De Arbo Unie komt met een opvallende oproep: ga vooral op vakantie! Juist in deze tijd van personeelstekorten en toenemende werkdruk hebben we het nodig om te herstellen en onze batterij weer op te laden.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als bedrijfsarts viel het Willem van Rhenen op dat zoveel collega's weinig vakantie opnemen of uitstellen. Een stuwmeer aan vrije dagen hebben ze opgebouwd. En hij betrapte zichzelf op de gedachte om een vakantie door te schuiven. Van Rhenen, tevens hoogleraar bevlogenheid en productiviteit aan de Nyenrode Business Universiteit, besloot op onderzoek uit te gaan en ontdekte dat dit in veel meer organisaties speelt: het skippen van vakanties.

Het past volgens hem in een trend dat een deel van het personeel op een werkdag langer doorwerkt of onvoldoende breaks neemt. "Mensen voelen zich zo betrokken bij hun werk en hebben het gevoel dat ze het zo druk hebben, dat ze niet wegkunnen", is zijn idee.

Iets waar werkgevers volgens hem alert op moeten zijn. Reden ook dat de Arbo Unie nu met een oproep komt: ga vooral op vakantie. Zijn indruk is overigens dat veel werkgevers hun personeel vakantie gunnen, maar hij hoort ook dat er werkgevers zijn die hun personeel vragen om in een iets minder drukke tijd op vakantie te gaan.

"Het is misschien logisch dat een horecazaak liever niet heeft dat personeel in de zomer zes weken op vakantie gaat. Tuurlijk is het goed om mee te denken en daar rekening mee te houden maar tegelijkertijd is het belangrijk om wel aan je vakanties vast te houden. Iedereen heeft tijd nodig om te herstellen en de batterij weer op te laden. Vakantie is gezond."

Is dat wetenschappelijk bewezen?

Er is tien jaar geleden onderzoek naar gedaan door de Radboud Universiteit. Verder zijn er maar weinig onderzoeken gedaan naar het fenomeen. Een van de uitkomsten van dat onderzoek is dat als mensen niet op vakantie gaan, ze vaker ziek zijn en zelfs vroegtijdig kunnen overlijden. Het is dus echt niet gezond om niet op vakantie te gaan.

Hoelang moet iemand op vakantie gaan, wil het gezond zijn?

Een korte vakantie of lang weekend heeft al meteen een kort positief effect op het welzijn. Máár zodra je terugkomt van vakantie is het effect meteen weg. Volgens het onderzoek voelt een vakantieganger zich op de achtste dag van zijn vakantie het lekkerst, dus eigenlijk zou je minstens twee weken op vakantie moeten. Overigens is dat effect ook verdwenen na een week.

Als het effect toch zo snel weg is, wat is dan het nut van vakanties?

We weten dat het sowieso de stemming verbetert. Het werkt als een soort buffer tegen stress. Daardoor kun je wat beter afstand nemen van je werk en weer relativeren. Bovendien levert de vakantie - mits het natuurlijk een fijne vakantie is - positieve herinneringen op. En oh ja, als je vaker op vakantie gaat dan beschermt het je tegen het metabool-syndroom, waarbij sprake is van hoge bloeddruk, overgewicht en de kans op hart- en vaatziekten groter is. Dus mijn advies is: ga meermaals per jaar weg.

Als veel mensen deze zomer op vakantie gaan, zadelen zij daarmee niet collega's die wél doorwerken juist met extra werk(druk) op?

Dat is zeker waar. Mijn advies is om goed te kijken naar de bezetting en met elkaar te overleggen. Sommige mensen zitten vast aan de zomervakantie, maar je kunt ook net ervoor of erna. Het is heel verstandig om al richting eind van het jaar na te denken over je vakanties voor het volgende jaar en die in te plannen. Ik weet wel dat we ons door corona anders zijn gaan gedragen en liefst zo lastminute mogelijk beslissen maar zo heb je het hele jaar iets om naar uit te kijken.

Heeft u nog vakantieplannen?

Ik ben in april met mijn vrouw een week naar Corfu geweest. We zijn 40 jaar getrouwd en wilden bivakkeren in het hotel waar we 40 jaar geleden geweest zijn. Het heeft ons veel fijne, nieuwe herinneringen gebracht. Dat helpt om de batterij op te laten. En we gaan in augustus nog op vakantie. Mede vanwege dreiging van een nieuwe coronagolf hebben we nog geen definitieve keuze gemaakt. Maar ik heb in ieder geval wel vrij genomen en neem die vakantie sowieso op.

Vakantie-issues op werk

FNV merkt dat het thema vakanties wel leeft bij medewerkers. Waar de vakbond over heel vorig jaar 25 vragen en meldingen kreeg over het onderwerp, zijn dat er in de eerste zes maanden van dit jaar al 82. De vragen variëren van 'mijn werkgever wil mijn vakantie begrenzen' tot 'ik heb ontslag genomen maar hoe zit het nu met mijn vakantiedagen'. Personeel voelt zich wel wat vaker onder druk gezet of wordt gevraagd om geen vakantie op te nemen of uit te stellen, maar woordvoerder José Kager benadrukt dat de bond niet wordt platgebeld. Bij juridisch dienstverlener DAS zijn tot dusver juist minder vragen en meldingen over dit onderwerp binnengekomen dan dezelfde periode vorig jaar. Duidelijk is wel dat een werkgever alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen een vakantie kan blokkeren.