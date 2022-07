Documentairemaakster Marjolein Koster (Krabbendijke, 1990) maakte voor NPO1 Docs de podcast Refofeminisme. Over een beweging die zo nieuw is, dat er zelfs nog geen woord voor was.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Koster was een klassiek refomeisje, zegt ze zelf, met een klassieke refo-opvoeding. In haar geboorteplaats Krabbendijke is bijna de helft van de inwoners lid van de GerGem, zoals de Gereformeerde Gemeente door de insiders wordt aangeduid. Koster groeide er op in een 'refobubbel'. Het dorp, de kerk, de basisschool, de middelbare school: alles had dat GerGem stempel. "Mijn jeugd is heel vormend geweest omdat dat héle pakket er was", zegt de documentairemaakster.

Ze heeft veel goeds te vertellen over haar oude school, het Calvijn College in Goes. Dat het onderwijs er uitstekend is. Dat ze er trots op was op zo'n goede school te zitten. Dat ze er een heel fijne, gezellige schooltijd had. Dat er zulke bijzondere, fijne leraren waren.

Koster had voor haar podcast graag opnamen gemaakt op haar oude school. Een verzoek daartoe werd vriendelijk doch beslist afgewezen. De ophaalbrug ging omhoog: zelfs oud-leerlinge Koster kwam het bolwerk niet meer in. Jammer, vindt Koster. "Die reactie duidt op angst. Ze schoten direct in de verdediging, terwijl ik een positief verhaal had: de refocultuur is helemaal niet zo ouderwets meer. Later realiseerde ik me: vrouwen die zich willen ontwikkelen, dat vinden sommige refo's niet per se goed. Ze zijn ván de wereld, maar staan niet ín de wereld, zeggen ze zelf. Ze willen juist níet veranderen, níet meedoen met de rest van de wereld."

Die strijd lijkt verloren. Koster laat in haar podcast leerlingen aan het woord (die overigens alleen anoniem hun verhaal wilden doen). Ze vertellen hoe in grote letters op het bord geschreven stond dat een vrouw niet bedoeld is om een leidinggevende functie te krijgen. 'We waren het er niet mee eens en dat hebben we laten weten', zegt een van hen. Koster: "Dat is wel het mooie: zij zetten met hun discussies andere leerlingen weer aan het denken."

Eigen interpretatie van Bijbelteksten

Er waren leraren die er geen moeite mee hadden om Bijbelteksten over de positie van vrouwen een béétje anders te interpreteren, vertellen leerlingen in de podcast. Leraren die 'het wel snappen, maar aan ons verkeerd uitleggen'. Het gaat dan om teksten over het moederschap en over de man die de baas is over de vrouw. Op een themadag over huwelijk en gezin ('Ik weet nog wel, dat er veel reuring rond die dag was') werd oud-leerlingen ingeprent dat de rol van moeder, het huwelijk en kinderen krijgen het hoogst haalbare was, herinnert een van hen zich. Het toekomstbeeld op het Calvijn is toch: je wordt moeder. Voor meiden is het dus minder belangrijk om te gaan studeren.

Cultureel antropologe José Baars (die voor de PZC een rubriek over religie en samenleving schrijft) deed onderzoek naar reformatorische jongeren. In 2005 bevroeg ze meisjes van een refoschool die eindexamen deden. Ook al deden ze vwo, ze kozen opvallend vaak voor hbo. Misschien hadden ze eigenlijk wel liever universiteit gedaan, maar - gaven ze aan - hbo was praktischer. Je was er sneller doorheen, kon na een aantal jaren werken trouwen en kinderen krijgen, bleef dan thuis tot de kinderen naar school waren. Wilde je dan de arbeidsmarkt weer op, dan waren die paar jaren werkervaring weer nuttig. Baars: "De vrouwen uit 2005 heb ik in 2011 en 2019 opnieuw bevraagd. Veel hebben uiteindelijk toch een bij hun vooropleiding passende vervolgopleiding gedaan en ze zijn blijven werken, ook na de komst van kinderen. In 2011 bleek al dat ook eindexamenkandidaten vwo op reformatorische scholen meestal voor een wetenschappelijke vervolgopleiding kozen."

De refozuil brokkelt van binnenuit af

Met docente Nederlands Nelianne van Schaik begint het idee voor de documentaire over refofeminisme eigenlijk. Van Schaik - nog altijd werkzaam op het Calvijn College - stuurde Koster een berichtje op LinkedIn. Dat ze het zo leuk vond om te zien dat oud-leerlingen aan de weg timmeren. Dat ze zelf altijd probeerde, in haar lessen, meiden te stimuleren om te kiezen voor wat ze echt graag willen.

De refozuil brokkelt af, van binnenuit, concludeert Van Schaik. Feministische refomeiden staan voor nieuwe uitdagingen en dilemma's. Hoe doe je dat: een goede moeder zijn én een carrière najagen? Als vrouw een gelijkwaardige positie claimen, zonder in conflict te komen met de mannenbroeders die hun traditionele posities verdedigen? Nieuwe wegen verkennen en toch trouw blijven aan een geloofsgemeenschap die 'van kaft tot kaft' het Bijbelwoord volgt?

De reformatorische gezindte beleeft zijn eerste feministische golf. De reformatorische gezindte beleeft zijn eerste feministische golf. Foto: Aafke Bouman

Stille revolutie in gemeenteraden

Refofeminisme blijkt als term onbekend te zijn, ontdekte Koster. De vrouwen die voorop gaan in deze eerste reformatorische feministische golf, begaan ongebaande wegen. Een belangrijk onderscheid met het 'wereldse feminisme': refofeminisme is niet activistisch. Meer gelijkheid, zonder daarvoor op de barricaden te staan, dat is wat ze willen. De stille revolutie tekent zich ook in gemeenteraden af. In Dordrecht werd dit jaar Kosters oud-klasgenote, de van oorsprong Zeeuwse econome Eline Nieuwland, tot raadslid benoemd. Ze is - na het Vlissingse raadslid Lilian Janse en de Zierikzeese wethouder Paula Schot - de derde SGP-politica die op de voorgrond treedt.

De reacties op de podcast zijn overwegend positief. Al was er ook een dominee die in de kerk refereerde aan het boek Openbaringen en haar podcast zag als een teken dat het einde der tijden nabij is. Ook Nelianne van Schaik, die op het Calvijn toch wel degelijk op de barricaden staat, kreeg veel positieve reacties. Koster: "Mensen vinden het herkenbaar. Ze zijn blij dat er iets beweegt, dat het gesprek op gang komt." Of, zoals José Baars zegt: "De geest is uit de fles, en probeer hem er dan maar weer eens in terug te krijgen."

Marjolein Koster is als freelance journalist gespecialiseerd in de westelijke Balkan. Momenteel verblijft zij in Mostar (Bosnië en Herzegovina). Zie voor meer informatie www.marjoleinkoster.nl