



De Gemeentewet schrijft voor dat er minimaal twee wethouders moeten zijn. Maar er is ook een maximum: het aantal wethouders mag niet groter zijn dan een vijfde van het aantal zetels in de raad. Bij parttimers mag er 10 procent extra tijd worden verdeeld. Toch wil de Wethoudersvereniging af van het maximumaantal.



Volgens Van Gool kosten die circa tachtig extra wethouders Nederland weliswaar extra geld aan salaris. "Maar dat is peanuts als je het vergelijkt met wat voor geld er omgaat in de gemeenten. Als je dat met meer mensen beter en efficiënter kunt beheren, ben je uiteindelijk toch goedkoper uit.''



In 83 gemeenten alleen mannelijke wethouders op het pluche

In 83 van de 333 plaatsen waar in maart gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden, is geen enkele vrouwelijke wethouder benoemd. De grootste stad met enkel mannen in het bestuur is het Twentse Enschede. In de ruim 160.000 inwoners tellende stad zijn de burgemeester en alle vijf wethouders man. Ook in de gemeente Westland - die 112.500 inwoners telt - werd ingestemd met de benoeming van louter mannelijke wethouders. Na het aantreden van dit kabinet werd nog de loftrompet afgestoken over het grote aantal vrouwen op het bordes, maar op lokaal niveau popt de ene na de andere collegefoto op met vooral witte mannen. Uitgerekend het college van de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden telt bijvoorbeeld vijf heren als wethouder.