Moeten cafébezoekers in Vriezenveen op een stoel blijven zitten en luisteren naar vioolmuziek? De gemeente verbiedt in ieder geval dat er in het Wapen van Vriezenveen nog langer onder harde muziek wordt gedanst. Anders volgt er een megaboete. 'Het is lachwekkend', zegt mede-eigenaar Bastiaan Loohuis.

Samen met drie compagnons nam Loohuis eind 2021 het Wapen van Vriezenveen over. Tot grote vreugde onder stamgasten en bij de jeugd. De kroeg dreigde op slot te gaan, nadat uitbaters Jan-Jacob en Marjon Kip aangaven te stoppen. Maar nu wordt er alsnog gefeest in 'het Wapen'. Twenterand steekt er echter een stokje voor. De gemeente vindt dat het gefeest in de kroeg teveel op een discotheek lijkt en schermt met megaboetes. "Bizar", vinden Loohuis en zijn compagnons. "Ze leggen hiermee een bom onder een plek voor de jeugd."

Volgens Twenterand is het heel simpel: het gefeest in Vriezenveen is in strijd met het bestemmingsplan. Daarin is opgenomen dat deze locatie, aan het Westeinde, niet geschikt is voor discotheken en nachtclubs. En daar lijkt het feesten in Het Wapen van Vriezenveen teveel op, vindt de gemeente. Loohuis lacht nog maar eens, als hem gevraagd wordt naar de zogeheten last onder dwangsom.

'Niets veranderd', toch dreigt boete van 33.000 euro

Als hij in zijn woonplaats Almelo een willekeurige kroeg bezoekt, ziet hij namelijk exact hetzelfde: "Dan staat er muziek aan, drinken mensen een drankje en wordt er gedanst. Dat heeft niks met een discotheek te maken. Bovendien moet het dan je core business zijn, en dat is het voor ons niet. We bieden lunch en diner, hebben biljarters en darters en runnen op vrijdag- en zaterdagavond een kroeg. Precies zoals hier al decennia het geval is. Er is niets veranderd."

Tegelijk is het een bitter serieuze zaak. Als handhavers van Twenterand vrijdag nog eens feestgedruis en harde muziek constateren, kan 'Het Wapen' zomaar een boete van 5000 euro krijgen. Dat kan oplopen tot 33.000 euro. "Maar we gaan er gewoon mee door", zegt Loohuis. "We hebben er een advocaat op gezet en gaan in bezwaar. Dit gaat een rechtszaak worden." Hij vindt het 'helemaal nergens op slaan'. "Je mag wel tot drie uur in de kroeg zitten. Maar dan moet je vastgeknoopt worden op je stoel, dus."

Dit staat er in 'gekleurde' handhavingsrapporten

In totaal werd Het Wapen van Vriezenveen zeven keer gecontroleerd in drie weken door handhavers. Op eigen initiatief van de gemeente. Volgens Twenterand waren er geen klachten uit de buurt. Maar het spervuur aan controles heeft wel een uitgebreid rapport opgeleverd. Suggestief, vindt Loohuis.

Zo staat er in de documenten dat de handhavers de muziek in hun auto nog konden horen, maar is er nooit een geluidsmeting gedaan. Ook zou het gebeuren op een discotheek lijken en zou er gedanst zijn op tafels. "Die hoek probeert handhaving ons in te drukken, maar we zijn totaal geen discotheek. Ze zijn een keer binnen geweest, toen stond iemand op een bankje te dansen. Vinden we zelf totaal ook niet wenselijk. Maar nu staat er in het rapport dat mensen op banken staan te dansen. De rapportage is heel erg gekleurd."

Mechanische muziek

Ook draait de kroeg 'mechanische muziek', is een verwijt. "Er staat hier inderdaad niemand met een viool of zo. Muziek is tegenwoordig allemaal digitaal."

Loohuis en zijn partners snappen het in ieder geval niet. Als er overlast zou zijn, waar geen sprake van is, dan staat de kroeg open voor een geluidsmeting. "Dan heb ik tenminste iets, waar ik wat aan kan doen." Maar nu tasten de uitbaters van Het Wapen in het duister hoe ze hun café volgens de regels kunnen runnen. "Ik weet oprecht niet hoe we het dan wel goed kunnen doen. En ik kom ook maar niet in gesprek met ze. Ja, een keer, met twee juridische dames. Maar de handhavers en de burgemeester zijn er dan niet bij. Ik kom er zo niet verder mee."