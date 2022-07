De Tour reed dinsdag van Duinkerke naar Calais om het gebied heen waar ruim duizend migranten nog steeds in tentenkampen verblijven. 'Het zou goed zijn als de Tour de tentenkampen zou filmen. Maar dat doen ze natuurlijk niet.'

Het podium aan zee in Duinkerke is de perfecte plek om het peloton van de Tour de France dinsdag voor te stellen. Het is er warm, er is veel muziek, mensen eten en drinken. De reclamekaravaan gooit speelgoed en snoep. De Tour straalt in alles grandeur uit, als een groots en swingend festival.

Maar niet veel verderop, op een stuk land tussen een spoorlijn en een tweebaansweg in Groot-Sinten, is het verre van feest. Op de rails lopen tientallen jonge mannen, sommigen met een volle boodschappenkar. Lege karren staan overal langs de weg. Dit is het leven van de migranten die er verblijven. Zij willen diezelfde zee over, richting Engeland.

De Tour reed dinsdag in oostelijke richting Duinkerke uit en eindigde na een omweg door het binnenland in het westen van Calais. In het gebied precies daartussenin leven nog ruim duizend ongedocumenteerde mensen op diverse plekken, vertelt Pierre Roques van hulporganisatie l'Auberge des migrants. In november vonden 27 migranten de dood toen hun opblaasboot lek ging tijdens een poging Engeland te bereiken. Het was de grootste bekende ramp op de zeestraat tussen Frankrijk en het beloofde land Engeland. Roques: "En ook dit jaar zijn weer mensen overleden. De situatie is hier nooit veranderd, nadat de 'jungle' zeven jaar geleden werd ontruimd."

'Het gaat alleen om de mooie plaatjes'

Roques vindt het onbegrijpelijk dat de Tour, 'zo'n groot evenement' dat hele gebied niet aandoet. "Of ik denk dat het expres is? Waarschijnlijk. Maar het is duidelijk dat het alleen gaat om de mooie plaatjes van onze kust, ansichtkaartplaatjes. De regio ertussenin wordt compleet genegeerd. Compleet. Die filmen ze natuurlijk niet."

Met geen woord rept de Tour de France via de officiële kanalen over het probleem dat zich al jaren afspeelt in het gebied tussen Duinkerke en Calais. Het ongemakkelijke blijft buiten beeld. Alleen in Calais zelf probeerden enkele demonstranten met grote vlaggen aandacht te vragen voor het lot van de migranten.

Een keuken in een vrachtwagen

Het spoor van boodschappenwagens leidt tot een klein tentenkamp, verscholen in een van de havens. Vooral mannen leven hier, in dit geval enkele tientallen, onder blauwe zeilen die als tentdoek dienen. Een grote blauwe Decathlon-tent is het grootste verblijf. In een gele vrachtwagen is een keuken gemaakt. Op het treinspoor wordt gebeden. Een fiets is niet te zien.

De bewoners hebben geen papieren en geen toekomst, behalve misschien het idee om in een vrachtwagen of in een bootje het kanaal over te steken. De sfeer is er berustend, en wantrouwig. De politie jaagt ze op. In mei werd voorlopig voor het laatst een groot kamp ontruimd. Met geweld. Bij de breedste opgang staat een uitgebrande auto. Het is een poging de migranten te ontmoedigen. Het Rode Kruis is aanwezig om medische hulp te verlenen.

De Tour de France is in het kamp een onbekend evenement, aldus twee bewoners, die zeggen dat ze Koerden zijn en al enkele maanden in de omgeving leven. Fietsers zien ze wel regelmatig. Zeker dinsdag komen er veel voorbij. Het zijn fans van de Tour, die van start naar finish rijden.

'Mensen moeten zien wat er gebeurt'

Wat zou dit sportevenement kunnen doen? Roques: "In ieder geval beelden laten zien van de kampementen. Er is namelijk een oplossing: de politiek moet een andere keuze maken. Er verandert weinig. Daarom moeten mensen zien wat er gebeurt. Maar dat is volgens mij uitgesloten."

Later op de middag worden aan de finish in Calais gele en rood-witte bollenpetten uitgedeeld en schalt de muziek weer door de speakers. Wout van Aert komt juichend over de finish. Hij ziet niet dat er zeven demonstranten staan, met witte T-shirts met daarop diverse aanklachten tegen het beleid ten aanzien van migranten. Van Aert is niet de enige. Niemand gunt de zeven een blik. De Tour is van de ene naar de andere stad getrokken. De migranten hadden geen idee. De twee werelden leefden ook dinsdag langs elkaar heen.