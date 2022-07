Nederland hangt sinds afgelopen vrijdag vol rookmelders waarvan het alarmsignaal een zo hoge frequentie heeft dat ruwweg de helft van de bevolking er finaal doorheen slaapt. Specialisten hebben beleidsmakers al eerder gewaarschuwd dat de melders door velen niet worden gehoord, maar daar werd niet naar geluisterd.

Overheden stellen wel eisen aan de geluidssterkte van rookmelders, maar niet aan de toonhoogte. Een misser van jewelste, zegt audiologisch deskundige René van der Wilk, zeker nu de plicht om op elke etage minstens één rookmelder te hebben per 1 juli van alleen nieuwbouw is uitgebreid naar alle bebouwing. Australisch onderzoek wees in 2009 al uit dat van rookmelders met een hoge frequentie maar 44 procent van de proefpersonen wakker werd, van rookmelders met een lage frequentie 92 procent.

"Daarmee red je dus meer mensenlevens", aldus Van der Wilk. CDA-Europarlementariër Toine Manders is geschokt. Hij kaart de zaak vandaag aan bij Eurocommissaris voor de interne markt Thierry Breton en wil snel maatregelen, 'voordat er doden vallen'.

De bevindingen van Van der Wilk sporen met die van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. Dat noteerde in 2015 in een officieel advies: "De huidige geluidsfrequentie van rookmelders (met een toonhoogte van 3100 herz) is niet optimaal om zoveel mogelijk slapende mensen bij brand te wekken." En dan: "Zo blijkt dat bijna de helft van de jongvolwassenen in diepe slaap, slechthorende volwassenen en bijna alle kinderen (6 tot vijftien jaar) bij de gangbare frequentie niet wakker worden. Het advies aan de wetgever is dan ook om een lagere geluidsfrequentie - bijvoorbeeld 520 herz - te eisen."

Binnenlandse Zaken gaat niet in op de vraag waarom het kabinet het NIPV-advies naast zich neerlegde en waarom het rookmelders verplicht stelt waarvan het alarmsignaal maar de helft van de gebruikers bereikt, terwijl er betere melders verkrijgbaar zijn. Dat kinderen, jongvolwassenen en volwassenen het signaal niet horen 'betekent niet dat het niet zinvol is om de gangbare rookmelders op te hangen', zo meldt het ministerie. Dat verwijst verder naar een Europese productnorm 'die alleen een bovengrens stelt van 3500 herz' . Lidstaten kunnen echter eigen regels opstellen.

De Europese Commissie was gisteren niet in staat te antwoorden op vragen van deze krant.

Herontdekking

De herontdekking dat de gangbare brandmelder één op twee mensen niet wakker maakt, komt van CDA-Europarlementariër Toine Manders. Zijn vrouw stond vorige maand te strijken en hoorde niet dat haar strijkijzer alarm sloeg, naar even later bleek wegens een leeg waterreservoir. Manders: "Ik ben me gaan oriënteren, en ontdekte dat heel veel huishoudelijke en keukenapparatuur - magnetrons, waterkokers, inductie kookplaten - hoge frequentie alarmsignalen heeft. En dat veel vooral oudere mensen die hoge tonen niet horen." Manders stelde daarover afgelopen donderdag schriftelijke vragen. Een dag later kwam hij erachter dat voor rookmelders hetzelfde geldt. "Dat is natuurlijk pas echt levensgevaarlijk. Ik wil dat dit nationaal en Europees snel wordt onderzocht."



Bij de industrie is het frequentieprobleem al veel langer bekend. Wouter Puijk van FireAngel, één van de grotere leveranciers in de Benelux, kan er plastisch over vertellen. "Wij hebben alles in huis. Genoeg exotische apparatuur om ook een stokdove uit zijn bed te knallen. We kunnen zorgen dat er van alles gaat trillen, de rolluiken opengaan, de lampen gaan knipperen." En ja, ook de door het NIPV aanbevolen 520 herz rookmelders kan hij leveren. "Alleen wíl niemand die omdat ze duurder zijn en er een toeter aan hangt ter grootte van een plafondlamp. Als mensen kunnen kiezen tussen een alarm van nog geen twee tientjes en één van 139 euro, dan is wel duidelijk wat ze nemen."

Toprisico

Puijk vindt dat de wetgever meer steken laat vallen. Die ziet nog steeds de keuken als toprisico, maar dat - zegt hij - is al jaren de slaapkamer, waar jong en oud met i-pads en telefoons het bed induiken. Bovendien zijn rookmelders 's nachts het belangrijkst. "Overdag ben je je eigen rookmelder. Ontstaat er dan een klein brandje, dan kun je dat zelf blussen. Maar toch schrijft de overheid, anders dan in diverse Duitse deelstaten, maar één rookmelder per etage voor, meestal op de gang en niet op de slaapkamer."

Van der Wilk: "En dan is ook de slaapkamerdeur nog vaak dicht, tegen tocht of de kat. Onderzoek wijst uit dat mensen vanaf 60 bij een frequentie van 3000 herz al snel 20 decibel gehoorverlies hebben, en dat neemt verder toe met de leeftijd. Met de rookmelder op de gang is het dan of er iemand naast je bed staat te fluisteren." Ook het NIPV, dat onverkort achter zijn advies van 2015 blijft staan, onderstreept het belang van melders in alle leefruimten.