Een normaal, sociaal leven zoals elke vrouw van dertig dat heeft. Eileen Wolf (31) uit Deventer wil niets liever dan dat. De constante hoofdpijn die zij heeft maakt het echter onmogelijk om zo'n leven te leiden. Feestjes, festivals en etentjes zijn amper vol te houden. Allemaal door die ene hockeywedstrijd van zestien jaar geleden. 'Ik heb altijd het gevoel gehad er niet helemaal bij te horen.'

"Ik stond in het veld in de verdediging. De tegenpartij schoot de bal uit en deze kwam recht op mijn jukbeen terecht", blikt de 31-jarige Deventerse terug op het voorval uit 2006. "Het enige dat ik nog weet is dat er bloed langs mijn wang stroomde. Vervolgens werd alles zwart voor mijn ogen."

Hoofdpijn

Eileen werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar haar wang werd dichtgeplakt. Over een mogelijke hersenschudding werd niet gesproken. "Ik was in het begin wat moe en had hoofdpijn, maar ik stond een paar dagen erna gewoon weer op het hockeyveld en ging met mijn dagelijks leven verder", zegt ze.

Die hoofdpijn werd na verloop van tijd steeds erger. Zo erg dat het haar dagelijkse leven steeds meer begon te belemmeren. "Ik kon niet meekomen met leeftijdsgenoten, moest altijd eerder naar huis omdat ik het niet trok", zegt Eileen. "Daardoor gaat het toch voelen alsof je niet ergens bij hoort. Je hebt niet de energie die leeftijdsgenoten wel hebben."

'Leer er mee leven'

Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo, stelt de Deventerse. Feestjes, etentjes of stedentripjes zijn amper vol te houden. "Na mijn werk ben ik kapot. Een sociaal leven hebben is moeilijk. Bij een etentje moet ik soms na een uur al weg. Alle prikkels die op je afkomen zijn op een bepaald moment te veel", zegt Eileen. "Ik kan niet de energieke 31-jarige zijn die ik eigenlijk wil zijn."

Ze klopte bij een hele rits specialisten aan om de klachten te verhelpen. Van acupuncturisten en psychologen tot aan neurologen en fysiotherapeuten. "Overal werd gezegd dat het chronische hoofdpijn is en dat ik er maar mee moet leren leven", zegt Eileen. "Niemand had een oplossing voorhanden."

Verwaarloosde hersenschudding

Drie jaar geleden stuitte ze op een kliniek in Amerika die is gespecialiseerd in patiënten met dergelijke klachten en beweert ze te kunnen verhelpen. "Destijds heb ik dat niet gedaan vanwege de hoge kosten", zegt Eileen. "In Nederland ben ik wel een jaar behandeld bij een neuro-optometrist die onderdelen van die behandeling aanbiedt."

Daar concludeerde de specialist dat haar klachten te herleiden zijn naar het hockey-ongeval. Door de hersenschudding die zij daarbij waarschijnlijk opliep worden visuele prikkels niet goed verwerkt in de hersenen. "Het klinkt gek, maar dat was een hele geruststelling", zegt Eileen. "Ik heb lang gedacht dat ik gek was of me aanstelde. Nu was er iemand die vaststelde dat er sprake is van een verwaarloosde hersenschudding."

Behandeling Amerika

De behandeling in Nederland hielp een beetje, maar niet genoeg. Ze wil daarom de Amerikaanse behandeling, genaamd Cognitive-FX, volgen. Een grote en vooral dure stap, ruim 26.000 euro. Om dat geld bij elkaar te krijgen heeft ze een crowdfunding gestart. "Ik heb er lang over getwijfeld. Je gaat toch met je verhaal naar buiten en vraagt geld aan vreemden. Dat voelt ongemakkelijk. Ik wil het zelf doen en niet zielig gevonden worden, maar dit kan ik niet alleen."

Onderzoek Amsterdam en Groningen UMC

Er is nog geen definitief bewijs dat de behandeling ook echt werkt, maar de resultaten van patiënten die de behandeling hebben ondergaan zijn veelbelovend. Veel van hen gaan met verminderde klachten naar huis. Onderzoekers van het Amsterdam UMC en UMC Groningen doen daarom onderzoek naar de behandeling.

Daarbij worden 66 patiënten die de behandeling ondergaan gevolgd. Ze worden voor en na de behandeling getest op verschillende onderdelen over een periode van bijna een jaar. Het gaat om tests met betrekking tot concentratie en geheugen, oogbewegingen en metingen voor balans en evenwicht.

Volgens hoofdonderzoeker Marsh Königs worden bij de CFX-behandeling voor een deel bekende strategieën gebruikt. In Nederland worden deze alleen over een langere periode verspreidt en is de insteek bij CFX meer gericht op genezing.

Als de onderzoeksresultaten positief zijn, wordt een vervolgonderzoek naar de effectiviteit opgezet. Resultaten daarvan kunnen er eventueel toe leiden dat de behandeling ook in Nederland gegeven kan worden.

'Leven terug'

Eileen is een van de patiënten die gevolgd wordt, mocht ze het geld bij elkaar krijgen. Voor haar speelt het geen rol dat er nog geen definitief bewijs is voor de behandeling. "Er zijn veel succesverhalen van mensen met dezelfde klachten als ik, die nu klachtenvrij zijn. Ik heb in Nederland alles geprobeerd en heb hier veel vertrouwen in", zegt Eileen. "Ik kan misschien mijn leven terug te krijgen en de energieke dertiger te zijn die ik wil zijn."