De iconische bultrugwalvis duikt steeds vaker op in Nederlandse wateren. Deze week werd er een levenloos op het strand gevonden. Wetenschappers spoedden zich woensdag naar Harlingen voor sectie. Missie: de doodsoorzaak vaststellen voordat al het bewijs is weggerot.

De bultrugwalvis op de kade in Harlingen kleurt als het beton: lichtgrijs in het zeelicht van de haven. Rond het dier, dat op zijn rug in een betonnen spoelbak ligt, lopen een stuk of twintig onderzoekers in gekleurde jassen en plastic overalls. De donkerblauwe (met een rood petje) zijn van de Universiteit Utrecht, de donkergroene met een groot wit logo van museum Naturalis. Er wordt gesleept met grote spekhaken, iemand scherpt slagersmessen met een aanzetstaal, en dan wordt er een eerste incisie gemaakt, dwars over de romp van het dier. Een golf dode walvislucht stroomt over het haventerrein.

De bultrug hier op de kade werd in de laatste week van mei voor het eerst gezien voor de Nederlandse kust. Na die eerste waarneming werd het dier, een jong vrouwtje van ongeveer zeven meter lang, onder meer gezien bij de Belgische kust, in de Westerschelde, bij Westkapelle (Walcheren) en, voor het laatst, op 23 juni in het Marsdiep, tussen Den Helder en Texel.

Dinsdagochtend werd het dier dood gevonden door een defensiemedewerker op oefenterrein De Vliehors, aan de westkant van Vlieland. Het onderzoek in de haven van Harlingen moet meer informatie opleveren over de doodsoorzaak en, meer algemeen, over de toestand van bultrugwalvissen in de Noordzee.

De bultrug ging in een container per schip naar Harlingen

Het onderzoek aan de gestrande bultrug gebeurt in Harlingen omdat op De Vliehors vandaag schietoefeningen worden gehouden, vertelt Lonneke IJsseldijk, zeezoogdieronderzoeker van de Universiteit Utrecht. "Vanaf het moment dat een aangespoelde walvis wordt gevonden, heb je haast", legt ze uit. Door het rottingsproces, dat zelfs bij het relatief koele zomerweer nog vrij snel verloopt, gaan mogelijke aanwijzingen over de doodsoorzaak van het dier verloren.

"Daarom is het dier gisteren vanaf Vlieland hier naartoe gebracht", zegt IJsseldijk. De bultrug ("Op basis van de lengte denk ik dat-ie al gauw vierduizend kilo weegt.") is met een shovel in een open container geladen, en daarna per schip naar de Nieuwe Vissershaven van Harlingen gevaren.

Aangespoelde bultruggen zijn zeldzaam aan de Nederlandse kust. In een groot overzicht gemaakt door Naturalis, staan acht walvisstrandingen sinds het jaar 1255. Opvallend: al die meldingen dateren van na het jaar 2000. De verklaring daarvoor is eenvoudig: de bultrug is door de jacht tot op het randje van uitsterven gebracht. Sinds 1963 zijn de dieren officieel beschermd en neemt hun aantal gestaag toe. "De Noordzee is een soort overloopgebied voor de populatie in de noordelijke Atlantische Oceaan. Als daar meer walvissen zijn, dan zie je hier uiteindelijk ook meer dieren", zegt IJsseldijk.

De maaginhoud geeft aanwijzingen voor het walvisdieet: sprot en haring

De bultrug kan in tegenstelling tot grotere soortgenoten als de potvis en de blauwe vinvis goed overleven in het ondiepe water van de Noordzee, vertelt haar collega Mardik Leopold van Wageningen Marine Research. Leopold is naar Harlingen gekomen voor de maag- en darminhoud van de walvis. Als je de maaginhoud of de walvispoep aanlengt met water en daarna door een fijne zeef spoelt, blijven de minuscule gehoorbeentjes van prooivissen achter. Die zogenoemde otolieten zijn per vissoort uniek, waardoor ze een goede aanwijzing zijn voor het walvisdieet.

"Ik verwacht dat dit dier vooral sprot en jonge haring op heeft", zegt Leopold. Een paar kilometer uit de kust, op ongeveer 10 meter diep zwemmen grote wolken sprot waarvan een bultrug prima kan bestaan, legt hij uit.

Intussen hebben de onderzoekers de bultrug bijna helemaal open liggen. Als je de containers, de blauw geverfde pallets en de havenattributen wegdenkt, lijkt het werk nog het meest op een tafereel van een schoolplaat of een 17de-eeuws schilderij over de walvisvaart. Terwijl vier onderzoekers met lange spekhaken de opengelegde walvishuid naar achter trekken, snijden er twee door de blubber om bij de organen en botten te komen.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht meten de dode bultrug op. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht meten de dode bultrug op. Foto: Guus Dubbelman

Van de bultrug worden monster genomen voor nader onderzoek

Na ongeveer twee uur werk ligt de bultrug in onderdelen verspreid in de betonnen bak. Rechts, afgedekt onder een laag doorzichtig plastic, liggen de botten, die later naar Naturalis gaan. Daarachter staat een grijze plastic bak van ongeveer een kubieke meter, met daarin de maag plus maaginhoud.

Links ligt een sortering weefsels, organen en blubber, waarvan op een statafel in de zon zorgvuldig monsters worden gesneden. De monsters - van onder meer longen, lever, hart, binnenoor en de zogeheten meloen (het akoestisch orgaan waarmee de dieren onder water oriënteren) - gaan naar Utrecht, waar IJsseldijk en haar collega's ze onderzoeken op mogelijke infectieziektes.

Even later zitten IJsseldijk en Leopold samen in de kantine van de eigenaar van het terrein. Ze bespreken hoe lang het bultrugvrouwtje overleden was toen het aanspoelde op De Vliehors. Aanvankelijk werd aangenomen dat de walvis ongeveer een dag dood was. Op basis van de toestand van weefsel en organen denken ze inmiddels dat het aanzienlijk langer is dan dat. Leopold vermoedt een week - IJsseldijk houdt het op 'een paar dagen'.

De onderzoekers zijn terughoudend met het nu al aanwijzen van een doodsoorzaak, maar IJsseldijk wijst er wel op dat het dier in de loop van de maand juni steeds magerder leek te worden. "En heb je de witte spikkeltjes op de huid gezien? Dat zijn walvisluizen - parasieten die vreselijke jeuk veroorzaken. Ik denk dat dit dier mogelijk al verzwakt was."

Buiten, met in zijn linkerhand een diepvrieszak met walvispoep, kijkt Leopold naar het werk van zijn collega-onderzoekers. "Wij mensen hebben sterk de neiging om allerlei eigenschappen toe te schrijven aan zo'n walvis. Bultruggen springen op een prachtige manier met hun voorlichaam uit het water. Dan zeggen we: "Oh kijk eens, hij speelt zo leuk", maar in werkelijkheid doet ie dat dus tegen de jeuk van de walvisluizen."