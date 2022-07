Geliefd én verguisd, zwaar bedreigd én bewierookt: D66-leider Sigrid Kaag regeert een land in crisis, vol met boze burgers. 'Soms denk ik dat we aan het afglijden zijn. Men neemt steeds meer het heft in eigen handen. Dat is gevaarlijk.'

Nog maar zes maanden geleden was ze minister met miljarden te besteden, leider van de tweede grootste partij van het land, na de verkiezingswinst van haar D66. Maar de belofte van 'nieuw leiderschap' wordt overschaduwd door een keur aan crises. Van oorlog in Oekraïne tot boerenprotesten, van woningnood tot burgers die de energierekening niet kunnen betalen. En als minister van Financiën is Sigrid Kaag bij alles de spil. Zij verdeelt het geld. En stuurt daarmee op alle dossiers. Maar daarmee zit ze ook altijd volop in de wind.

Denkt u wel eens: was ik maar minister van Buitenlandse Zaken geworden?

"Ha! Absoluut niet. Het is ook niet dat het buitenland zo rustig is. Maar als je staat voor het regeerakkoord en je ambities, dan is het ministerie van Financiën een interessante plek. Dit is een centrale rol. Juist om te zorgen dat we op koers blijven."

Hoe bevalt dat?

"Ja, prima. Het is een unieke rol. Ik doe het vanuit een groot gevoel van verantwoordelijkheid."

Oorlog in Oekraïne, hoge inflatie, hoge gasprijzen, boerenprotesten, stikstofcrisis, wooncrisis, vluchtelingencrisis. Voelt u zich minister in crisistijd?

"Nee, maar er komt veel op het land af. Dat brengt grote onzekerheid. Het gaat op het gebied van klimaatverandering om een grote transitie. Het is geen crisis, maar het brengt grote onzekerheid voor mensen. Een gebrek aan houvast. Het geeft bestaansonzekerheid. Maar vanuit mijn rol moet ik de rust bewaren. Zeg maar: rust, reinheid en regelmaat. Verstandige besluiten nemen. Anders schieten de mensen er helemaal niets mee op."

U denkt nooit: het is te veel om te behappen?

"Niemand voorzag een oorlog. We hebben ermee om te gaan. Onverwachte periodes brengen ongekende onzekerheid. Het is óók een enorme prikkel geweest: hoe gaan we handelen nu er oorlog is op het continent? We zijn op Europees niveau ontwaakt, we zoeken meer samenwerking, ook op defensie. Deze tijd is ook een test. Een test van leiderschap. Je hebt in crisis niet de luxe om te zeggen: 'jeetje, wat gebeurt er allemaal'. Dan moet ik wat anders gaan doen. Of de hele dag 'jeetje' zeggen."

Kaag danst op tafel bij de verkiezingswinst van D66 in 2021. Kaag danst op tafel bij de verkiezingswinst van D66 in 2021. Foto: ANP

Veel mensen hebben het idee dat ze minder grip op hun leven hebben.

"Als je geen huurwoning kunt vinden, je energierekening niet kan betalen, als je niet weet hoe je gaat rondkomen…dat is heel bedreigend."

Deelt u het gevoel van veel mensen ook, u zelf als persoon?

"Lastige vraag. U interviewt mij natuurlijk als minister van Financiën. Maar ik herken en begrijp mensen die worstelen. Je kunt die krant niet openslaan of je denkt: 'O jee, nu dat weer'. Maar het is aan ons, het kabinet, om antwoorden te blijven vinden. Ik ben ook geen 20 meer. Ik weet vanuit mijn levenservaring dat je beter kalm kunt blijven."

U wordt er nooit moedeloos van?

"Laat ik het zo stellen: ik heb in oorlogssituaties geleefd. Dat mijn eigen plek werd bestookt door mortieren. En dan ga je ook door. Maar ik snap hoe lastig het is als er een een rekening op de deurmat valt. Als je zelf in een donkere tunnel zit, dan kan het je geen bal schelen dat mensen zeggen: 'Ja, het komt wel goed'. Want dat ervaar je zelf niet zo. We moeten mensen meer laten merken dat we echt naast ze staan. Ook als onze boodschap er één is die ze niet willen horen."

Is er een veenbrand van onvrede in het land?

"Weet je, op hele moeilijke vraagstukken zijn geen pasklare antwoorden. Of het nu gaat om stikstof, slinkende koopkracht, klimaatverandering, of oorlog. De oplossingen zijn ingewikkeld en vragen tijd. We werken aan perspectief voor de boeren, maar dat is niet één maatregel, niet één keuze. Tegengaan van klimaatverandering is ook verandering in consumptiegedrag, dat is anders produceren, verduurzamen van huizen. Het is niet één ding. De meeste mensen zijn voor het tegengaan van klimaatverandering. Maar het 'hoe', dat is waar het schuurt."

