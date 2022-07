Festivals, openluchtzwembaden, terrassen. Deze zomer komen we met z’n allen weer massaal buiten. Dat betekent ook dat we allicht sneller iemand zien die onwel wordt. Maar wat moet je precies doen (en laten) bij een hartstilstand?

Dit artikel is afkomstig uit De Morgen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Gemiddeld dertig Belgen per dag krijgen een hartstilstand. "Jaarlijks gaat het om zo'n 10.000 mensen, patiënten in ziekenhuizen niet meegerekend", zegt Walter Renier van de Belgische Reanimatieraad. "De kans op overleving daalt bij een hartstilstand iedere minuut met 10 procent. Na zes minuten is de kans op overleving dus slechts 40 procent. Er is dan ook niet veel tijd voor de spoeddiensten, die gemiddeld acht minuten onderweg zijn."

"Het is daarom enorm belangrijk om als burger altijd in te grijpen", zegt Marlie van Gils, trainster bedrijfsopleidingen bij Rode Kruis Vlaanderen. "Ook al is je techniek misschien niet helemaal juist, het is beter om íéts te doen. Anders zal de persoon sowieso sterven. Een handige tip is trouwens om de app 112BE te installeren. Die kan de exacte locatie bepalen. Zo verliezen de hulpdiensten geen tijd."

Hoe pak je het aan?

Stap 1: zorg voor veiligheid. Jouw eigen veiligheid komt altijd op de eerste plaats. "Check of er geen obstakels in de weg liggen die je kunnen verwonden. Eén slachtoffer is voldoende."

Stap 2: beoordeel de toestand van het slachtoffer. Controleer eerst het bewustzijn, door zachtjes aan de schouders te schudden en luid te vragen hoe het gaat. Zorg er verder voor dat je de luchtweg vrijmaakt: kantel hiervoor het hoofd achterover en til de kin op. Controleer daarna de ademhaling. "Kijk, luister en voel. Gaat de borstkas al op en neer? En voel je een luchtstroom aan de mond of neus?"

Als je een onregelmatige ademhaling opmerkt, kan het gaan om een agonale ademhaling, een impulsreactie van het lichaam. Het slachtoffer ademt amper, onregelmatig of snakt naar adem. Er zijn adembewegingen, terwijl er geen luchtstroom voelbaar is. "Een teken dat je zo snel mogelijk moet beginnen met reanimeren."

Stap 3: raadpleeg gespecialiseerde hulp. Als het slachtoffer buiten bewustzijn blijft en niet ademt, roep je best de hulp in van twee andere personen. "De ene belt de hulpdiensten, de andere zoekt in de buurt naar een aed-toestel. Ben je alleen? Zet dan je gsm op luidsprekerfunctie en begin met reanimeren."

Stap 4: verleen verdere eerste hulp. Bij een reanimatie wissel je telkens dertig borstcompressies met twee beademingen af. "Met een borstcompressie neem je de pompfunctie van het hart over. Ga op beide knieën ter hoogte van de borstkas zitten. Plaats de hiel van je ene hand op het midden van de borstkas. Plaats je andere hand bovenop de eerste en haak de vingers in elkaar. Duw de borst minimaal 5 cm, maar niet meer dan 6 centimeter in. Laat de borstkas na iedere compressie telkens weer omhoog veren." Dat mag in een stevig tempo van 100 à 120 keer per minuut of twee keer per seconde.

"Een beademing is door de pandemie voorlopig alleen nog maar aanbevolen als het gaat om iemand in je contactbubbel. Bij wildvreemden raden we het voorlopig niet aan." Bij een beademing kantel je opnieuw het hoofd achterover en til je de kin omhoog. Knijp vervolgens de neusvleugels dicht en plaats jouw mond over de mond van het slachtoffer. Blaas één keer diep uit. Kijk goed of de borstkas omhoog gaat. Beadem nog een keer.

ELEKTRODEN PLAATSEN

Herhaal de borstcompressies en eventuele beademingen tot het slachtoffer met zekerheid wakker wordt (ogen open en normale ademhaling), de hulpdiensten gearriveerd zijn, of totdat je uitgeput bent. "Nogmaals, je eigen veiligheid mag niet in gevaar komen."

En gebruik een aed-toestel (indien mogelijk). Daar heb je geen kennis voor nodig. "Het toestel geeft zelf instructies. Het zal zelf zeggen dat je de kleding van het slachtoffer moet openknippen en waar je de elektroden moet plaatsen. Je kunt er niets verkeerds mee doen. Het aed-toestel zal nooit een schok geven als dat niet nodig is. Nog een reden om het apparaat te gebruiken: als een slachtoffer binnen de drie à vier minuten een stroomstoot krijgt toegediend met een aed, dan heeft hij of zij 60 tot 70 procent overlevingskans."