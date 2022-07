Nederland dreigt helemaal vast te lopen. Door de strenge stikstofregels, beperkingen op het stroomnet en langdurige en ingewikkelde procedures zitten steeds meer bedrijven klem. Dat levert nu al miljarden economische schade op. Ondernemers willen daarom graag meedenken over oplossingen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Die hartenkreet slaken de ondernemersorganisaties uit het hele land in een brandbrief aan premier Rutte. "Het is een optelsom van problemen'', zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. "De ondernemers lopen vast met de verduurzaming, er kunnen geen woningen gebouwd worden voor hun werknemers en de vergunningsprocedures duren echt ongelooflijk lang in dit land. Het kan wel zeven tot acht jaar duren.''



In de brief geven de werkgevers honderd voorbeelden van bedrijven die klem zitten door de regelgeving. Zo moest een culturele instelling in Noord-Nederland een voorstelling afgelasten omdat de bezoekers voor extra stikstofuitstoot zouden zorgen. En in Drachten moet een recyclingbedrijf noodgedwongen elektriciteit opwekken met dieselgeneratoren omdat er geen plek is op het stroomnet.

Infrastructuur

Stikstof is een belangrijke spelbreker blijkt. Zo kan de A58 snelweg niet worden aangepakt, evenals de A2 en de A15. Maar ook de Rijnbrug bij Rhenen en het aanpakken van het knooppunt Hoevelaken zijn getroffen. En de provincie Zeeland kan niet door met de bouw van een nieuwe gevangenis. Alleen al aan infrastructuurprojecten ligt er voor drie miljard euro aan werk stil vanwege de stikstofproblematiek, blijkt uit het overzicht van VNO.

Maar het zijn niet alleen de strenge stikstofregels die voor problemen zorgen. Met name in het zuiden van het land spelen capaciteitsproblemen op het stroomnet. In Brabant verwacht 69 procent van de ondernemers binnen een jaar problemen te krijgen omdat het stroomnet vol zit en er geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk zijn. In Limburg heeft een bedrijf daarom al besloten naar het buitenland te verkassen.

Andere bedrijven zien geplande investeringen niet doorgaan. Zo wil bierbrouwerij Dommelsch in Dommelen het hele brouwproces elektrificeren. Maar dat kan niet vanwege capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet. In Harderwijk zit een bedrijf al maanden op een aansluiting op het stroomnet te wachten. Dat capaciteitsgebrek kost nu al zeker honderden arbeidsplaatsen en enkele honderden miljoenen aan misgelopen investeringen, heeft VNO berekend.

Vergunningen

Ondernemers lopen ook vaak aan tegen capaciteitsgebrek bij gemeenten als het om vergunningsaanvragen gaat. Dat speelt onder andere bij bouwplannen en is een van de oorzaken dat er veel te weinig huizen gebouwd worden. Daarnaast zien ondernemers dat er een structureel tekort aan bedrijventerreinen is. Soms komt dat door lokale weerstand, maar gemeenten en provincies hebben ook verkeerde prognoses gebruikt. Ook aan parkeerterreinen voor vrachtwagens is een groot gebrek.



De werkgevers willen snel met de overheid en de netbeheerders om de tafel om de zaak vlot te trekken. "De overheid kan de uitvoeringsproblemen niet alleen oplossen'', ziet Thijssen. "Ondernemers zijn oplossers, die hebben ideeën om deze problemen op te lossen. Maak daar gebruik van. Een ondernemer zegt bijvoorbeeld dat hij helemaal geen aansluiting op het stroomnet nodig heeft. Een kabel naar de buurman is voldoende. Maak dat mogelijk. Er moeten nu echt knopen worden doorgehakt.''