Maar is die zwijgende meerderheid niet ook ontevreden?

"Ik denk dat veel mensen nog steeds van de politiek oplossingen willen horen. Bij heel veel van de keuzes zullen mensen niet meteen staan te juichen. Maar als je het dilemma uitlegt…Het is natuurlijk wel zo dat we moeten onderkennen dat we leven in onze eigen informatiebubbels. Groepen mensen worden niet meer bereikt, omdat ze alleen in bepaalde socialemediakanalen zitten. Die verbinding moeten we weer zoeken. Het kabinet moet kunnen zeggen: wij denken dat dit het beste is voor ons land. En daar dan het debat over voeren. In de toekomst zal blijken dat dit belangrijke keuzes zijn geweest die niet meer uitgesteld konden worden."

Dat doet denken aan levertraan. Zo van: dit is goed voor u.

Lachend: "Nou, ik weet niet of levertraan nou uiteindelijk goed is gebleken voor de gezondheid. Het is misschien meer spruitjes. 'Spruitjes zijn goed voor je.' Maar serieuzer: de keuzes die dit kabinet maakt, komen voort uit politieke kleuren, maar worden gesteund door het bredere midden. Wij zijn overtuigd van die koers. Dan win je niet op ieder moment de populariteitsprijzen, maar het gaat er uiteindelijk om dat je het juiste doet. Ongelukkigerwijs is het perspectief voor de boeren nog niet voldoende aan de orde geweest. Maar dat komt wel. En ik hoop en denk dat dit rust en vertrouwen gaat geven."

Dit kabinet had al een enorme deuk door het toeslagenschandaal. Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in de politiek nog verder afneemt.

"Dat zou kunnen. Maar ik denk dat als je overtuigd bent van de keuzes die je maakt, je daar ook voor moet durven staan. Je krijgt onuitvoerbaar beleid als je van week tot week op de peilingen afgaat. Om de koopkracht te stutten, hebben we deze nog eens 500 euro voor de laagste inkomens uitgetrokken, maar voor de middengroepen kunnen we simpelweg niet meer dan we al doen. Het is technisch gewoon niet mogelijk. Dat is een hele, hele nare boodschap. Maar er is ook veel wél gelukt."

Zoals?

"De ophoging van de salarissen voor leraren, grote investeringen in het onderwijs, het versneld verhogen van het minimumloon. Dat is ook heel toekomstgericht. Omdat er zoveel op mensen afkomt, raakt het een beetje ondergesneeuwd. Hopelijk als we wat meer rust krijgen, zeggen de mensen: hé, er gaat ook heel veel de goede kant op."

Hoewel over veiligheidsmaatregelen geen mededelingen worden gedaan, is het geen geheim dat Kaag wordt bedreigd. De permanente politiepost voor haar woning getuigt ervan. En ook op het moment dat het interview wordt afgenomen, op haar werkkamer op het ministerie, is het binnenplein afgesloten vanwege protestacties. Dat alles, enkele maanden nadat een man met een brandende fakkel opdook bij haar woning. Wat overigens volgde op een eerdere doodsbedreiging.

Activist met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag in Den Haag. Activist met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag in Den Haag. Foto: OnrechtTV

Wat doet dat met u dat die dreigingen ook vaak naar huis toe komen?

"Ik vind het nog steeds iets heel bevreemdends hebben. Ik ben het gewend uit andere landen, maar het hoort niet bij Nederland wat mij betreft. Ik heb soms het idee dat wij een pad aan het afglijden zijn. Het is een directe en indirecte ondermijning van de rechtsstaat en de democratie. Dat klinkt heel abstract maar je ziet het in alle vormen. Gemeenteraadsleden die worden bedreigd, burgemeesters, journalisten. Men neemt steeds meer het heft in eigen handen. Dat is zorgelijk en gevaarlijk."

U zei in een speech: dit gaat mis.

"Daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Ik weet niet of we de geest nog in de fles kunnen krijgen. Dat is een taak voor ons allen. De stille meerderheid moet ook laten merken: dit is ons land. En we gaan redelijk en beschaafd met elkaar om. We accepteren beledigingen, bedreigingen en agressie niet. Daarvan moeten we allemaal zeggen: dat kan niet, dat hoort er niet zomaar bij."

Hoe dan?

"Je kunt op sociale media zeggen: dit is niet oké. Je kunt het in je eigen gemeenschap doen, in je eigen straat. Vroeger hadden we een vorm van sociale controle. Als iemand in de kroeg een beetje doorsloeg, waren er genoeg mensen die zeiden: hé joh, het is genoeg. Het is heel menselijk om te denken: oh, maar het ligt aan mij. Ik zal maar dimmen. Of ik zal maar minder praten. Dat is vaak een bedoeling van dit soort politieke intimidatie."

Wat is het risico als dat niet gebeurt? U zei dat het misgaat.

