De boerenprotesten worden steeds grimmiger, maar een groot deel van de Nederlandse boeren blijft thuis. Zoals melkveehouder Niels Wassenaar uit Leusden. 'Met geweld los je het niet op.'

Als melkveehouder Niels Wassenaar (50) om iets over half zes zijn stal binnenstapt, staat koe 0563 zoals elke dag ongeduldig te wachten om gemolken te worden. Op deze boerderij in Leusden verloopt alles in een vast ritme. Wassenaars vader haalt de koeien van het land, terwijl hij de melkmachines klaarzet en de zwarte labrador Charlie met de waterslang speelt. "Het is dat jij er nu bent, maar anders zette ik de radio heel hard aan en zou ik meezingen.''

Andere Nederlandse boeren sturen hun trekkers de snelweg weer op, maar Wassenaar blijft in de melkput. "Als ik hier bezig ben, kan ik het allemaal even van me afzetten'', zegt hij. Maar hij maakt zich zorgen, zoals zo veel boeren doen. Over zijn eigen bedrijf, de toekomst en over de escalaties van de laatste weken. "Met geweld los je het niet op.''

De boerenacties tegen de stikstofmaatregelen zijn sinds het grote protest in Stroe steeds grimmiger geworden. Brandstichting, wegblokkades met trekkers en Kamerleden die om veiligheidsredenen thuisblijven. Vooral de beelden van boeren die door een politieblokkade bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal reden, maakten indruk. Diezelfde avond sloegen boeren in Stroe met grote hamers op een politiebusje en staken banden van politiewagens lek. En wie weet wat er vandaag staat te gebeuren, onder boeren gaan oproepen rond om Schiphol plat te leggen.

Boerenorganisaties, politici en grote veevoerbedrijven spraken hun afkeur uit over de protesten, en de publieke verontwaardiging is groot. "Dit zijn relschoppers en sensatiezoekers. Het lijkt wel oorlog, ik heb er een knoop van in mijn maag'', zegt Erwin Wunnekink, voorman melkveehouderij bij LTO Nederland. "Ik schaam me diep voor wat er nu gebeurt. Als ik die jonge koppies zie, vraag ik me af hoeveel er nu echt een boerenbedrijf hebben.''

Toekomst

Ook Wassenaar keurt geweld af. Maar wat moet hij zeggen tegen zijn achttienjarige zoon Nick die vraagt of hij de trekker mee mag om actie te voeren? "Sinds hij kon lopen, roept hij dat hij boer wil worden. Hij heeft altijd tussen de koeien gelopen, de dieren gevoerd, wil ook zijn leven lang boer zijn. Hij loopt nu stage in Friesland, wil later de boerderij overnemen. En nu lijkt zijn hele toekomst te worden afgepakt, zomaar van bovenaf. Hoe moet je daarmee omgaan?''

Voordat hij zijn koeien gaat melken, zit Wassenaar met een glas water op een picknicktafel op zijn erf. Hij wijst naar de bossen, zo'n 100 meter verderop. Om die kwetsbare natuur van natuurnetwerk Nederland gaat het. In het beste geval moet hij 60 procent stikstof reduceren, in het slechtste geval wel 95 procent. "Dan moet je gewoon stoppen.''

Hij maakt een weids gebaar over zijn erf met duurzame jongveestal die hij voor 2,5 ton liet neerzetten, waardoor hij dacht er jaren tegenaan te kunnen. Hij wijst naar zijn weilanden, de koeien die wachten om gemolken te worden, het schattige schuurtje, zijn broze vader die elke dag komt helpen. "Dit hier, is ons leven. In Den Haag hebben ze geen idee wat het voor ons betekent. Ik nam dit bedrijf over van mijn vader, en hij van zijn vader. We hebben altijd hetzelfde doel gehad; ons best doen voor gezond voedsel. En dan is dit de waardering, het voelt als een afstraffing.''

Radeloos

Hij maakt zich zorgen over de escalaties van de laatste dagen. Hij spreekt boeren die radeloos zijn. "Er lopen nu zo veel boeren met haat en woede rond. Dat komt door de manier waarop het ons is uitgelegd. Van bovenaf opeens te horen krijgen dat het klaar is met je. Sommige boeren blijven thuis zitten met hun ellende.''

Het is een angst die steeds meer boeren uitspreken, dat hun collega's psychisch lijden onder de gebeurtenissen. In Trouw riep hoogleraar stikstofproblematiek Jan Willem Erisman op om boeren naast financiële en technische steun ook psychologische begeleiding aan te bieden: "Dat ontbreekt, terwijl de emoties hoog oplopen.''

Daarom kiest Wassenaar zijn woorden voorzichtig. "Ik wil individuele acties niet afkeuren omdat ik begrijp wat voor wanhoop er erachter schuilgaat. Ik vind dat we geen schade moeten aanrichten of mensen thuis opzoeken. We kunnen ook wel heel Den Haag slopen, maar dan verliezen we de burgers.''

Hij is bang voor echt grote ongelukken, bijvoorbeeld op de snelweg. Hij denkt dan aan z'n zoon. "Stel, ze gaan hier de A28 op, en veroorzaken een ongeluk. Dan ben je onverzekerd en is het ook klaar met ons bedrijf. En wat als iemand invalide raakt: hoeveel schade richt je dan aan in zo'n gezin?''

De ziel van het platteland

De manier van protesteren heeft er nu wel voor gezorgd dat de discussie vooral gaat over het geweld van de boeren en niet over de onzekere situatie waarin ze verkeren. "We moeten ervoor zorgen dat de burgers achter ons blijven staan, we hebben die massaliteit nodig. Ik kan me niet voorstellen dat Leusden dit allemaal echt wil. In het weekend komen mensen fietsen en hardlopen in het buitengebied. Natuur moet onderhouden worden om in stand te blijven, dat doen wij als agrarische sector ook op onze landbouwgronden. Als je de boeren weghaalt, haal je de ziel uit het platteland.''

Wassenaar is naast boer ook actief in de gemeentepolitiek, bij de VVD. In de raadzaal en het provinciehuis probeert hij de overheid op andere gedachten te brengen. "We moeten natuur herstellen. En we kunnen nog veel reduceren: in de industrie, in de luchtvaart op de wegen en ook in de agrarische sector. Samen kunnen we het fixen, maar niet met een dictaat vanuit Den Haag.''

Hij weigert te accepteren dat de plannen op deze manier doorgaan, en tot die tijd probeert hij gemeente en provincie te bewerken. Dat is zijn manier om er mee om te gaan. Koe 0563 staat te wachten en de radio gaat straks aan. Het poortje gaat open en de koeien lopen naar de melkmachine. "Kom maar, dames.''