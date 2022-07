Voor de ruim 150.000 vrouwen en meisjes die elk weekend zelf op het voetbalveld staan, zijn de Leeuwinnen nog altijd hun ultieme voorbeeld. Drie amateurs -vóór de start van het EK in Engeland op woensdag - over hun persoonlijke favoriet.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Ik ben, net als Sherida, een harde werker'

Voedingsconsulent Cara van den Rijken (34), centrale verdediger Vrouwen 1 RKVV Wilhelmina, Den Bosch



"We zijn met ons team in 2017, dat ene jaar dat Oranje in eigen land het EK won, naar best veel wedstrijden geweest, maar een tripje naar Engeland? Dat zit er helaas niet in. We gaan als team binnenkort al naar Gent, dus nog een reis werd een beetje te veel. Ik zal het op tv moeten volgen en voor mij geldt wat waarschijnlijk voor veel Nederlanders geldt: naarmate de Leeuwinnen verder komen, word ik steeds enthousiaster. Dan zal ik ook wel een dagje vrij nemen om een wedstrijd in de kroeg te kijken. Ik let vooral op middenvelder Sherida Spitse. Ze is al vaak door de pers afgeschreven, maar nog steeds een van de prominente spelers: een harde werker en een belangrijke coach voor de anderen."

Cara van den Rijken, centrale verdediger Vrouwen 1 RKVV Wilhelmina, Den Bosch. Cara van den Rijken, centrale verdediger Vrouwen 1 RKVV Wilhelmina, Den Bosch. Foto: Koen Verheijden

"Of ik me een beetje met haar identificeer? Nou ja, ik kom, qua voetbal, natuurlijk niet bij haar in de buurt, maar ook ik moet het van mijn harde werk en coaching hebben. Ik doe elk jaar zo mijn best dat de coach niet om me heen kan. En, ja, ook ik ben één van de oudsten, mijn jongste teamgenoot is nog maar 18. Ik ben zelf pas op mijn 23ste begonnen; heb er als tiener wel over gedacht maar toen was voetbal nog best ongebruikelijk voor een meisje. Dat is veranderd. We hebben bij onze club nu voor elke jaargang een meisjesteam en een van onze oud-leden, Marjolijn van den Bighelaar, speelt zelfs bij Ajax.''

'Ik wil net zo dribbelen als Martens'

Scholier Lieke van Kempen (18), aanvaller MO17-1, RKHVV, Huissen (Gelderland)



"Ik volg het vrouwenvoetbal vooral tijdens toernooien als het WK of zoals nu, het EK in Engeland. Op andere momenten is het moeilijk om vrouwenvoetbal op tv of apps te vinden. Neem Everton, de Engelse club waar ik al van jongs af aan fan van ben, in eerste instantie vooral omdat ik het shirt zo mooi vond, nu natuurlijk voor het spel. Everton heeft een vrouwenselectie die aan de Premier League en Super League meedoet maar waar je de wedstrijden kan vinden? Geen idee. Qua EK: ik ga ervan uit dat Oranje echt wel een kans maakt om te winnen. Het is en blijft een sterk team, met veel topspelers."

Lieke van Kempen (18), aanvaller MO17-1 Lieke van Kempen (18), aanvaller MO17-1 Foto: Koen Verheijden

"Mijn favoriet is mijn naamgenoot Lieke Martens, een echte doorzetter en geweldige dribbelaar. Ja, die kwaliteiten zou ik ook wel willen hebben. Mijn sterkste punt: scoren. Ik heb er best wat ingelegd, afgelopen jaar. Mijn mooiste? Het winnende doelpunt, in de laatste minuten bij een 1-1-stand tegen VDZ uit Arnhem. Randje zestien, zó over de keeper heen. Met links, want ik ben een linkspoot. Natuurlijk droomde ik er vroeger van om net als Lieke prof te worden maar dat zit er, denk ik, niet meer in. Ik word weleens opgeroepen voor Vrouwen 1 maar zit dan vooral op de bank, maar goed, wie weet: volgend jaar? Mijn zusje en ik voetballen allebei, mijn broer kijkt liever voetbal. Vitesse. Meiden die voetballen: ik vind het helemaal niet bijzonder en anderen van mijn leeftijd vinden het volgens mij ook volstrekt normaal.''

'Ik verwacht nog altijd veel van Miedema'

Online marketeer Emma Haasnoot (29), linkshalf Vrouwen 1 SVC08, Wassenaar (Zuid-Holland)



"Mijn moeder kijkt nooit naar de Leeuwinnen. Die vindt ze, in vergelijking met de mannen, gewoon te slecht maar ik vind het flauw om het ene tegen het andere af te zetten. Vrouwenvoetbal loopt nu eenmaal een stuk achter maar je ziet wel dat het beter en beter wordt: er is steeds meer individuele kwaliteit. Ik probeer tijdens zo'n toernooi alles te kijken, ben sowieso een voetbalfreak, dus als het kan stem ik ook op de wedstrijden van andere landen af. Omdat het een EK is, ga ik zo'n land als de VS wel missen. Die liggen in veel opzichten nog wel voor op de Europese teams."

Emma Haasnoot houdt een bal hoog op het strand van Scheveningen Emma Haasnoot houdt een bal hoog op het strand van Scheveningen Foto: Pim Ras Fotografie

"Of de Leeuwinnen ver komen? Ik hóóp het, want het is altijd zo leuk als het hele land mee gaat leven. Dat zag je ook in 2019, tijdens het WK in Frankrijk. In het begin kregen de vrouwen weinig aandacht, maar toen ze eenmaal in de finale stonden, trokken we met z'n allen een oranje shirt aan. Eerlijk gezegd twijfel ik of ze dit keer een prijs pakken. Ze hebben onlangs 5-1 van Engeland verloren, een afslachting, en ik vraag me af of ze nog wel zo top zijn. Zijn sommige spelers niet te oud, inmiddels? Was het niet beter geweest als we niet wat meer jong talent hadden aangeboord? Ik verwacht nog wel veel van Vivianne Miedema; een soort stille kracht die je soms nauwelijks bezig ziet en dan, op cruciale momenten, er toch een doelpunt inprikt.''