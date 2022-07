Joke Dikhoff is 72 jaar oud, gaat zes (!) dagen per week naar de sportschool en neemt begin augustus deel aan de CrossFit Games in de Verenigde Staten. "Sporten is voor mij net zo normaal als douchen en tandenpoetsen."

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Hoelang ik doorga? Ik word nog ieder jaar beter, dus aan stoppen denk ik niet. Al is niet iedereen het daarmee eens. 'Mens, stop toch eens met die onzin', hoor ik soms", zegt een schaterlachende Joke Dikhoff in sportcentrum CrossFit NewStyle. Daar, op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht, werkt ze zes dagen in de week aan haar kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen.

En dat is best bijzonder voor iemand die jarenlang nauwelijks aan sport deed. Joke was verpleegkundige en vond dat ze tijdens haar werk genoeg lichaamsbeweging kreeg. Bovendien had ze door de onregelmatige diensten, in combinatie met de aandacht en zorg voor haar man Koos, dochter Iris en zoon Marc, geen tijd om te sporten.

Variatie in oefeningen

Toen ze na haar 40ste verjaardag met Iris naar aerobics ging, raakte ze gegrepen door het sportvirus. Joke volgde steeds meer verschillende lessen, soms wel drie achter elkaar, en was steeds vaker in de sportschool te vinden.

Negen jaar geleden kwam ze in aanraking met crossfit, een kracht- en conditieprogramma waarbij gevarieerde, functionele bewegingen zoals pull-ups, back squats, box jumps en burpees met een hoge intensiteit worden uitgevoerd. Ook zwemmen, hardlopen en gewichtheffen vormen onderdeel van het trainingsprogramma. "Ik vond de variatie in de oefeningen fijn, bovendien bleken sommige onderdelen mij goed te liggen. Als verpleegkundige heb ik altijd veel moeten tillen, waardoor ik van nature vrij sterk ben."

Joke Dikhoff (72) doet aan crossfit en gaat binnenkort naar de Games in de VS. Joke Dikhoff (72) doet aan crossfit en gaat binnenkort naar de Games in de VS. Foto: Mel Boas

Sportieve uitdaging in Amerika

Zoon Marc was trots op zijn sportende moeder en ging haar begeleiden, waardoor ze sterker, sneller en beter werd. Stiekem schreef hij haar zelfs in voor de CrossFit Games Open, waarbij deelnemers zich kunnen kwalificeren voor de internationale Games die jaarlijks in het Amerikaanse Madison worden gehouden. Iets wat Joke in 2014 (8ste in de leeftijdscategorie 60+) en 2015 (13de) daadwerkelijk lukte.

Dit jaar wist ze zich opnieuw te kwalificeren voor de Games, die van 3 tot 7 augustus worden gehouden. Ze heeft 'ontzettend veel zin' om de Atlantische Oceaan nogmaals over te steken.

"De Games zijn echt een feestje voor mij, waar ik met volle teugen van ga genieten. Ik houd van de sportieve uitdaging en met de andere deelnemers is het ongelofelijk gezellig. Of ik naar Amerika ga om te winnen? Een podiumplek is niet reëel, want in de leeftijdscategorie 65+ ben ik de oudste deelneemster. Het is eigenlijk al bizar dat ik een plekje heb weten te veroveren bij de beste tien van de wereld. Ik ga zo hard mogelijk mijn best doen en dan zie ik wel waar ik eindig."

Slijtage? Echt niet

Welke oefeningen Joke straks moet uitvoeren, is nog niet bekend. Soms laat de organisatie dat enkele dagen van tevoren weten, soms pas op de dag zelf. "Marc en ik moeten ons elke ochtend melden voor een briefing. Dan horen we welke twee tot drie work-outs er die dag op het programma staan. Ik hoop op veel krachtoefeningen, explosieve onderdelen liggen mij beter dan het duurwerk."

Ondanks haar leeftijd kan Joke zich een leven zonder sport niet voorstellen. Toen ze onlangs met knieklachten naar de huisarts ging en de diagnose slijtage kreeg, nam ze daar geen genoegen mee. Ze vroeg een second opinion en inmiddels zijn de klachten verdwenen. "Ik heb een gezond lijf en herstel snel. Sommigen verklaren mij voor gek, maar sporten is voor mij net zo normaal als douchen en tandenpoetsen."