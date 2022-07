In 2030, veel eerder dan verwacht, passeert Amsterdam de grens van 1 miljoen inwoners - mits er genoeg woonruimte bij komt. Het aandeel gezinnen neemt verder af, waar dat van expats en internationale studenten juist groeit. Het stadsbestuur zal zich moeten beraden op de vraag voor wie de stad is.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Amsterdam telde vorig jaar 873.300 inwoners, maar zal er in 2035 1.049.200 hebben, blijkt uit de driejaarlijkse Regionale Bevolkings- en Huishoudensprognose 2022-2050 van statistiekbureau CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De eenmiljoengrens wordt in 2030 geslecht. Dat is opvallend, omdat dezelfde bureaus drie jaar geleden nog verwachtten dat dit pas in 2035 zou gebeuren. Dat Weesp met zijn 20.000 inwoners begin dit jaar bestuurlijk met Amsterdam fuseerde, is niet in de cijfers meegenomen.

Aantrekkingskracht

Hoewel de stad met een relatief jonge bevolking een geboorte-overschot zal hebben - er worden dan meer mensen geboren dan er overlijden - draagt met name de verwachte immigratie bij aan de versnelde groei, want Amsterdam is en blijft een migratiestad. Verwacht wordt dat het aantal asielmigranten zal groeien, maar het zullen vooral internationale studenten en jonge expats zijn waardoor het inwonertal groeit. De stad werkt als een magneet op deze groepen.

De groei van het aantal expats dwingt het college opnieuw de vraag te beantwoorden voor wie de stad is. Expats zorgen onmiskenbaar voor bedrijvigheid en in het huidige coalitieakkoord staat bijvoorbeeld dat Amsterdam zich 'blijft verstevigen als internationale handels- en start-upstad'. Tegelijkertijd benadrukken voornamelijk coalitiepartijen PvdA en GroenLinks geregeld dat de stad ook als een thuis moet voelen voor de mensen die er al jaren wonen.

Aanhoudende uittocht

Dat 'thuisgevoel' is een grote uitdaging voor een stad met een snel veranderende bevolkingssamenstelling. In mei van dit jaar kwamen er bijvoorbeeld 6736 mensen in de stad wonen, van wie er 3693 uit het buitenland kwamen. Tegelijkertijd vertrokken iets meer dan 5000 mensen uit de stad, van wie bijna 80 procent naar een andere gemeente in Nederland vertrok.

Deze trek uit de stad zet volgens de prognose de komende jaren onverminderd door. Daarbij gaat het voornamelijk om gezinnen die zich in omliggende gemeenten zoals Ouder-Amstel en Diemen of oude groeikernen als Purmerend vestigen. En dat terwijl gezinnen volgens de gemeente van groot belang zijn om de stad aantrekkelijk en toegankelijk te houden.

Veel alleenstaanden

Door individualisering en vergrijzing wordt Amsterdam steeds meer een stad van alleenstaanden. Waar dertig jaar geleden gemiddeld 2,3 personen een huishouden met elkaar deelden, bestaat nu meer dan de helft van de Amsterdamse huishoudens uit mensen die alleen wonen. Hun aantal zal de komende jaren met 80.000 groeien tot 550.000.

De verwachte bevolkingsgroei, gecombineerd met een groeiend aantal huishoudens, zorgt voor een nog grotere druk op de overspannen Amsterdamse woningmarkt. De komende jaren heeft de gemeente de ambitie 7500 woningen per jaar te bouwen, maar vorige week zei wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) al dat de bouwambitie de komende jaren 'vaker niet dan wel' zal worden gehaald. Hij noemde als redenen de stijgende inflatie, de stijgende bouwkosten en het aanhoudende personeelstekort.

Die onzekerheid rond woningbouw is één van de redenen dat CBS en PBL een slag om de arm houden bij de vandaag gepresenteerde prognoses. Ook economische omstandigheden, klimaatverandering en veranderende woonwensen kunnen het cijfer nog drukken. Tegelijkertijd is het, ook bij tegenwind, 'vrij zeker' dat Amsterdam blijft groeien. De verwachting is dat de bevolkingsgroei na 2035 verder doorzet, maar wel minder snel.