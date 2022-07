Wit is de kleur van Wimbledon, maar niet al het wit is welkom op het tenniswalhalla. Duivenpoep kunnen ze er missen als kiespijn. Gelukkig is daar Rufus de woestijnbuizerd.

Duivenpoep op centercourt; het is de schrik van Wimbledon. De witte viezigheid zou in schril contrast staan tot de illusie van perfectie die het befaamde tennispark nastreeft, met de schitterend onderhouden groene velden en de fraai uitgedoste toeschouwers. De gekozen oplossing is even simpel als elegant: Rufus the Hawk.

Vanuit de lucht waakt de woestijnbuizerd elke ochtend van vijf tot negen uur over Wimbledon - als de poorten nog op slot zitten en het park er nog verlaten bij ligt. Het is voldoende om de duiven de rest van de dag weg te houden. Veertien dagen achter elkaar.

Zonder Rufus the Hawk zou het stikken van de duiven op Wimbledon. De vogels komen af op het graszaad en etensresten van bezoekers, of doen hun behoefte terwijl ze over centercourt vliegen. Ook gebruiken ze de beschutte gleuven van de verschuifbare daken van de twee stadions als broedplaats. "Het park van Wimbledon is als de hemel voor duiven", zegt Wayne Davis, de eigenaar van Rufus. 'Als je een plek zou moeten ontwerpen waar duiven zich thuis zouden voelen, dan zou het er ongeveer zo uitzien.'

Een meter breed

Davis vertelt enthousiast over Rufus the Hawk, terwijl de woestijnbuizerd (Harris's Hawk in het Engels) als een soort standbeeld op zijn linkerarm zit. Hij ziet tien keer beter dan een mens. Af en toe beweegt hij een keer met zijn grote ogen of spreidt hij zijn vleugels om zijn evenwicht te herstellen. Hij is dan bijna een meter breed.

"Rufus valt duiven aan en doodt ze af en toe", zegt Davis. "Als hij ze alleen zou afschrikken, dan worden de duiven niet bang van hem. Ze blijven dan terugkomen, omdat ze hem dan niet als een bedreiging zien."

Dat is nu wel het geval, weet de 59-jarige Davis, die zich het hele jaar door bezighoudt met vogels. Hij heeft er meerdere, maar geeft onomwonden toe dat Rufus zijn kroonjuweel is. Buiten de twee weken van Wimbledon om waakt hij één keer per week over het tennispark in de Londense buitenwijk.

Wimbledon is slechts een van de werkplekken van Rufus. De roofvogel houdt ook de wacht op onder meer Lord's Cricket Ground en Westminster Abbey. Hij was vijftien jaar geleden pas vijftien weken oud toen hij voor het eerst op Wimbledon in actie kwam. Overdag wordt hij vanwege de veiligheid niet ingezet.

Preventief te werk

Door de jaren heen zag Davis het aantal duiven rondom Church Road sterk afnemen, als bewijs van de belangrijke rol die Rufus vervult. 'Nu gaat hij vooral preventief te werk', aldus de eigenaar. Hoeveel duiven de roofvogel dit jaar al te grazen heeft genomen, wil zijn eigenaar niet zeggen.

Davis werd in 1999 benaderd door Wimbledon. Het oudste Grand Slam-toernooi zat met de handen in het haar. De vogelpoep en overlast van de vogels was een groeiend probleem voor het toernooi waar alles tot in de puntjes wordt verzorgd. Had Davis de oplossing voor het meest statige Grand Slam-toernooi?

De eerste jaren patrouilleerde Hamisch boven Wimbledon. Maar in 2007 nam Rufus het stokje over. Hij verwierf al snel een heldenstatus in Engeland. Hij heeft zijn eigen twitter- en Instagram-account en beschikt over een eigen toegangspas voor Wimbledon. Inclusief foto en functieomschrijving: vogelverschrikker.

Gestolen

In 2012 was Rufus plots landelijk nieuws toen hij werd gestolen uit de auto waarin hij tijdens het Grand Slam-toernooi de nachten doorbrengt. Het elektronisch apparaatje waarmee hij normaal gevolgd kan worden, werd door de dieven van zijn lijf gehaald. 'Game, set en gestolen', kopte de Daily Mail. 'De vogel hoort bij de Wimbledon-familie', zei de politie, die het publiek opriep te helpen met de opsporing.

Na drie dagen werd de bekendste buizerd van Engeland afgeleverd bij de dierenbescherming. Op zijn Twitter-account, dat wordt beheerd door zijn eigenaren, werd bevestigd dat hij weer terug was. 'Rufus is gevonden. We willen iedereen bedanken voor de steun om hem terug te vinden.'

Davis verwende de buizerd een paar dagen met lekkernijen, zo blij als hij was. Maar verder luistert het voeren heel nauw. Davis praat niet tegen zijn vogel, maar communiceert via voedsel met hem. 'Hij moet hongerig genoeg zijn om te jagen, maar ook weer niet té hongerig', aldus Davis. "Als hij té hongerig is, zoekt hij een rustig plekje op het dak van centercourt en verslindt hij een hele duif. Dan kan ik lang staan wachten voordat hij weer honger heeft en naar mij komt."