Amper twaalf jaar oud zijn. En toch al afgestudeerd zijn aan de universiteit. Klinkt onmogelijk, maar niet voor Laurent Simons uit Antwerpen. De jongen haalde z'n master in de kwantumfysica en bereidt zich nu voor op een doctoraat. "Ik heb m'n maximum nog niet bereikt, mijn grenzen liggen hoger."

Andere twaalfjarigen hebben er hun eerste jaar in het middelbaar opzitten of moeten er nog aan beginnen. Niet zo bij Laurent: op een stevig drafje werkte hij zich door z'n secundair, hij was niet eens tien toen hij aan z'n hoger onderwijs begon. En zopas heeft hij in twee jaar tijd de opleiding Fysica aan de Universiteit van Antwerpen afgerond. Dat bevestigt ook de universiteit. Voor elk goed begrip: 'gewone' studenten doen daar vijf jaar over.

Hij vertelt z'n verhaal vanuit Italië want meteen nadat hij afstudeerde, is Laurent op reis vertrokken. dikverdiend, want een paar dagen geleden kreeg hij te horen dat hij geslaagd is en dus: afgestudeerd in de kwantumfysica. Thesis, examens, stage: check. "Ik heb m'n master uiteindelijk in één jaar gedaan in plaats van in twee", zegt hij. "In het eerste semester had ik al m'n examens van die twee jaar al afgelegd, dus hoefden enkel mijn thesis en mijn stage nog." Dat laatste deed hij in Duitsland, het was een joint stage van het Max Planck Instituut voor Kwantumoptica en de Ludwig-Maximilians-Universität. "Ervoor had ik veel thuis aan zelfstudie zitten doen maar ineens stond ik tussen mensen in een laboratorium, dat was leuk!"

Een jongen die op z'n twaalf alles weet van kwantumfysica - Laurent heeft een IQ van minimum 145 en waarschijnlijk zelfs méér maar de meetinstrumenten gingen zo ver niet - het is ongezien. Maar lag het aan hem, hij zou van fysica nog zoveel méér willen weten. "Het nadeel aan zo'n master is dat je voor een specifiek vakgebied kiest. In mijn geval de kwantumfysica. Over andere stukken van de fysica leer je dan weer minder. Dat is best jammer, ik zou het graag allemáál weten." En dus gaat Laurent nog een beetje verder studeren. Hoe of waar: dat weet hij nog niet. "Ik ken heel veel theorie, ik moet nu alleen nog leren hoe ik die toepas in de praktijk en dus is een doctoraat misschien wel interessant. Maar soms denk ik er ook wel eens aan om Geneeskunde of Chemie te gaan doen. Ik ga daar deze vakantie eens hard over nadenken. Hoe dan ook voel ik dat ik m'n maximum nog niet bereikt heb. Ik vond die fysica-opleiding eigenlijk niet eens zo moeilijk. Ik heb mijn grenzen nog lang niet bereikt."

Een jaar geleden werd Laurent ook al eens geïnterviewd, zijn vader zei toen: "We zien wel hoe het loopt, voor hetzelfde geld heeft hij binnenkort een vriendinnetje of pubert hij." Dat eerste is al wel eens gebeurd, zegt Laurent. Met het tweede valt het prima mee. "Ik ga nog een beetje verder doen zoals ik bezig ben. Ik laat me voorlopig niet te veel afleiden door andere dingen."