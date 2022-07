Als ze bij Netflix nog op zoek waren naar een crash voor in de leader van seizoen 2022: na Silverstone hebben ze ’m. Een ongekende klapper maakte de Chinees Guanyu Zhou, die in de openingsronde ondersteboven met zijn Alfa Romeo door de grindbak vloog en in een hek klapte. 'Bizarre, ongelofelijke beelden.'

Even is er contact met George Russell en daar gaat de Alfa van Zhou Guanyu. Als een raket wordt hij afgevuurd, stuiterend, om zijn as tuimelend door het Britse grind. Zo schiet hij door de eerste bocht van Silverstone, zo richting publiek dat wegduikt. Hop, zo over de bandenstapel. Met een enorme klap komt de Chinees nog zittend in zijn auto tussen het afgeschreven rubber en de verbogen hekken te hangen.

Het beeld wat van die horrorcrash geschoten wordt, wordt pas na 25 minuten op zender getoond. Vast beleid, want het is zo schokkend dat aanvankelijk geen mens kan geloven dat de Chinese rookie het er heelhuids vanaf heeft gebracht. Zo sprint Russell, betrokken bij het incident, meteen naar de Chinees toe om zelf poolshoogte te nemen, zo bezorgd is de Brit.

Na enige moeite wordt Zhou met auto en al uit zijn benarde situatie getakeld, dan blijkt hij aanspreekbaar en bij bewustzijn. Na een snel bezoek aan de medische ruimte lijkt hij wonderwel zelfs geen noemenswaardige blessures aan het enkeltje bandenstapel en hekken over te houden. "De halo heeft me vandaag gered", schreef Zhou direct na afloop op Twitter. Maar wat was die halo ook alweer?

De halo is de beugel op de cockpit van de Formule 1-auto die het hoofd van de coureur beschermt. Het is gemaakt van titanium en is sterk genoeg om de massa van 15 Formule 1-auto's op te kunnen vangen. Hoewel de halo zeker heeft geholpen, had Zhou de klap echter normaal gesproken ook wel overleefd. Er is namelijk iets anders dat zijn leven hier heeft gered.

Veel belangrijker in deze crash was namelijk de overlevingscel van de auto. Dat is de 'kooi' waar de coureur in zit. Die is gemaakt van kevlar en koolstofvezel. Zeer stevige materialen, twee keer sterker dan staal en toch vijf keer lichter. De kunst zit in de manier waarop die vezellagen in elkaar worden verweven: ze liggen in minstens twaalf lagen over elkaar en behouden genoeg soepelheid om de energie van de klap te absorberen en toch niet kapot gaan.

Het resultaat is een cel die haast niet meer kapot te krijgen is. Zoals in Silverstone te zien was: het was nog perfect intact toen Zhou uit het wrak werd gehaald. Waarschijnlijk is dat de voornaamste reden dat de Chinees nagenoeg ongedeerd uit het ongeluk kwam.

Collega-coureurs die de snelheid en de impact van crashes gewend zijn, kunnen het amper geloven. "Het toont maar weer eens aan hoe ongelofelijk onze auto's qua veiligheid verbeterd zijn'', zegt Max Verstappen. "Zeker met die halo, zonder was Zhou er minder goed aan toe geweest, vrees ik. Wat een bizarre, ongelofelijke beelden.''

Racewinnaar Carlos Sainz dacht aanvankelijk dat de getoonde rode vlag vanwege demonstranten op de baan was, die hij links door het gravel zag lopen tijdens de openingsronde. "Pas in de garage hoorde ik van het ongeluk. Op het podium zag ik de beelden terug en ik was compleet geschokt'', aldus de Spanjaard. "Je moet het de FIA nageven wat ze allemaal doen op het gebied van veiligheid, hoor… In de Formule 2 was het 's morgens ook al raak. Ik vermoed dat die halo vandaag twee levens heeft gered.''