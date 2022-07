Zo'n 70.000 diabetespatiënten dreigen hun huidige medicatie kwijt te raken of te moeten bijbetalen als de maximumprijs van het geneesmiddel omlaag moet. De patiëntenvereniging en apothekers maken zich zorgen.

Al jaren spuit de 24-jarige Marloes Wessels uit Arnhem elke ochtend haar insuline. "Dit middel geeft vrij geleidelijk insuline af, zonder dat ik te veel schommelingen in mijn bloedsuikers krijg'', zegt Wessels, die zo haar diabetes goed onder controle heeft.

Maar of ze hetzelfde middel volgend jaar nog steeds kan gebruiken, is de vraag. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) moet 140 miljoen euro besparen op geneesmiddelen. Daarom werkt hij aan nieuwe maximale kostenplaatjes voor groepen medicijnen.

Niet rendabel

De Diabetesvereniging Nederland (DVN) vreest dat die ingreep grote gevolgen heeft voor tienduizenden diabetespatiënten. Farmaceut Novo Nordisk stelt namelijk dat hun insuline niet meer rendabel is als de prijs verder moet dalen. "We snappen dat de minister de prijs van geneesmiddelen wil verlagen, maar dat moet niet ten koste gaan van de patiënt'', aldus beleidsmedewerker Heleen Knottnerus van DVN.

Zo'n 70.000 mensen gebruiken de insuline van Novo Nordisk. In de meeste gevallen gaat het om patiënten met diabetes type 1. Zij spuiten één keer per dag de langwerkende insuline van de farmaceut. "Het is een innovatieve insuline waar nog patent op zit. En ja, daardoor is die iets duurder, maar het gaat niet om gekke bedragen'', zegt Knottnerus. Omdat op andere insulines geen patent meer zit, liggen die prijzen lager.

Geen inflatiecorrectie

Als minister Kuipers het nieuwe beleid doorzet, moet de toegestane prijs vanaf volgend jaar omlaag. Daar is Novo Nordisk het niet mee eens. "We rekenen voor dit middel een prijs uit 1998, zonder dat er een inflatiecorrectie is geweest. En bij de introductie hebben we de prijs ook al op verzoek met 40 procent omlaag gedaan'', verklaart Sanne Groenemeijer, directeur van Novo Nordisk in Nederland.

Farmaceut Novo Nordisk is niet van plan de prijs van langwerkende insuline verder te verlagen. 'De prijs is al sinds 1998 niet meer veranderd.' Farmaceut Novo Nordisk is niet van plan de prijs van langwerkende insuline verder te verlagen. 'De prijs is al sinds 1998 niet meer veranderd.' Foto: Koen Verheijden

Volgens de farmaceut wil Nederland straks het minste betalen van alle Europese landen. Groenemeijer: "Dat betekent dat wij straks geen innovaties meer in Nederland op de markt kunnen brengen. Nieuwe middelen zijn nu eenmaal duurder dan producten die uit patent zijn. Ik vraag me af of de politiek zich daarvan bewust is.''

Maar als Novo Nordisk de prijs niet verlaagt, komt de rekening bij de diabetespatiënten. Als zij de huidige insuline willen behouden, moeten ze 250 euro per jaar zelf gaan betalen. Dat komt boven op het bestaande eigen risico. "Dat is zeker voor mensen met een laag inkomen echt een probleem'', zegt Knottnerus. "Willen ze niet opdraaien voor die kosten, dan moeten patiënten overstappen op een andere insuline. "Dat wordt dan makkelijk gezegd, maar het leidt altijd tot problemen. Diabetes is een vervelende ziekte en de insuline is van levensbelang.''

Daar kan patiënt Wessels over meepraten. "Het duurt soms maanden voordat je lichaam weer goed is ingesteld op de medicijnen. En dan kun je je echt beroerd voelen, hoor.'' Tegelijkertijd vindt ze 250 euro extra veel geld. "Diabetes is al een dure ziekte. Ik ben elk jaar mijn eigen risico kwijt, moet me bijvoorbeeld voor een rijbewijs laten herkeuren. Ik geef mijn geld ook liever ergens anders aan uit.''

Meer werk

Marloes Wessels heeft diabetes type I en gebruikt al jaren een langwerkende insuline. Ze hoopt niet te hoeven overstappen op een ander middel, omdat dat niet eenvoudig is. Marloes Wessels heeft diabetes type I en gebruikt al jaren een langwerkende insuline. Ze hoopt niet te hoeven overstappen op een ander middel, omdat dat niet eenvoudig is. Foto: Koen Verheijden

Bovendien is het de vraag hoeveel de aanpassing écht gaat opleveren. De DVN verwacht dat meer patiënten bij de huisarts aankloppen en apothekers krijgen meer werk omdat ze nieuwe medicijnen moeten zoeken.



Dat is niet de enige reden waarom ook de apothekers niet blij zijn met het nieuwe beleid. Zij worstelen nu al met grote medicijntekorten. "Als er één merk insuline wegvalt, heb je er nog twee over. Dat baart me zorgen, want als er dan iets misgaat met de productie blijft er maar één over", zegt Annemieke Horikx, apotheker bij het Geneesmiddel Informatie Centrum van apothekersvereniging KNMP.



Ook zij betwijfelt of de insuline nu echt zo duur is. "Ik snap dat we niet de hoofdprijs willen betalen, maar die medicijnen moeten wél gemaakt worden. Het vervoer vanuit China wordt duurder, milieuregels veranderen. Dat heeft allemaal gevolgen voor de prijs. Ontstaan de medicijntekorten niet omdat we voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten?''

Goedkopere geneesmiddelen

Het kabinet stelt echter dat de vergoedingslimieten voor geneesmiddelen 'al jarenlang onnodig hoog ' zijn en dat vergelijkbare geneesmiddelen goedkoper zijn. Minister Kuipers roept fabrikanten op om de prijzen wél te verlagen, zodat patiënten niet hoeven bij te betalen. "De minister van VWS vindt het, in het kader van de financiële houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg, onwenselijk om meer te betalen voor geneesmiddelen die hetzelfde doen'', laat Kuipers via zijn woordvoerder weten.

Als ze tóch moeten bijbetalen, zijn er regelingen via gemeenten of kunnen patiënten overstappen op andere middelen. "Het is daarbij ook aan artsen en apothekers om te zorgen voor goede begeleiding van een dergelijke wissel. De patiënt hoeft dat niet alleen te doen'', aldus de woordvoerder.

Volgens de minister is de vrees dat Nederland onaantrekkelijk wordt voor innovatieve geneesmiddelen 'ongegrond'. "We zijn vanuit de zorgverzekering altijd bereid om een goede, eerlijke prijs te betalen voor nieuwe innovatieve geneesmiddelen. Daarin is Nederland ook zeker niet de hekkensluiter in Europa.'' Die medicijnen komen eerst apart in het vergoedingssysteem. "Nieuwe innovatieve geneesmiddelen moeten wel aantoonbaar betere zorg bieden en resulteren in een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Een meerprijs moet natuurlijk wel gerechtvaardigd zijn.''

In de Tweede Kamer gaat het debat over de prijs van geneesmiddelen vandaag verder.