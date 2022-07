Op Eindhoven Airport zijn 32 Tsjechische werkstudenten ingevlogen, als antwoord op het personeelstekort bij de bagageafhandeling. Na een training van enkele weken gaan ze drie maanden aan de slag.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"De nood is hoog. Dat kon je ook vandaag weer zien aan de lange wachtrijen voor de terminal", vertelt Johan Ribberink van Summa & Bedrijf Luchtvaartdienstverlening. Dit onderdeel van Summa College verzorgt in opdracht van bagageafhandelaar Viggo de training aan de studenten.

De komende week groeit hun aantal tot 45. "Het zijn studenten die werken om hun studie te kunnen bekostigen. En hier kunnen ze net wat meer verdienen dan in eigen land."

Drie maanden in hotel

De jongeren verblijven drie maanden lang in een hotel op Eindhoven Airport. Summa Bedrijf leert hen hen hoe ze veilig op het platform kunnen werken, bij het vervoer van de bagage en het in- en uitladen daarvan. Ribberink: "Waar moet je op letten om geen schade te veroorzaken aan de vliegtuigen en: waar moet je op letten voor je eigen veiligheid."

Nog maar drie weken geleden werd Summa door Viggo benaderd met het verzoek. "Het was even snel schakelen", zegt Ribberink. "Niet meteen alle problemen zijn hiermee dan opgelost. Maar het brengt in elk geval wat verlichting."