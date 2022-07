Biertje in de hand, jongens in spijkerbroek met een zwart T-shirt met opdruk, en meiden die duidelijk meer hun best hebben gedaan. In groepjes nemen ze met elkaar de week door bij de buurtkeet in Lunteren. De gemeente blijft op afstand, maar dat wil niet zeggen dat alles kan.

"Mag ik de sleutel van de Dixi?", vraagt één van de meiden aan Jan, met zijn vrouw Heidi eigenaar van het land in het buitengebied van Lunteren waarop de keet staat.



Met z'n tweeën hebben ze drie banen: Jan doet productiewerk bij fabrieken, Heidi werkt in de zorg. En ze houden nog zo'n zestig schapen op het land dat vroeger van Jans ouders was. Maar daar kun je niet van leven natuurlijk.

'Doe maar in de bosjes'

De Dixi steekt aan de andere kant van het zandpad waaraan de keet ligt boven het struikgewas uit. "Heeft één van de jongens hier neergezet", verklaart Jan. Het toilethok is alleen bedoeld voor vrouwen en zit op slot, omdat de mannen er anders ook op gaan.



"Ik heb 'm nog niet schoongemaakt! Doe maar in de bosjes", waarschuwt hij. "Ja dág", is het antwoord. "Daar is het nog niet donker genoeg voor."



Het bijzondere van deze zuipkeet is dat er Lunteranen van alle leeftijden komen. Het is de enige van de keten in het buitengebied die bij de gemeente bekend zijn waar dat zo is, vertelt Luuk Miedema, zzp'er, en als preventiemedewerker alcohol en drugs actief in Ede, Rhenen en Nijkerk.

Vrijdagroutine

De meeste ouderen komen in de vooravond aanwaaien. De jongeren pas later, vanaf een uur of negen. Maar niet allemaal. Buurmeisje Davida - ook zzp'er - is kapster en vertelt dat ze tot een uur of vijf werkt. Alleen niet op vrijdag, dan stopt ze eerder om naar de keet te kunnen gaan "Het is mijn vrijdagroutine."



Jong en oud zoeken er hetzelfde. 'Kletsen en muziek draaien' vatten ze samen. Met z'n allen meezingen met Hazes of hakken op hardstyle. Achter de bar hangt een tv-scherm waarop video's worden afgespeeld.

"Het is niet alleen zuipen, maar ook een stuk sociale binding", zegt Jan, de jongste van de vier zoons van Heidi en Jan. "Er worden vriendschappen voor het leven gesloten", knikt zijn moeder instemmend.



"Theo en Jan hadden vroeger al een soort keet samen. Dat was een nissenhut, maar het idee erachter was hetzelfde", vertelt ze. Theo is er ook vanavond, met zijn vrouw Jolanda, dochters Renate en Jessica, en zoon Gerrit. Ook zij wonen in de buurt.

Gepimpt

Vader Jan voor de keet die op zijn land staat © Herman Stöver

Deze keet is een grote stacaravan. "Die hebben we met een vrachtwagen uit Ede gehaald", vertelt vader Jan. Hij mag dat dan geregeld hebben, maar niet voor zichzelf. Zoon Jan wilde het graag.



Jan junior heeft de caravan gepimpt, regelt dat er genoeg voorraad is en keetbezoekers geld inleggen. Met Omar, één van zijn vrienden. Beiden zitten nog op school, het mbo in Amersfoort. Kan makkelijk. "De keet is alleen op vrijdagavond open."



De huisregels zijn simpel. "Géén drugs, dat willen we niet hebben. Dat is slecht voor het imago van de keet", zegt Jan. "En geen ruzies of vechten. Heb je ruzie, dan praat je het uit of je gaat allebei weg." Vader Jan is tevreden over hoe zijn zoon het doet: "Hij heeft overwicht."

Het aantal bezoekers varieert. Van vijftien tot één keer bijna tweehonderd. Op de Oud Lunterse Dag was dat, het jaarlijkse dorpsfeest. Zoon Jan weet dat hij zijn vader kan bellen als het uit de hand dreigt te lopen. Dat is in de twee-drie jaar dat de keet bestaat één keer gebeurd.

