Het tekort aan kinderopvang en de schaarste op de arbeidsmarkt dwingen bedrijven om een oppas van de zaak aan te bieden. 'Steeds meer Amsterdamse gezinnen laten kleine kinderen samen op een kamer slapen, om ruimte te maken voor een inwonende oppas.'

Waar bedrijven zich voorheen als goede werkgever positioneerden met extraatjes als een sportabonnement of een fiets van de zaak, zijn ze tegenwoordig gedwongen het over een andere boeg te gooien: een oppas van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde. De eindeloze wachtrijen in de kinderopvang en de schaarste op de arbeidsmarkt dwingen werkgevers om met oplossingen te komen voor de thuissituatie van werknemers.

Charly van Straten van oppasplatform Charly Cares heeft momenteel 80 bedrijven die actief gebruikmaken van de oppas aan huis als zakelijke dienstverlening: "Tijdens de coronacrisis zagen werkgevers in hoe cruciaal kinderopvang is voor werkende ouders. Als het thuis niet goed geregeld is, kunnen werknemers niet functioneren, laat staan floreren." Het aantal zakelijke boekingen via haar platform steeg tijdens de lockdowns met 60.000 aanvragen.

Flexibiliteit

Deloitte is een van de bedrijven die sinds corona gebruikmaken van oppas van de zaak. Director performance & rewards Marjolein Heijstraten: "Tijdens de lockdown zochten we in eerste instantie naar een tijdelijke oplossing om werknemers met kinderen thuis te ontlasten en de flexibiliteit te verhogen. Sinds juni dit jaar bieden we de oppas ook structureel aan, als secundaire arbeidsvoorwaarde. Het biedt onze werknemers en organisatie de flexibiliteit die past bij het hybride werken, dat door corona veel meer ruimte heeft gekregen."

Het aanbod is wel minder royaal dan tijdens de pandemie, toen een eenoudergezin 28 uur per maand oppas van de zaak kon krijgen en een tweeoudergezin 20 uur: "Ouders kunnen nu 55 uur oppas per jaar door ons vergoed krijgen. Als we weer met lockdowns te maken krijgen, kunnen we altijd terug naar de vorige regeling."

Bij Deloitte maakten tijdens corona 550 werknemers gebruik van de oppas. Sinds juni hebben evenveel mensen zich aangemeld, ook degenen die weer terug zijn gekeerd naar de reguliere kinderopvang. De opvang wordt nu vooral ingezet als ouders echt omhoogzitten. Heijstraten: "We hebben werknemers door heel Nederland, net als Charly Cares, dat in zestig Nederlandse steden zit. Maar ook ouders in kleinere dorpjes kunnen meedoen door hun eigen, vertrouwde oppas bij het platform aan te melden."

Londen en Parijs

Meer oppasplatforms bieden sinds corona oppas van de zaak aan, zoals Nanny Nina, dat tien jaar geleden werd opgericht door de Haarlemse tweelingzussen Jasmijn en Lyla Kok. Ze bieden nanny's en au pairs aan in Nederland, België, Spanje, Berlijn en sinds kort ook in Londen en Parijs. "We hadden al eerder geprobeerd bedrijven te interesseren voor oppas van de zaak, maar voor corona was daar nauwelijks belangstelling voor."

"Sinds corona hebben 87 bedrijven zich bij ons aangemeld, waaronder veel ziekenhuizen zoals het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC, maar ook Scotch & Soda, Heineken, Ernst & Young en veel advocatenkantoren en mkb-bedrijven. Na de pandemie is ongeveer de helft van de bedrijven gebleven. Ze zagen dat werkende ouders de dienst enorm waardeerden en er veel rust uithalen. De oppas of au pair van de zaak past bij de nieuwe manier van werken, met een gezondere balans tussen werk en privéleven."

Bij Nanny Nina zien ze dat steeds meer ouders kiezen voor een au pair van de zaak, zegt Lyla Kok: "Dat is niet zo gek als je bedenkt dat een goede oppas in Amsterdam gemiddeld 11 euro per uur kost. Als gezin met meerdere kinderen ben je dan gemiddeld 1500 euro per maand kwijt, terwijl je al een au pair kunt inhuren voor 500 euro per maand. Steeds meer Amsterdamse gezinnen laten kleine kinderen samen op een kamer slapen, om ruimte te maken voor een inwonende oppas."

Geen puzzel

"Niet alleen werknemers met kinderen profiteren, het hele team heeft er wat aan als ouders geen stress meer hebben over de opvang," stelt Charly van Straten. "Werkgevers van de toekomst denken mee over het werkgeluk van de werknemers. Als er niet voortdurend een puzzel gelegd hoeft te worden over de kinderen scheelt dat veel gedoe."

Hoe het werkt? "Bedrijven kopen bij ons bijvoorbeeld 55 uur per jaar oppas van de zaak in en betalen ons daar een maandelijkse fee voor. Het kost werkgevers daarnaast gemiddeld 550 euro aan oppastegoed per werknemer. Of ze dit onbelast binnen de werkkostenregeling laten vallen, bepalen ze zelf."

Diederik van Oosten is head of business development bij medewerkersonderzoekbedrijf Effectory. Hij maakt gebruik van oppas van de zaak via Charly Cares voor zijn drie kinderen van 8, 6 en 3 jaar: "In het begin van corona kwam het voor dat de auto dienstdeed als kantoor, omdat we thuis geen extra kamer hebben om te kunnen werken. Gelukkig kwam Effectory al snel met deze regeling. Ook na corona kunnen we nog steeds gebruikmaken van de regeling."

"Ik ben voor mijn werk veel in het buitenland en mijn vrouw werkt vier dagen. We hebben nu vier vaste oppassen via de zaak die ingezet kunnen worden bij ad-hocsituaties: het ophalen uit school, maar bijvoorbeeld ook als we een sociale afspraak hebben of willen sporten. Vanwege mijn functie heb ik geen limiet op het aantal uren. We maken er gemiddeld twee keer per week gebruik van. Sindsdien is er is nul stress meer over de opvang en dat zorgt voor heel veel rust, zowel op het werk als thuis: wife happy, life happy!"