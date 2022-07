Schipholmedewerkers schetsen een onheilspellend beeld voor deze zomer. Hoewel de luchthaven vanaf donderdag vluchten schrapt, blijft het personeel beducht voor lange wachtrijen en vertragingen. Driekwart van de medewerkers maakt zich zorgen over de eigen veiligheid.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant.

Dat blijkt uit een peiling van vakbond FNV onder 664 luchthavenmedewerkers. De vakbond vroeg medewerkers welke knelpunten zij voorzien. Een zeer ruime meerderheid verwacht een hevige werkdruk (95 procent) en een hoog ziekteverzuim (83 procent). Dat zal leiden tot lange wachtrijen voor passagiers en vertraagde vluchten, zeggen 4 op de 5 medewerkers. 66 procent voorziet dat bagage achterblijft of op een verkeerd vliegtuig wordt ingeladen.

Een groot personeelstekort, vooral onder beveiligers, plaagt de luchthaven al twee maanden. Het leidt tot lange wachtrijen en soms tot annuleringen. Om erger te voorkomen, zoekt Schiphol naar allerhande manieren om de chaos te bezweren. Met een tijdelijk hogere loon probeert het de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken.

De luchthaven werft bovendien zzp'ers om op korte termijn de gaten bij de beveiliging te dichten. Ook zet Schiphol op sommige plekken medewerkers in zonder beveiligingsdiploma. Dat stuit veel luchthavenmedewerkers tegen de borst. 73 procent van de respondenten ziet onvoldoende opgeleid personeel op Schiphol. 42 procent van hen ziet een onverantwoord inzet van stagiaires.

Vrees voor agressieve passagiers

Opvallend is dat 72 procent van het personeel zich zorgen maakt voor de eigen veiligheid. Die angst is het hoogst onder luchthavenmedewerkers die passagiers inchecken, boarden of omboeken. Eén respondent voelt zich werken in een "ongekend stressvolle en vaak niet veilige, agressieve, onwerkbare situatie".

De vakbond waarschuwt dat als het niet rustiger wordt, de luchthaven nog drastischer in moet grijpen. FNV-campagneleider Joost van Doesburg: "Als je dit voortzet, woon je de mensen echt uit. Dan loopt het ziekteverzuim steeds sneller op en krijg je een sneeuwbaleffect. Er is nog maar één knop waar we nu aan kunnen draaien: het aantal reizigers. Als het een chaos blijft, moet Schiphol deze zomer nog meer vluchten schrappen."

Er vallen wat de FNV betreft geen stakingen te verwachten. "Dit is geen actiedreigement, maar een dringend beroep. Namens de werknemers vragen we Schiphol: zorg dat de werkdruk in de hand blijft. Je kunt geen olympische prestatie van ze verwachten."

Volgens Schiphol is het schrappen van nog meer vluchten echter nog niet aan de orde. Een woordvoerder zegt dat de luchthaven de capaciteit "voor juli en augustus reeds in lijn heeft gebracht met de personele capaciteit op de luchthaven. Die maatregel is net van kracht."