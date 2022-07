De tijd dat je op een strandpaviljoen alleen in het Nederlands - of in het Duits - werd aangesproken, ligt achter ons. Maar zo internationaal als bij De Piraat in Oostkapelle hebben we het nog niet gezien.

Als je na een frisse duik - de watertemperatuur is volgens het bord van de reddingsbrigade 18.5 graden - met bitterballen en een biertje op het terras van De Piraat gaat zitten, zegt het meisje achter de bar 'goedemorgen' en de jongen in de bediening 'good morning'. Iets meer dan de helft van het personeel van strandtenteigenaar Klaas Moelker (42) komt nog altijd van Walcheren. De rest heeft Syrische, Poolse, Italiaanse, Somalische, Soedanese, Iraanse of Oekraïense roots.

De Italiaan Matteo Tretjakovs voor de ingang van De Piraat op het strand van Oostkapelle. De Italiaan Matteo Tretjakovs voor de ingang van De Piraat op het strand van Oostkapelle. Foto: Dirk-Jan Gjeltema

Personificatie van het internationale karakter van De Piraat is Matteo Tretjakovs, een 24-jarige uit Venetië afkomstige Italiaan met - hou je vast - Turks, Russisch, Oezbeeks en Oekraïens bloed. Voor hij naar Vlissingen kwam om Tourism Management aan de HZ te studeren, woonde hij in 22 verschillende landen. "I love my job", zegt hij grijnzend. "En dit is de beste plek waar ik ooit heb gewerkt." Iets soortgelijks zegt de Poolse Antonina Majchrzak (20), een studente Watermanagement aan diezelfde HZ die net met haar dienblad voorbijkomt. "Het is zo leuk. We vormen een soort familie hier."

Klantgericht

Matteo is de enige niet-Nederlands sprekende medewerker van De Piraat die ook de bestellingen opneemt. De andere niet-Nederlandstalige werknemers serveren uit, ruimen af, staan in de keuken en werken bij het frietluik. Matteo: "Als we er niet uitkomen, schieten mijn Nederlandse collega's te hulp."

Soedanees Abdalkarim Abdalla, die in 2016 naar Nederland kwam, serveert de lunch. "Elke werkdag hier is anders." Soedanees Abdalkarim Abdalla, die in 2016 naar Nederland kwam, serveert de lunch. "Elke werkdag hier is anders." Foto: Dirk-Jan Gjeltema

Scheefgroei

In Amsterdam is iedereen al jaren gewend dat horecapersoneel vaak Engels spreekt, maar hoe reageert Oostkapelle? "De Duitser heeft er geen moeite mee", zegt Moelker. "Een enkele Nederlander vindt dat het niet kan. Jammer, maar dat is dan maar zo. De samenleving is nu eenmaal veranderd."

Vertel Moelker en zijn collega-strandpaviljoenhouders bovendien maar eens hoe ze anders aan mensen moeten komen. "Er zijn steeds minder Nederlandse jongeren beschikbaar. Tegenwoordig heb je vaak twee kinderen per gezin, vroeger waren dat er drie of vier. Veel jongeren gaan als maaltijdbezorger of bij een supermarktbezorgdienst werken. Er is ook veel meer horeca dan vroeger. Gevolg: minder potentiële medewerkers. En ondertussen is het aantal klanten van De Piraat de afgelopen jaren verdubbeld. Zo is scheefgroei ontstaan."

Bij De Piraat begon het ooit met Vietnamese studenten van de HZ, vertelt Moelker. "En toen de Syrische vluchtelingenstroom op gang kwam, kregen wij via werkleerbedrijf Orionis continu statushouders. Fantastisch, want daar konden we ons team mooi mee aanvullen. Dat loopt nog altijd. Iedereen die goed is en wil hier wil blijven, krijgt een vast contract."

Middelburger Ibrahim Makki (37), oorspronkelijk uit het Syrische Aleppo, staat al jaren bij het frietluik, waar hij ook de softijsjes verkoopt. "Ik sta het liefst hier." Middelburger Ibrahim Makki (37), oorspronkelijk uit het Syrische Aleppo, staat al jaren bij het frietluik, waar hij ook de softijsjes verkoopt. "Ik sta het liefst hier." Foto: Dirk-Jan Gjeltema

Oekraïense meiden

De statushouders komen via Oronis, en de internationale studenten van de HZ en Roosevelt Academy via Promopolitan, een internationaal jongerenuitzendbureau in Vlissingen. "Via hen kregen we drie weken terug ook twee Oekraïense meiden. Ze spreken alleen Oekraïens en runnen de drankjes met een beetje hulp van Matteo, die kan tolken. Voor hen hoop ik dat ze snel terug naar huis kunnen, natuurlijk. Maar in de tussentijd is het hartstikke fijn dat ze hier willen werken."

Problemen door cultuurverschillen? Die kennen ze hier niet, zegt Moelker. "Ik had ooit een extreem islamitische medewerker in de afwas. Die zei: ik wil graag komen werken, maar ik wil drie keer per dag bidden. Nou, dat is prima. Zo gaan wij ermee om." Als het personeel, waar dat ook vandaan komt, maar vriendelijk is tegen de klanten. Dat is het belangrijkste dat Moelker elke nieuwe medewerker op zijn eerste dag meegeeft.

Matteo begroet inmiddels de eerste strandgangers die komen lunchen. "Good afternoon."