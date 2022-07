Er zit plastic in melk en vlees van Nederlandse koeien en varkens. Vermoedelijk worden restpartijen uit supermarkten met verpakking en al tot veevoer vermalen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eerst zat het in zee, daarna in chardonnay en nu ook in het vee, dicht Heather Leslie. Ze doelt op de micro- en nanodeeltjes plastic die zij en haar mede-onderzoekers van de Vrije Universiteit vonden in melk en vlees van Nederlandse koeien en varkens. Na de vondst van plastic in onder meer vis, mosselen, honing en bier is dat nauwelijks nog verrassend.

"We drinken en ademen plastic en we eten het op", zegt ecotoxicoloog Leslie. Zij toonde dit voorjaar aan dat plastic ook in de menselijke bloedbaan is doorgedrongen. Dezelfde methode die voor dat bloedonderzoek is gebruikt, is ook nu ingezet. "De vraag is vervolgens bij welk gehalte het giftig is. Nu we weten dat plastic overal in zit, heeft het ook zin dat uit te zoeken."

Hoeveel plastic is veilig? Dat is nog onbekend

Daarvoor is een toxicologische studie nodig. "Op dit moment kunnen we niet zeggen of de hoeveelheid plastic die we binnenkrijgen veilig is. Als je lichaam geen slimme manier heeft om het te verwijderen, komt het in de bloedbaan terecht, dan wordt het rondgepompt en kan het in organen terechtkomen en ontstekingen veroorzaken."

De pilotstudie die de VU in opdracht van de Plastic Soup Foundation heeft uitgevoerd, is maar klein. Acht monsters rundvlees, waarvan zeven plastic bevatten, acht stukjes varkensvlees waarvan vijf met plastic erin, 25 melkmonsters waarvan 18 met plastic en twee keer twaalf monsters bloed, van koeien en varkens, die allemaal plastic bevatten.

Meest opmerkelijk zijn de twaalf monsters geperst en gemalen veevoer, die allemaal een of meerdere soorten plastic bevatten, vooral pvc en polyethyleen. Daarnaast bekeken de onderzoekers vijf pakketjes vers voer waarin ze helemaal geen plastic aantroffen.

'Dit is de keerzijde van de circulaire economie'

"Het plastic komt dus niet van de boer en zijn land, maar van de veevoederindustrie die restpartijen uit de supermarkt met verpakking en al versnippert en tot voer verwerkt", zegt directeur Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation. "Eigenlijk wisten we dat al, sinds een klokkenluider in de Verenigde Staten vorig jaar in een TikTokfimpje plastic afval in varkensvoer liet zien. Dit is de keerzijde van de circulaire economie."

De organisatie van Westerbos kijkt sinds 2016 welke gevolgen plastic heeft voor de menselijke gezondheid. Naar schatting van het Wereld Natuur Fonds krijgt een mens ongeveer vijf gram per week binnen, het gewicht van een bankpasje. "Wat doen die kleine plastic deeltjes, waarvan 99 procent olie is, in je lichaam?", vraagt Westerbos retorisch. "Wij vinden het onaanvaardbaar dat plastic in het water, je eten en je kleding zit. Zero emissie, dat moet de norm zijn."

Leslie benadrukt dat ze op basis van de pilotstudie geen uitspraken kan doen over 'de hele wereld'. "Dit was rondsnuffelen, je kunt er geen statistiek op loslaten. Maar het is een signaal. En stoppen met plastic snippers in het voer is misschien niet eenvoudig, maar het kan. We moeten nog veel meer onderzoeken. Met de meetmethode die we aan de VU hebben ontwikkeld kun je kilometers maken. Ik hoop dat ze dat nu overal op de wereld gaan doen."