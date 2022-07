Saskia Moesman kon voor haar zoon geen geschikte basisschool vinden, vanwege zijn prikkelgevoeligheid. Dus besloot ze er zelf maar eentje op te zetten in Eindhoven. Vijf vragen over de oprichting van (particuliere) scholen.

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kan iedereen een school beginnen?

Ja, dat kan. Initiatiefnemers kunnen bijvoorbeeld ouders zijn die constateren dat de onderwijsmethodes van bestaande scholen in hun buurt onvoldoende aansluiten bij de leerbehoeften en persoonlijkheid van hun kinderen, zoals in het geval van Saskia Moesman. Het maakt niet uit of het gaat om een door de overheid gesubsidieerde school of een particuliere school.

Hoe gaat dat in z’n werk, een school opzetten?

Je kunt niet van vandaag op morgen met een school starten. Daar gaat een uitgebreide procedure aan vooraf, die begint met een aanmelding bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als initiatiefnemer van een door het Rijk bekostigde school moet je onder andere aan kunnen tonen dat er voldoende interesse is voor de nieuwe school, door verklaringen van ouders te overleggen. De Onderwijsinspectie toetst de aanvraag en beoordeelt of de nieuwe school voldoende kwaliteit kan leveren.

Hoe gaat dat dan bij de oprichting van een particuliere school?

Die procedure is minder veelomvattend als bij de gesubsidieerde scholen. In de voorbereiding op opening komt de Inspectie langs voor een kennismakingsgesprek. Drie maanden na de start bezoekt een inspecteur de particuliere school in bedrijf. Aan de hand daarvan geeft de Inspectie een positief of negatief advies aan de leerplichtambtenaar. Bij een negatief advies moet de nieuwe school direct weer sluiten.

Moeten die particuliere scholen ook aan bepaalde eisen voldoen?

Ja. Een aantal eisen dat voor gesubsidieerde scholen geldt, gaat ook op voor particuliere scholen. Ook op deze scholen mogen alleen bevoegde leerkrachten lesgeven. Ze moeten hun onderwijs eveneens zo vormgeven dat hun leerlingen na afloop van de basisschoolperiode voldoende reken-en taalvaardig zijn - en daar horen specifieke leerdoelen bij - om zich later in het middelbaar onderwijs (voldoende) te kunnen redden.

De resultaten van de leerlingen moeten ook in kaart worden gebracht. De particuliere scholen mogen zelf weten hoe ze dit aanpakken. Daar zit een belangrijk verschil met door het Rijk bekostigde scholen: die moeten werken met een goedgekeurd systeem - zoals van het Cito of IEP - om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. Een eindtoets is ook verplicht in dit type onderwijs, op particuliere scholen niet. De Inspectie voert om de twee jaar een kwaliteitsonderzoek uit bij de particuliere scholen, om te zien of ze nog aan de eisen voldoen.

Hoeveel van die particuliere scholen zijn er in de regio?

Met de nieuwe Valeo-school komt de teller op vier te staan. In Eindhoven bestonden de scholen DOE040 (een democratische school) en basisschool Het Vasteland (die uitgaat van de uitgangspunten van de antroposofie) al. In Deurne is de Sociocratische Leeromgeving (LOS) gevestigd.