Privé-gelegenheid

"Er was een groep vreemden binnen. Die gedroegen zich niet", haalt vader Jan zich voor de geest. "Maar toen ik aankwam, waren ze net weg. Daarna hebben we een bord opgehangen dat het hier een privé-gelegenheid is, besloten."



Hij heeft de keet ook een keer gesloten. Nadat bezoekers rotzooi hadden getrapt. "Bierflessen in tuinen van buren enzo, dat wil ik niet hebben."



Wat vader en zoon ook niet willen hebben, is bezoekers die met drank op in de auto stappen. "De meesten komen op de fiets", zegt vader Jan. "Maar het is gebeurd dat we niet wisten dat ze met de auto waren, die was uit het zicht geparkeerd."

Logeerbedje

In het buitengebied vallen veel verkeersslachtoffers, vaak jong en soms met drank op. "Maar niet één van de verkeersslachtoffers van de afgelopen jaren kwam van een keet", zegt Miedema. Hoe hij dat zo stellig weet? "Bij elk ongeluk trek ik dat na."



Ook fietsen met drank op zou wat hem betreft afgelopen moeten zijn. Want ook dat kan fataal aflopen. "Als iemand dronken is, zorg er dan voor dat diegene thuis wordt gebracht of stop hem in een logeerbedje, maar los het op", is de boodschap die hij keetbezoekers en hun ouders meegeeft.

Met collega-zzp'er jongerenwerker Anne Jan Odinga is hij meer dan welkom bij deze keet. Door de manier waarop ze hun werk invullen, maar ook doordat de gemeente zelf zo op een afstand blijft, zegt vader Jan eerlijk. "Daar heb ik nu eenmaal niet veel mee op."

Hekel aan de gemeente

Het is onderdeel van de cultuur op het platteland. Trots zijn op het eigen dorp en ronduit een hekel hebben aan de overkoepelende gemeente. Onder het plaatsnaambord Lunteren staat in een kleinere letter gem. Ede. In Lunteren zijn stickers in omloop met gem. Lunteren erop, waarmee het gehate gem. Ede wordt afgeplakt.



Veel van de keten voldoen niet aan alle regels. Neem alleen al de verkeersborden die aan de muur hangen. Dat mag eigenlijk niet.



En de verdeling van de kosten is voor elke keet een dilemma, geeft Miedema aan: "Als bier gratis is, zuipt iedereen meer. Maar volgens de wet mag je zonder vergunning geen bier verkopen dat ter plekke wordt opgedronken. Wat is dan wijs?"



"Bij de ene keet gaan ze met de pet rond, bij de andere nemen ze om beurten drank mee", weet hij. "Hier leggen ze in naar draag- en drinkkracht."

De gemeente kan via Miedema en Odinga een vinger aan de pols houden en zo nodig bijsturen. "Tussen de regels en de werkelijkheid hebben we een stuk rubber gemaakt. Zodat het niet botst en je over en weer wat je aan mekaar hebt", omschrijft Miedema zijn rol.





Vader Jan knikt instemmend: "Je moet niet vergeten dat Luuk en Anne Jan hier ook voorlichting geven. En het zien en helpen als het met iemand niet goed gaat."



"We stellen geen regels. Dat heeft alleen maar zin als je ook controleert", zegt Miedema. "Maar we bespreken wel alles met de jongeren en hun ouders. Hoe veilig het is, bijvoorbeeld. Dat een brandblusser handig is. Of een verlicht bordje boven de uitgang. De volgende keer dat we komen, hangt zo'n bordje er."

Handhaven nergens gelukt

Het alternatief is handhaven. "Dat is nergens gelukt en gaat ook niet lukken", is de overtuiging van Miedema. Eén van de buurgemeenten had een heel streng beleid, vertelt hij.



"Maar de boa die moest controleren, zei: als ik naar een keet ga en alle drank in beslag neem, kom ik het erf niet af. Die kondigde daarom zijn komst aan. Dan haalden de jongeren alles uit de keet wat er niet mocht zijn en reden dit daarna weer terug met de kruiwagen."



Een andere buurgemeente koos op een gegeven moment voor een uitsterfbeleid. "Maar het enige dat is uitgestorven, is het uitsterfbeleid."