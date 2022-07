Defne Çelik (18) slaagde cum laude voor haar gymnasium met extra vak aan Het Amsterdams Lyceum. Ze toonde aan dat een blinde tiener prima in het reguliere onderwijs past, mits de school bereid is mee te werken.

Ze haalde een 10 als eindcijfer voor Grieks, Frans, Latijn en maatschappijleer, een 9 voor Engels en Duits en een 8 voor Nederlands, geschiedenis, economie en wiskunde A.

"Die 9 voor Engels doet pijn," zegt de achttienjarige Defne Çelik "Dat had ook een 10 kunnen zijn, maar ik had geen tijd meer." Ze lacht als ze het zegt, want hoe bescheiden Çelik ook is, ze is óók trots op zichzelf dat ze als blinde tiener 'gewoon' op Het Amsterdams Lyceum haar middelbareschooldiploma heeft gehaald. "Het kan altijd beter, toch?"

Çelik is aan één oog helemaal blind en met haar andere oog ziet ze 4 tot 5 procent. Ze volgde speciaal basisonderwijs op de school van Visio in Amsterdam-West. Daar kreeg ze een vwo-advies, maar de middelbare school voor speciaal onderwijs van Visio biedt alleen praktijkonderwijs, vmbo en havo aan. "Ik wilde vwo doen, dus gingen we kijken of ik naar Het Amsterdams Lyceum kon."

Nog nooit eerder gaf men op die school les aan een blinde leerling, zegt rector Tom van Veen. "Voor ons was dit nieuw. We zijn met onze toenmalige zorgcoördinator Hellen Andriessen gaan kijken wat nodig was en kregen ook ondersteuning van Visio. We hebben afgesproken: als het niet lukt, zoeken we samen naar een andere oplossing. Maar we weten nu: het kan, als de school het wil."

Alles in braille

Dat blijkt wel uit de cijfers die Çelik haalde. "Het eerste jaar vond ik heel spannend", zegt ze. "Ik vind om hulp vragen moeilijk, alles was nieuw en bij mij moesten ook nog eens veel dingen aangepast worden." Zo staan alle schoolboeken op haar laptop in een Worddocument; met een brailleleesregel kan ze meelezen.

"Ook toetsen maak ik in braille. Ik weet nog dat we bij Engels een stencil kregen, maar dat kon mijn computer niet lezen. Het moet echt een Worddocument zijn. Toen heeft mijn docent het hele stencil voor mij overgetypt." Van Veen: "Dat zijn die kleine dingen die je extra moet doen als school, waardoor je er wel voor kan zorgen dat kinderen zoals Defne naar een reguliere school kunnen."

Tijdens de jaarlijkse schoolreis naar Wolkenland, het buitenhuis van het lyceum in de bossen van Montferland, gaan er met de klas van Çelik niet twee, maar drie leraren mee. En tijdens de Romereis in de vijfde klas, waar alle leerlingen naar uitkijken, kwam zorgcoördinator Andriessen terug van haar vervoegd pensioen om Çelik een-op-een te begeleiden. "Ze beschreef alles in musea, de kleinste details van gebouwen, eigenlijk deed ze alles wat mijn ogen niet kunnen. Door haar kon ik meedoen."

Zes uur concentreren

De eindexamens en andere toetsen duren bij Çelik dubbel zo lang omdat ze alles in braille leest. Waar andere leerlingen na maximaal drie uur klaar waren, moest zij zich vijf uur of zes uur achter elkaar concentreren. "Dat was wel lang. Dat vond ik een van de moeilijkste dingen van de middelbare school: alles gaat bij mij langzamer. Huiswerk, lezen, het kost mij veel meer tijd dan een ander. Wat mijn geheim is voor zo'n cijferlijst? Het is geen geheim. Het is consistentie. Elke dag een beetje doen en niet opgeven.

Ik denk dat dat ook is wat is aan andere kinderen wil meegeven: je moet door een moeilijk stukje heen als je van speciaal naar regulier onderwijs gaat. Op het speciaal onderwijs voelde ik me veilig. Daar bén je ook veilig. Er zijn kleine klassen en er is meer persoonlijke aandacht dan hier. Maar op een school als Het Amsterdams Lyceum kun je meer dingen zelf doen en leer je ook meer over jezelf. Eigenlijk moet je gewoon even wennen aan de ogenschijnlijk onveilige situatie."

En nu? "Nu ga ik verhuizen. Met mijn cijferlijst kan ik naar Amsterdam University College en daar moet je op de campus wonen."