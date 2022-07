Het is slecht gesteld met onze ogen, vooral met die van kinderen. De grote boosdoener: beeldschermen. De twaalfjarige Risto Viskil weet alles van de ongemakken die bij myopie, oftewel bijziendheid, komen kijken.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Niet te dichtbij de tv zitten, want dan krijg je vierkante ogen". Wie heeft deze uitspraak niet gehoord als kind? Waar het toen vooral klonk als bangmakerij, blijkt 'dichtbij kijken' wel degelijk risico's met zich mee te brengen. De oogkwaliteit van Nederlandse kinderen gaat rap achteruit en beeldschermen spelen daar een grote rol in.

Myopie is een oogziekte die zowel erfelijk kan zijn als het gevolg van teveel focussen op dingen dichtbij, zoals een tablet, laptop of telefoon. Risto uit Rosmalen heeft pech dat hij de slechte ogen van zijn ouders heeft geërfd. Als jonge myopie-patiënt nam hij op zijn achtste deel aan het onderzoek van oogartsen in het Erasmus MC.

"Ik zat op sterkte -4,5, bijna -5. Door oogdruppels die ik hier heb gekregen is dat nu iets beter geworden", legt de jonge tiener uit. Zijn slechte ogen hebben een grote invloed op zijn dagelijks leven. "Tijdens het judoën draag ik geen bril, maar dan kan ik soms niet eens zien wie mijn tegenstander is. En als ik mijn lenzen indoe, dan kan ik weer niet goed lezen."

Oogafwijking kan leiden tot blindheid

De ouders van Risto, Pascal en Marieke, hebben beiden slechte ogen. Toen ze bij Risto als peuter merkten dat hij bang was tijdens het klimmen, schrok van voorbijkomende fietsers en struikelde over afstapjes, wisten ze meteen dat het aan zijn ogen lag. Myopie, was de diagnose, een oogafwijking die op de lange termijn kan leiden tot blindheid.

Onderzoeker aan het Erasmus MC en oogarts Caroline Klaver doet al vijftien jaar intensief onderzoek naar myopie en uit haar bevindingen blijkt onder andere dat buitenlicht een positief effect heeft op het afremmen van bijziendheid. "Door de jaren heen hebben we myopie en de gevolgen daarvan steeds verder zien toenemen. Vroeger gingen kinderen knikkeren, touwtjespringen en verstoppertje spelen, nu zitten ze vaak en lang achter een scherm."

De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat in 2055 het aantal slechtzienden in Europa verdrievoudigd zal zijn. Het Oogfonds voorspelt dat Nederland in hetzelfde jaar 140.000 tot 210.000 slechtzienden zal tellen en 53.000 tot 78.000 blinden als gevolg van myopie. Woensdag mocht Risto Viskil in het Erasmus MC met niemand minder dan koningin Máxima de campagne van het Oogfonds 'Knikker myopie de wereld uit' lanceren.

'Niet streng genoeg'

De ouders van Risto zijn zich zeer bewust van de risico's van intensief beeldschermgebruik. "Mijn ouders zijn er best streng in. Een vriend van me mag bijvoorbeeld veel meer achter zijn laptop." Moeder Marieke lacht. "Eigenlijk vinden we onszelf niet streng genoeg, maar we snappen ook dat er een sociaal aspect in zit: je wilt whatsappen met je vrienden of ze ontmoeten tijdens het online gamen. En op school wordt steeds meer met tablets en laptops gewerkt. Ik denk dat dit gezondheidsargument daar nauwelijks leeft."

Na de lancering ging koningin Máxima ook in gesprek met Risto, zijn ouders en andere gezinnen. "Dat was wel spannend. Het is toch de koningin", aldus Risto. "Gelukkig nam ze de leiding, dus dat was heel fijn. En ze was heel aardig."

Advies van oogartsen

Tijdens de lancering van de campagne geven de oogartsen een advies mee: na 20 minuten focussen op iets dichtbij, kijk je vervolgens 20 seconden naar iets ver weg. "Ik probeer dat met mezelf af te spreken als ik ga gamen met een vriendje", vertelt Risto. "Maar ja, als we in een spannende situatie zitten, dan doe je dat natuurlijk niet. Je moet het maar eens proberen: het is makkelijker gezegd dan gedaan."