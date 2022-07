Vrijdag is Diana Ross (78) voor het eerst in jaren weer in Nederland. Ze maakte net een leuke zomersingle, maar het zullen haar oude hits zijn die hard worden meegezongen.

Zelden zal er een grotere poplegende het North Sea Jazz Festival hebben bezocht dan zangeres Diana Ross. Het festival heeft sterren als Little Richard, Prince, Sly Stone en Lionel Richie op het affiche gehad, maar bestaat er een grotere ster dan Diana Ross? Beyoncé, Adele en Tina Turner komen in de buurt, maar kunnen toch niet tippen aan het aantal hits dat de inmiddels 78-jarige Ross heeft gescoord.

In de jaren zestig zong ze in de Motown-hitmachine The Supremes, vanaf 1970 ging ze solo en vorig jaar bracht ze haar 25ste soloalbum uit, Thank You. Haar eerste in vijftien jaar.

Het album is geen hoogvlieger en je vraagt je af waarom een van de succesvolste vrouwen in de popgeschiedenis nog al die moeite doet. Ook zonder een nieuwe plaat valt het al niet mee een representatieve selectie van haar immense hoeveelheid hits in haar concertprogramma op te nemen.

En wie haar vorige maand op de Britse televisie zag optreden voor zo'n 100.000 enthousiaste festivalgangers op Glastonbury, zag een zangeres die volledig kon teren op oude glorie. Sterker, de schare meezinghits werd na het Supremes-blokje aan het begin (Baby Love, You Can't Hurry Love, Stop! In the Name of Love) en haar laatste grote hit Chain Reaction (1985) hinderlijk onderbroken door drie nieuwe liedjes die zo goed als dood vielen. Groot was de euforie toen haar geweldige band de 42 jaar oude discoklassieker Upside Down inzette. Maar Ross wil meer zijn dan een gouwe-ouwefenomeen, ze wil laten zien dat ze nog meetelt in de pop van nu.

En dat doet ze eigenlijk haar hele leven lang al, door op het juiste moment de samenwerking aan te gaan met de juiste producers en songschrijvers.

The Supremes in de jaren zestig, met van links af Florence Ballard, Mary Wilson en Diana Ross. The Supremes in de jaren zestig, met van links af Florence Ballard, Mary Wilson en Diana Ross. Foto: Redferns

Via Ashford & Simpson in de jaren zeventig en Nile Rodgers en de Bee Gees in de jaren tachtig is ze vorig jaar uitgekomen bij de überhippe Jack Antonoff die werkte met onder anderen Taylor Swift, Lana del Rey en Lorde.

Antonoff zal haar ook geholpen hebben met de koppeling aan de Australische muzikant en producent Kevin Parker, beter bekend als de man achter het indierock-fenomeen Tame Impala. Samen kwamen ze een week of zes geleden met het aanstekelijke Turn Up The Sunshine, bedoeld voor de net verschenen soundtrack bij de nieuwe Minions-film The Rise of Gru. Het is een van Ross' beste singles in decennia en eigenlijk doet Kevin Parker hetzelfde als Nile Rodgers in 1980. Allebei gaven ze hun eigen geluid mee aan de zangeres die aansluiting zocht bij de actualiteit.

Disco

Zo'n succes als de door Nile Rodgers en Bernard Edwards (destijds het hart van de disco-sensatie Chic) geproduceerde hits Upside Down en I'm coming-out, is Turn Up the Sunshine niet geworden, maar hopelijk heeft Ross Parker wel wat meer dankbaarheid getoond dan haar producers in 1980. Bijna was het album Diana, een van de hoogtepunten in zowel haar oeuvre als dat van haar producers, niet verschenen. Want Ross en haar team durfden het typische discogeluid van Chic op die plaat toch niet aan. Ook al was dat precies waarvoor Nile Rodgers en Bernard Edwards waren ingehuurd.

Ross had in 1979 met The Boss dankzij de hulp van songschrijvers, producersduo en artiestenpaar Ashford & Simpson eindelijk weer een succesvol-album gemaakt, maar de verkoopcijfers bleven ver achter bij die van Chic. Dat beviel het Team Ross niet. De samenwerking tussen Ross en Chic was in 1980 eigenlijk voor allebei een risico, legt Rodgers uit in zijn autobiografie Le Freak (2011). De populariteit van disco was tanende, getuige de toen vaak gehoorde kreet 'disco sucks'. Maar de royalties van de Chic-hits Le Freak en Good Times kwamen met miljoenen tegelijk binnen, dus zorgen voor de toekomst hadden de producers niet.

Rodgers wilde alles geven om van de samenwerking met Ross een succes te maken. Het album Diana moest zijn artistieke meesterproef worden. En Diana Ross wilde op haar beurt eindelijk weer eens echte hits, zoals Chic die had gescoord.

Maar platenbaas Berry Gordy zag niets in het album en de single Upside Down en eiste de banden op. Diana zou uiteindelijk toch verschijnen, maar in een andere, slappere mix. De versie van Rodgers en Edwards zag pas in 2003 het licht op de 'Deluxe Edition' van Diana. Die klinkt pittiger en heeft een beter, dansbaar discogevoel. Toch bleken liedjes als Upside Down, My Old Piano en het later door de homogemeenschap als lijflied omarmde I'm coming-out zo sterk dat ze ook in die inferieure versie overeind bleven.

Diana Ross Diana Ross Foto: Getty Images

Die liedjes vormen al jaren het hart van de concerten van zowel Diana Ross als Nile Rodgers' Chic. Als Ross vanavond tegen 9 uur in de Nile-zaal opent met I'm coming-out, zal de volgepakte zaal euforisch zijn. Het liedje is al decennia lang een gay anthem, maar Ross had al een iconische status onder homo's voordat Rodgers het liedje schreef, zo blijkt uit zijn memoires. In 1979, tijdens toiletbezoek in een New Yorkse disco zag hij zich omringd door travestieten die allemaal oogden als Ross. Hoe zou het zijn, dacht hij, als Diana deze status zou bezingen in een soort codetaal? Zo ontstond I'm coming-out. Het is al jaren het begin van Diana's show, ook op Glastonbury.

Ballads

Eigenlijk zijn er drie pijlers waarop haar concerten en in feite haar hele bestaan als zangeres rusten: de onverwoestbare Supremes-hits uit de jaren zestig, de discostampers van begin jaren tachtig en de ballads. Die laatste categorie met liedjes als Touch Me in the Morning, Theme From 'Mahogany' (Do you know where you're going to) en Endless Love veronachtzaamt ze de laatste jaren op het podium. En hoewel het past op een festival als North Sea Jazz zal Ross ook voorbijgaan aan het repertoire van Billie Holiday dat ze zich een halve eeuw geleden zo knap had eigen gemaakt in de film Lady Sings the Blues.

Diana Ross in 1987. Diana Ross in 1987. Foto: Getty Images

Mogelijk kan haar stem het zingen van ballads niet meer aan. Die heeft beslist wat aan kracht en souplesse verloren, zo viel vorige maand dankzij de BBC te horen. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Iedereen op North Sea Jazz in de ongetwijfeld uitpuilende zaal zal alles woord voor woord meezingen. En ze staat daar dan toch maar gewoon voor onze neus: Diana Ross, begeleid door een uitmuntende band, liedjes zingend die niet meer weg te denken zijn uit het collectieve geheugen.