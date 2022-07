Hulpverleners, politie en de gemeente maken zich zorgen om de forse toename van lachgasgebruik in Utrecht. Vanaf maandag is lachgas in bijna heel Utrecht verboden. Toch is zo'n verbod niet genoeg, stellen zij. 'Het is een enorm probleem.'

Vanaf maandag wordt het lachgasverbod in Utrecht fors uitgebreid. Sinds vorig jaar geldt in Overvecht, Noordwest, West en en Zuidwest een verbod, volgende week komen daar nog eens vier gebieden bij: Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn, Utrecht Zuid en Utrecht Noordoost. Alleen in de binnenstad en aan de oostkant geldt straks géén verbod.

Sinds het verbod in de eerste gebieden, zag jongerenwerker bij JoU Utrecht, Mohammed Amdaa (37), het lachgasgebruik op veel andere plekken in de stad enorm toenemen. "In Leidsche Rijn bijvoorbeeld, daar 'mag' het namelijk wél. Het is gewoon verschoven. Ik sta te popelen om een landelijk lachgasverbod, want het is écht een enorm probleem."

Van jong tot oud, jongens en meisjes. Amdaa ziet steeds meer jongeren aan de lachgasballonnen lurken. "'s Avonds komt heel Utrecht naar de Haarrijnseplas om te gebruiken. Het is zorgwekkend. Dat iemand gebruikt zie of ruik je niet. Lachgas is geurloos en het effect duurt maar dertig seconden. Veel ouders weten dus niet dat hun kinderen gebruiken. Zo'n ballonnetje lijkt onschuldig, maar het is gewoon een drug."

Jongen van tien

Na een achtervolging vinden agenten lachgastanks in de kofferbak van een automobilist. Na een achtervolging vinden agenten lachgastanks in de kofferbak van een automobilist. Foto: Politie Utrecht Noord

Hij heeft al een paar extreme gevallen meegemaakt. "Laatst nog had een vijftienjarig meisje op een Utrechtse school 500 euro schuld bij een lachgasbezorger. Niemand had wat door. Of een jongen van tien die in de klas toegaf lachgas te hebben gebruikt. Maar het zijn niet alleen jongeren, ook twintigers. Een jongen reed zijn nieuwe auto in de prak, omdat hij aan lachgas deed. Hij belandde in het ziekenhuis, maar bestelde daarna bij zijn dealer een nieuwe tank."



Ook burgemeester Sharon Dijksma pleit voor een landelijk lachgasverbod. "De signalen die ik krijg over lachgasgebruik in de stad zijn heel zorgelijk. Als het gaat om verslaving, maar ook om overlast van gebruikers op straat en levensgevaarlijke situaties die ontstaan in het verkeer als mensen lachgas gebruiken achter het stuur."



Volgens haar is in de cijfers terug te zien dat het verbod werkt. "De overlastmeldingen zijn daar afgenomen. Eind vorig jaar hebben we besloten het verbod niet uit te breiden, maar nu bekend is dat een landelijk verbod op z'n vroegst in 2023 ingaat, doen we dat nu wel."

Een lachgasverbod kan helpen, maar is niet dé oplossing, aldus Jacqueline Krouwel, preventiedeskundige bij verslavingszorgorganisatie Jellinek. "Verbieden is een repressiemiddel en niet-preventief. Sinds het verbod in Utrecht zien we dat ze uitwijken naar buitengebieden, zoals Maarssen."

Sinds eind juni is lachgasgebruik ook in de gemeente Stichtse Vecht, waar Maarssen onder valt, verboden. Vanwege overlastmeldingen onder andere bij voetbalverenigingen Maarssen en OSM' 75 Maarsen en de Maarssense Hockeyvereniging (MHV).

Vitamine B12 gebrek

Krouwel: "Als we zorgen dat mensen over hun gebruik praten, ook als ze uit de bocht vliegen, kunnen we zorgen dat ze eerder hulp krijgen, vóórdat ze klachten krijgen. Je kunt namelijk verlammingsverschijnselen in je benen krijgen, vanwege het vitamine B12-tekort door lachgasschade in je ruggenmerg. Of moeite met plassen en seks. Onder twintigers is er een groep overmatige gebruikers. Het begint op een feestje en uiteindelijk zitten ze alleen onafgebroken in de auto aan ballonnen."

Dat ziet het opsporingsteam van Team Verkeer Midden-Nederland ook, aldus Reinier Schultink. "Wij hebben een vermoeden dat er een sterke stijging is in het aantal aanrijdingen dat veroorzaakt wordt door lachgas. Cijfermatig kan ik dat nog niet staven, want we kunnen niet testen of iemand lachgas heeft gebruikt. Aan die tests wordt wel gewerkt."

Lachgastank

In Overvecht scheurde een vrouw in april met een ballon in haar mond met de auto over het fietspad, de politie achtervolgde in maart een man die met een kofferbak vol tanks door Utrecht reed en pakte een man op die lurkend aan een ballon achter het stuur zat.

"We zien steeds vaker lachgastanks in de auto, maar: heeft de medepassagier het genomen? Of vervoerde hij de tank alleen? Dat is legaal. Wij móeten het kunnen bewijzen."