"Ik ben bang dat er een keer iemand iets overkomt."

Met de moord op Els Borst is het eigenlijk al misgegaan.

"Ja."

Dan wordt gezegd: dat was een verwarde eenling.

"Ja, maar hij was wel geïnspireerd door anderen vanwege haar politieke agenda. Het is een klimaat waarin dit plaatsvindt."

Wat doet dat met u?

"Het baart mij grote zorgen. We moeten het tij keren, maar dat is niet zo eenvoudig. Het is een patroon en het aantal bedreigde mensen is een eindeloze lijst."

2014: Bespreking in Syrië met minister van Buitenlandse Zaken Faisal al-Moqdad over vernietiging van chemische wapens. 2014: Bespreking in Syrië met minister van Buitenlandse Zaken Faisal al-Moqdad over vernietiging van chemische wapens. Foto: ANP

Is dat ook iets wat zich meer tegen vrouwen richt?

"Het is bij vrouwen nog een graadje erger. Kijk maar naar de studies hierover."

Is het een gevaar dat mensen het land straks niet meer willen besturen?

"Ik heb ook een aantal personen benaderd voor een ministerspost die zeiden: ik ben best geïnteresseerd, maar niet nu. Te heftig, ook voor mijn gezin. Ik zie ook wat het met mijn gezin doet. Ik denk dat als we nu de klok vijf jaar terug zouden draaien en met de kennis en ervaring die we nu hebben zouden oordelen, dat mijn gezin ook zou zeggen: nou mam, je hebt internationaal gezien genoeg gedaan voor de publieke zaak. Ik denk dat mijn gezin zich wel eens afvraagt: waarom doe je dit nog? En ik vind het heel jammer dat mijn kinderen en man een hele rare, soms nare indruk krijgen van Nederland. Zij wonen hier voor het eerst. Dat vind ik heel jammer. Dat doet mij echt pijn."

Dan verdedigt u Nederland?

"Ja, want zo heb ik het ook nooit voorgesteld. Als je publiek zichtbaar bent, zeker als vrouw in dit soort rollen, dan krijg je ongenadig veel meer over je heen dan wanneer ik in de anonimiteit zou zijn gaan werken."

Vragen uw kinderen of u twijfelt door te gaan?

"Nou ja we hebben af en toe dat soort gesprekken. Maar als ik ooit daarover wat mede wil delen, dan meld ik dat eerst aan hen. Dan bel ik jullie daarna."

Enerzijds is Kaag uitgesproken als het gaat om vrouwenrechten. Tegelijk greep ze onvoldoende in nadat D66'er Frans van Drimmelen grensoverschrijdend gedrag had vertoond binnen haar partij. De vrouw in kwestie voelde zich door Kaag in de steek gelaten.

Voelt u zich al weer in de positie om u uit te spreken over vrouwenrechten?

"Ik ga niet herhalen wat ik daar allemaal over heb gezegd. Ik wijs er ook op dat ik me in mijn lange loopbaan heb ingezet als mens. Als professional. Mijn inzet staat. Dus ja, ik voel me er zeker senang bij."

U zegt: ik ben daar altijd mee bezig geweest en ik blijf ermee bezig.

"Ja. Natuurlijk."

Voor een deel van de achterban bent u toch van een voetstuk gevallen.

"Ik ga gewoon door. Met mijn werk, mijn inzet en ik blijf staan voor de zaken waar ik van overtuigd ben."

Sigrid Kaag Sigrid Kaag Foto: Pim Ras

Rond Kaag hangt altijd evenveel liefde als haat. Bewondering van haar medestanders, te beginnen vanwege haar cv als diplomaat in Jeruzalem, Beiroet, Khartoem en Damascus. Met als voornaamste wapenfeit hoe ze als VN-gezant chemische wapens uit Syrië wist weg te halen.

Maar ze wekt een gelijke mate van weerstand. Dat moreel verheven vingertje van haar, het snobisme, klagen tegenstanders. "Wie zijn die mensen", vroeg ze over de kiezers van Forum. Kaag als anti-populist.

Voor sommige mensen werkt u als een rode lap op een stier.

"Ja, wat doe ik eraan." Ze lacht.

Dat was eigenlijk mijn vraag.

"Voor heel veel mensen is het meer een kwestie van intimidatie. Die hopen dan dat ik mijn mond houd."

En dat wilt u niet.

"Het zegt soms meer over de mensen die spreken dan dat het wat over mij zegt."

Ja, maar de kritiek landt wel bij u.

"Wat moet je daarop zeggen. Eerlijk gezegd… ik heb een hele lange loopbaan. Ik ben zelf opgeklommen en doe alles uit overtuiging. Niet omdat ik zoveel er per se voor terug verwacht. Het is iets dat ik wíl doen. Dat dit geen applaus of erkenning oplevert in de Nederlandse politiek is wel duidelijk."